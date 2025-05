Lady Gaga en Río de Janeiro: así se vive la previa del recital, entre pizzas gratis y los “pequeños monstruos” de festej

El recital gratuito que Lady Gaga llevará a cabo el sábado a la noche en Copacabana, marca un verdadero hito en la historia de esa ciudad. La llegada de la popular artista genera un fenómeno turístico similar al que impulsó Madonna exactamente un año atrás, cuando también llevó adelante un recital gratis en Copacabana. Y en las horas previas a la aparición de la carismática artista, los fans viven con gran expectativa el que promete ser un recital inolvidable.

Los fans de Gaga en Río de Janeiro Bruna Prado - AP

Un verdadero ejército de Little Monsters (o “pequeños monstruos”, como son conocidos los fans de Gaga) recorren las calles de Río de Janeiro. Ellos se agolpan especialmente en la playa de Copacaba, lugar en el que se desarrollará el recital, y también en el Copacabana Plaza, hotel en el que se encuentra la artista desde hace pocos días.

A BANDA DA LADY GAGA ESTÁ ENSAIANDO pic.twitter.com/DJ0Fg20DhN — felipe (@felpsgalvao) May 2, 2025

Debido al concierto, se estima que Río de Janeiro recibirá aproximadamente 1.6 millones de personas, una cifra que supera los 1.5 que movilizó Madonna. En términos de economía, el evento significará que la ciudad recaudará cerca de cien millones de dólares , en concepto de todos los gastos derivados que el publicó realizará a lo largo de su estadía en Río. Los vuelos a esa ciudad también tuvieron una demanda cercana a un noventa por ciento, una cifra que marca un récord. De ese modo, el turismo nacional e internacional se moviliza de manera fenomenal hacia esa dirección.

Últimos preparativos para recibir a Lady Gaga Bruna Prado - AP

A medida que los Pequeños monstruos inundan las calles de Río, la vida habitual cambia a fuerza de fans que llevan originales vestuarios inspirados en el look de Lady Gaga. Y uno de los mayores epicentros de esta emocionante previa, ocurre en los alrededores del Copacabana Plaza. Mientras unos trecientos fans cantaban y aplaudían en la calle a la espera de ver al menos durante unos minutos a su ídola, ella les hizo un suculento regalo.

Um anjo!



Lady Gaga pediu pizza para distribuir para os fãs na porta do Copacabana Palace 😭🖤 pic.twitter.com/PcdJe7nLps — RDT Lady Gaga (@RDTLadyGaga) April 30, 2025

De manera sorpresiva, setenta pizzas aparecieron en el lugar, como obsequio que la cantante les hizo a sus seguidores. Como era de esperar, los Pequeños monstruos festejaron el regalo de la estrella, y las pizzas duraron unos segundos una vez que las comenzaron a repartir.

Copacabana es una fiesta con los fans de la cantante Bruna Prado - AP

Por último, en redes se filtró un video del ensayo y la prueba de sonido que adelanta el esperado recital en el que por segunda vez en su carrera, Lady Gaga se presentará en tierras cariocas.

“Me siento mejor que nunca”

Lady Gaga

En febrero de este año, Lady Gaga anunció que iba a realizar el 3 de mayo, este recital gratuito en Río de Janeiro. Inmediatamente los seguidores de la cantante y actriz incendiaron las redes sociales con su entusiasmo y apodaron al show como “Gagacabana 2025″. El regreso de Gaga al país vecino aterrizará de la mano del lanzamiento de su octavo álbum de estudio, Mayhem, que fue lanzado hace pocas semanas.

Lady Gaga BENJAMIN CREMEL - AFP

“Llevaba años muriéndome de ganas de venir a actuar para ustedes y se me rompió el corazón cuando tuve que cancelarlo hace un tiempo porque me hospitalizaron. La comprensión de todos los fans que entendieron que necesitaba ese tiempo para recuperarme significó mucho para mí. Ahora vuelvo, me siento mejor que nunca y estoy trabajando muy duro para asegurarme de que este espectáculo sea uno que nunca olviden. Prepárense para el MAYHEM en la playa”, escribió en ese momento la cantante en sus redes sociales.

Lady Gaga MARCO BERTORELLO - AFP

El show también había sido anunciado por el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes: “¡El día 3 de mayo Lady Gaga en Rio de Janeiro!”, celebró el dirigente carioca en una entrevista. La iniciativa formó parte del proyecto Todo Mundo no Rio, impulsado por la alcaldía de la ciudad y la productora Bonus Track.

“¿Voy a gastar dinero público en Lady Gaga? Sí. Con Madonna gasté también. ¿Saben por qué? Porque llena todos los hoteles, llena todos los restaurantes”, apuntó el Paes. El espectáculo de la diva del pop inyectó 60 millones de dólares a la economía local, según las autoridades. Ahora con Gaga, el boom no solo promete repetirse, sino incluso superar en términos de recaudación, al de la reina del pop.