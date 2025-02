Ibai Llanos reveló la verdad detrás de su afeitada de barba y dejó a todos sin palabras

Ibai Llanos volvió a generar polémica en sus redes sociales luego de que mostró su rostro afeitado por primera vez en público. Este miércoles, desde su cuenta de Instagram, el streamer español - que tiene más de 10 millones de seguidores - salió a aclarar por qué se quitó la barba y la respuesta dejó a todos sin palabras.

A principios de esta semana, el creador de contenido digital compartió un video donde se afeitó con el fin de que los usuarios pudieran conocer su rostro sin vello. Cabe recordar que en el último tiempo inició un reto de 95 días para adelgazar, por lo que a su cambio físico quiso sumar otro aspecto renovado.

El posteo de Ibai Llanos donde aclara que fue una broma y que no se afeitó en verdad la barba (Fuente: Instagram/@ibaillanos)

Lo cierto es que en medio de la repercusión y viralización de ese clip, Llanos subió un reel en el que explicó la situación y reconoció que otra vez se trató de una broma, como ya hizo en anteriores oportunidades.

“La que he liado (la que me mandé). Por si hay alguna duda, esto es un filtro. Se nota, ¿no? Esto es un filtro”, aclaró a pocos segundos de iniciar la grabación. “Evidentemente, sigo teniendo barba y pensaba que todos iban a dar por hecho que era un filtro, pero después de ver que tiene 60 millones de reproducciones entre los dos videos (Instagram y TikTok). Sí, que hubo cientos de noticias, memes, cientos de bromas y que hubo un montón de gente que se lo creyó…”.

Para su propia sorpresa, Ibai señaló que su mamá también cayó en esa broma viral. “¿Te afeitaste?”, le preguntó la madre a través de un mensaje de texto de WhatsApp.

Ibai Llanos utilizó un filtro para parecer sin barba (Fuente: Instagram/@(Fuente: Instagram/@ibaillanos)

En su explicación, el creador de contenido dijo: “Quería comprobar cuál era su reacción si me afeitaba y me quedó claro: soy muy feo. Me compararon con Homero [Simpson] afeitado. Me hicieron cientos de comparaciones, me quedó claro que soy muy feo”. Y se preguntó: “¿De verdad hay alguien que le haya gustado Ibai sin barba? Si hay alguien, por favor que me lo deje en los comentarios. Necesito un poco de cariño”.

E insistió rotundamente: “Me quedó claro que soy muy feo sin barba, estoy jodido”. Luego de eso realizó una puesta en escena en la que se grabó en solitario, en medio de un parque público y escribió: “Yo pensando que nunca me voy a poder afeitar”.

Ibai Llanos confirmó que todavía tiene barba y aclaró que de momento no planea afeitarse en verdad (Fuente: Instagram/@(Fuente: Instagram/@ibaillanos)

Después de ese reel, que tituló: “La realidad de mi barba”, acumuló más de 600 mil reproducciones en pocos minutos y diferentes mensajes en la sección de comentarios con la reacción de sus seguidores, como: “Ni a tu mamá le gustó”; “¿Y este quién es?“; “Vos podés hacer lo que quieras rey”; “Afeitado real quedaría mil veces mejor que el filtro”; “Me siento estafado” y “Al menos barba vas a tener siempre”.

Desde que empezó con el reto para disminuir su peso, la imagen de Llanos se vio modificada por completo, lo que a muchos de sus seguidores impactó, más allá de que todos los días él postea un paso a paso de su rutina y los hace partícipes.

Ibai se afeitó y dejó en shock a sus seguidores

Lo cierto es que en coincidencia con lo que manifestó el streamer, minutos después de su imagen sin vello facial, surgió una catarata de memes en X en la que los usuarios opinaron sin descanso acerca del nuevo aspecto. Ahora quedó claro que fue otro más de sus engaños y que estarán atentos al próximo video que comparta.