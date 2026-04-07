Lady Gaga canceló su show en Montreal por un problema de salud y preocupó a sus fanáticos: “Empeoró”

Lady Gaga atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Empezó el año presentándose junto a Bad Bunny en el Super Bowl y ahora está en la etapa final de su tour The Mayhem Ball, con el que visitó desde Nueva York y Miami hasta Londres y París y también Sídney y Tokio, entre otras ciudades del mundo. Además, ya se pudo escuchar un breve fragmento de “Runway”, su nueva canción, junto a Doechii, para El diablo viste a la moda 2 (The Devil Wears Prada 2), una de las películas más esperadas del año, que llega a los cines argentinos el 30 de abril.

Sin embargo, en las últimas horas, frenó abruptamente su agenda. ¿Qué pasó? Anunció la cancelación de su show en Montreal por un problema de salud. En medio de la preocupación, les extendió unas sinceras disculpas a sus fanáticos: “Hice todo lo posible por descansar y recuperarme, pero el cuadro empeoró”.

Desde el año pasado, la artista de 40 años gira por el mundo para presentar su último disco Mayhem, que incluye sus éxitos “Abracadabra”, “The Dead Dance” y “Die With A Smile”. Para el tramo final del tour tenía pautadas tres presentaciones en el estadio Centre Bell de la ciudad canadiense de Montreal. Sus shows del jueves 2 y viernes 3 de abril fueron realizados con éxito y, tras una breve pausa para descansar el fin de semana, el lunes tenía previsto dar su tercer y último show en la ciudad. Pero eso no ocurrió: un par de horas antes, confirmó que no saldría a escena debido a una infección respiratoria.

A través de un posteo en Instagram, Lady Gaga anunció la cancelación de su tercer show en Montreal por un problema de salud (Foto: Instagram @ladygaga)

“Hola a todos. Lamento mucho compartir con ustedes que no podré presentarme esta noche y que tengo que cancelar el show”, escribió la cantante en sus historias de Instagram, red social en la que acumula 62.3 millones de seguidores.

Explicó que desde hacía días sufría de una “infección respiratoria” de la que no logró reponerse a tiempo: “Hice todo lo posible por descansar y recuperarme, pero empeoró. Mi médico me aconsejó encarecidamente que no diera el show hoy y, siendo honesta, no creo que pueda ofrecerles la calidad de performance que ustedes se merecen".

La cantante explicó que le diagnosticaron una infección respiratoria y su médico le aconsejó cancelar el show (Foto: Instagram @ladygaga)

Si bien esta clase de cosas suceden, puesto que los artistas también son seres humanos que se enferman, Gaga fue consciente de lo que la cancelación de un concierto significa para cualquier fanático. No solo por los gastos de entradas, traslados y hospedaje —si es que tuvieron que viajar desde otro lugar—, sino por la tristeza y decepción de no poder ver a su ídola en vivo. A partir de esto, les extendió sus más sinceras disculpas.

“Sé lo profundamente decepcionante que es esto y realmente no puedo sentirme peor por haberlos defraudado. Lo siento muchísimo por todos los que hicieron planes para estar ahí y apoyarme. Estar en Montreal y presentarme ante ustedes el jueves y viernes fue mágico y muy significativo”, expresó. “A todos los que iban a venir esta noche, les digo que estoy absolutamente desconsolada y que lo siento muchísimo”, sentenció. Si bien no explicó qué sucedería con las personas que pagaron sus entradas, cuando ocurren situaciones como estas, se los contacta para notificarles sobre la devolución del dinero.

"The Dead Dance" forma parte del último disco de Lady Gaga

¿Cómo sigue el calendario de Lady Gaga? Su próxima parada es la ciudad de Saint Paul en el estado norteamericano de Minnesota. Tiene previsto presentarse en el Grand Casino Arena el jueves 9 y viernes 10 de abril. Si bien atraviesa un delicado momento de salud, hasta ahora las dos fechas continúan en pie, por lo que seguramente tanto ella como su equipo esperan que se encuentre en condiciones para cantar. Su gira The Mayhem Ball llegará a su fin el lunes 13 de abril, siendo su última presentación en el Madison Square Garden de Nueva York.