CÓRDOBA.- A diez días del inicio del Festival Nacional de Folclore Cosquín hay dudas sobre si será televisado por la televisión pública. El vicepresidente de Radio y Televisión Argentina interino (RTA), el cordobés Javier Monte, aseguró el festival será televisado si se genera la señal desde allá. El intendente Raúl Cardinali aseguró a LA NACION que están buscando los fondos -entre 30 millones y 40 millones de pesos- para avanzar, pero que “se está muy sobre la fecha y no es fácil”.

Cardinali mantuvo ayer miércoles una videollamada con Monte y su equipo, en donde se le comunicó que “por una cuestión de costos” si el festival no genera la señal, no habrá televisación por la TV Pública. “Históricamente venía todo el equipo y en la ciudad nos hacíamos cargo del alojamiento y de darles de comer -añade Cardinali. Hoy la decisión del Presidente (Javier Milei) es no mover equipos al interior, entonces la propuesta es generar la imagen desde acá con productoras privadas y ellos pondría los técnicos para elevar al satélite”.

El intendente kirchnerista asumió el 10 de diciembre pasado y señala que venían trabajando “como en los años anteriores” respecto de la posible televisación, por lo que haber recibido la comunicación los deja con “poco tiempo”. El festival comienza el próximo sábado 20 de enero. La TV Pública está transmitiendo el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María en la misma condición que le propone a Cosquín.

Para Cardinali, el “recupero” económico de la inversión requerida para generar las imágenes es “complicado” por el poco tiempo que hay para la comercialización. “Teníamos todo arreglado para que fuera como todos los años. Cambiaron las reglas de juego, lo entiendo, pero estamos sobre la marcha”, dice.

Insiste en que se apostó por un festival “de altísima calidad, con feria de artesanía, peñas, artistas callejeros y ahora estamos tratando de conseguir los fondos por todos lados, pero son unos $40 millones y no es fácil”.

La 64ta edición se extenderá entre el 20 y el 28 de este mes en la tradicional plaza Próspero Molina. En la programación figuran artistas como Soledad, Abel Pintos, El Chaqueño Palavecino, Los Manseros Santiagueños, Los Nocheros; Víctor Heredia y el reencuentro de La Juntada (Dúo Coplanacu, Raly Barrionuevo y Peteco Carabajal).

“No puedo decir que no habrá televisación. Estamos haciendo lo imposible para reunir el dinero”, remarcó. Y, por otro lado, Cardinali descartó cualquier tipo de fricción política en el debate que se abrió respecto a esta decisión.

Desde la TV Pública, Monte garantizó a LA NACION que Cosquín 2024 será transmitido por la TV Pública si la realidad se ajusta al marco de las restricciones y la política de austeridad que lleva adelante su gestión. “Estamos aplicando el mismo criterio a todos los festivales nacionales. Empezamos con Jesús María, que está en el aire gracias a que ellos nos envían la señal y nosotros no les cobramos nada. Lo único que tiene que hacer Cosquín es hacerse cargo de todo el dispositivo técnico desde el lugar de emisión, enviarla a la TV Pública y nosotros garantizamos el aire nacional a través de Festival País”, señaló el funcionario.

También dijo que la TV Pública tiene “toda la predisposición para garantizar la televisación de Cosquín”, pero señaló al mismo tiempo que la emisora hoy no está en condiciones de desplazar estudios móviles porque los costos son muy elevados. Durante este mes, junto con la cobertura desde Jesús María (que culminará el domingo 14), la TV Pública transmitirá en vivo la Fiesta Nacional del Chamamé en la ciudad de Corrientes (del 12 al 21) y, en diferido, el Festival de la Avicultura (Santa María de Punilla, Córdoba), la Fiesta Nacional de la Playa de Río (Concepción del Uruguay, Entre Ríos) y los Carnavales Gigantes de Villa Nueva, también en Córdoba.

Para febrero está confirmada la emisión en vivo desde San Salvador de Jujuy, entre el 9 y el 11, del Carnaval de los Tekis, y están pendientes de confirmación el Festival del Chamamé en Federal, Entre Ríos, y la Fiesta Nacional del Trigo en Leones (Córdoba).