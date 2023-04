Lali: el hilo de Twitter que revela todas las referencias de su nuevo disco

escuchar

Con el lanzamiento de su quinto álbum, Lali apuesta por darle protagonismo a una faceta aún más desprejuiciada y cien por ciento abocada a su sonido pop.“Este disco es “Lali” porque sale de lo más sincero de mi arte y mi persona. Siento que cierra un ciclo de mi vida y de mi carrera. Ahora se abre un nuevo camino, para una nueva Lali. ¡Viva el Pop! Es para ustedes amores indisciplinados”, destacó la artista.

Asentada en la música, a lo largo del disco Lali se muestra muy cómoda en el pop, un género que le permite explorar un enorme abanico de posibilidades a nivel compositivo y de producción. La selección de las trece canciones fue el fruto de un trabajo de exploración musical, autoconocimiento y experimentación en el estudio, compuesto por el “Triunvirato del Pop”, integrado por Lali, Martín D’Agosto y Mauro De Tomasso y grabado entre Buenos Aires, Madrid y San Ignacio. Los seguidores de la cantante no tardaron en acompañar el lanzamiento con entusiasmo y en encontrar las musas inspiradoras del nuevo trabajo.

1. Avril Lavigne

Con una estética callejera y urbana, la portada del álbum desliza una gran admiración de Lali por Avril Lavigne y por el icónico grupo pop de chicas de principios de los 2000: las Spice Girls, cuyas portadas ilustraban similares cuadros y colores.

La portada es un guiño a ‘Let Go’ de Avril Lavigne (2002) y también fue comparada al video de “2 Become 1” de las Spice Girls (1996) pic.twitter.com/rgMqsr8Mqf — gabe (@dangerousbrava) April 15, 2023

2. Jennifer Lopez

La introducción de uno de los singles del disco, “Obsesión” parece estar inspirada en la música de una de las grandes divas del pop: Jennifer Lopez, más precisamente en la canción “Love Don’t Cost a Thing”. Además, el instrumental del single presenta sonidos que emulan a otro artistas de la década del 2000, como NSYNC y Britney Spears.

3. Britney Spears

En el videoclip de uno de sus éxitos más arrasadores, “Disciplina”, Lali recupera la estética de dos grandes estrellas del pop. Por un lado, “Disturbia”, de Rihanna actúo como una de las influencias y por sobre todo “I’m a Slave 4 U” de Britney Spears, que en 2001 se convirtió en todo un ícono de la música pop.

4. Moria Casán

Moria Casán Fabian Marelli - LA NACION

La complicidad entre Lali y Moria Casán quedó ilustrada con la participación de la diva en la canción que la enarbola como símbolo de empoderamiento y que lleva el nombre de una de sus icónicas frases: “¿Quiénes son?”. Moria, en diálogo con LA NACION dio detalles sobre su vínculo con la cantante y la expectativa por el lanzamiento del single: “Hay mucha expectativa y ansiedad por este suceso que seguramente va a ser el nuevo disco de Lali. Ella es una gladiadora, una fuera de serie. Todo lo que hace es suceso. Supera el éxito. Me llamó hace un tiempo para preguntarme si podía usar una de mis dixit, de mis frases icónicas porque Lali siempre la usa con su grupo de amigos. Me llamó y me dijo: “¿Moria, puedo usar tu frase ´Quiénes son´?” y yo le dije: “¡Obvio, para mí es un honor, reina! ¡Usame lo que quieras!”. Así que estamos esperando que salga a la luz el nuevo bebé”.

5. Madonna

Madonna (Instagram @madonna)

Por su parte, “Diva” tiene muchas líneas que referencian a grandes divas del pop. “No se trata solo de diamantes, somos divas”, canta Lali en la introducción del single aludiendo a la frase “Diamonds are a girls best friend”, de Marilyn Monroe y a “Material Girl”, de Madonna, su gran referente.

Mia Colucci, el personaje de Luisana Lopilato en Rebelde Way

En el primer verso, Lali dice “Qué difícil ser yo” haciendo referencia a la famosa frase de Mia Colucci de Rebelde Way pic.twitter.com/AaOUdJTatZ — gabe (@dangerousbrava) April 15, 2023

Además, en “Diva”, Lali aprovecha para exponer una referencia local y en el primer verso entona la icónica frase de Mia Colucci, uno de los personajes más amados y odiados por los adolescentes de los primeros años 2000: “Qué difícil ser yo”. El personaje de Mia era interpretado por Luisana Lopilato en Rebelde Way, una telenovela juvenil que causó furor por aquellos años y que fue producida por la madrina artística de Lali, Cris Morena.

Cher

También en “Diva”, Lali asegura: “Bailo como Britney, visto como Cher”. Como si faltaran dudas sobre su admiración hacia Cher, en el videoclip Lali luce un vestido muy similar al Bob Mackie que la cantante usó en 1978. Además, en su reciente gira, Lali utilizó una de las entrevistas más populares que dio Cher en 1996 como interludio antes de salir a cantar “Diva”.

LA NACION