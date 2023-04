El nuevo disco de Lali arrasa con un estilo hyperpop, sonidos del 2000 y la participación de Moria Casán

Es su quinto álbum de estudio e incluye 13 canciones originales de las cuales muchas ya son hits, como “Comprame un brishito”, “N°5″ y “Motiveishon”; uno de los singles es un homenaje a Moria, se llama “¿Quiénes son?” y cuenta con la voz de la diva

Lali respira y es pop. Por eso Lali -así, a secas- es también el nombre del disco. Ella es el disco y el disco es ella. A Mariana Espósito la mueve la pasión de componer la música que le gusta y que, hasta su aparición como solista en 2014, en el país no existía. “Este disco es “Lali” porque sale de lo más sincero de mi arte y mi persona. Siento que cierra un ciclo de mi vida y de mi carrera. Ahora se abre un nuevo camino, para una nueva Lali. ¡Viva el Pop! Es para ustedes amores indisciplinados”, adelantó. Con este lanzamiento, la diva apuesta por darle protagonismo a una faceta aún más desprejuiciada y cien por ciento abocada a su sonido pop.

El álbum -disponible a partir de este jueves 13 de abril- incluye 13 canciones originales de las cuales muchas ya son hits, como “Comprame un brillito”, “N°5″ y “Disciplina”. Con muchos guiños a la música bailable de los primeros 2000, la reina del pop argentino apuesta al movimiento. Lali aspira a sonar nuevo y despliega su propuesta artística acompañada de una estética atractiva y de una coreografía hechizante. Prueba cosas que ya se hicieron, pero que ella aún no hizo. Por momentos, el disco funciona casi como una sesión de DJ, sin apenas silencio entre temas y con transiciones que invitan constantemente a la pista de baile.

Esperado por el público y la crítica, Lali lanza su álbum más personal, donde reúne sus hits adelanto, "Disciplina", "Cómprame un brishito", "N5", "Diva", "Como tú", "MOTIVEISHON" y "2 SON 3", a las que se suman seis canciones inéditas

La primera canción en salir a la luz fue “Disciplina”, en enero de 2022 y después le siguieron “Diva” y “Como tú”. En junio del año pasado lanzó su cuarto sencillo, “N5″, que ingresó al top 10 de éxitos semanales de Billboard Argentina Hot 100. En agosto lanzó “2 son 3″ y cerca de fin de año se lució con “Motiveishon”. Días antes de su show en Vélez lanzó “Cómprame un brishito”. El álbum es un trabajo sin colaboraciones, pero con dos participaciones inesperadas: la voz de Moria Casán en “¿Quiénes son?” y la guitarra y coros de Ca7riel en “KO”. Además, Lali se anima a explorar la balada en “Incondicional” e indaga en ritmos más suaves y seductores en “Sola”. Por el disco también desfilan canciones como “Obsesión”, “KO”, “2 son 3″ y “Ahora”.

La selección de las trece canciones fue el fruto de un trabajo de exploración musical, autoconocimiento y experimentación en el estudio, compuesta por el Triunvirato del Pop, integrado por Lali, Martín D’Agosto y Mauro De Tomasso y grabada entre Buenos Aires, Madrid y San Ignacio.

Asentada en la música, a lo largo del disco Lali se muestra muy cómoda en el pop, un género que le permite explorar un enorme abanico de posibilidades a nivel compositivo y de producción. No duda a la hora de coquetear con la música electrónica, fraseos y cadencias urbanas. La estética visual y coreográfica que propone la envuelve en un juego infinito en el que destacan sus potencialidades.

Moria Casán, de diva a musa inspiradora del pop de Lali

Lali y Moria, "almas gemelas"

La complicidad entre Lali y Moria Casán quedó ilustrada con la participación de la diva en la canción que la enarbola como símbolo de empoderamiento y que lleva el nombre de una de sus icónicas frases: “¿Quiénes son?”. Moria en diálogo con LA NACION dio detalles sobre su vínculo con la cantante y la expectativa por el lanzamiento del single: “Hay mucha expectativa y ansiedad por este suceso que seguramente va a ser el nuevo disco de Lali. Ella es una gladiadora, una fuera de serie. Todo lo que hace es suceso. Supera el éxito. Me llamó hace un tiempo para preguntarme si podía usar una de mis dixit, de mis frases icónicas porque Lali siempre la usa con su grupo de amigos. Me llamó y me dijo: “¿Moria, puedo usar tu frase ´Quiénes son´?” y yo le dije: “¡Obvio, para mí es un honor, reina! ¡Usame lo que quieras!” . Así que estamos esperando que salga a la luz el nuevo bebé”.

Ya ,LALI pariendo nuevo suceso y preguntando -quienes son?mi pregunta cuasi filosofica #homenaje a mi persona #flipe,love immensa gladiadora @laliofic — Moria Casán (@Moria_Casan) April 13, 2023

“Si bien todo es obra de nuestra querida Lali, yo voy a estar en el sampleado de la canción, mis frases ya son un poco de todos, se usan mucho en los dixit, en los emojis. Para mi es un honor que otra generación me elija constantemente como referente o para sus cosas. Hace poco estuvo Lali en mi casa de Parque Leloir y estuvimos como tres horas juntas, vino a participar de mi podcast que en poco tiempo sale. Somos medio almas gemelas, tenemos muchas cosas parecidas pero esta fue la primera vez que nos juntamos para hablar tanto de tanto. Todo felicidad, todo próspero y veremos qué sucede con “¿Quiénes son?”, señaló entusiasmada.

Este año, Lali continuará con una nueva gira por Europa con su Lali Tour y anticipó algunas fechas que incluyen presentaciones en Suiza, España, Italia y Polonia. A pesar de su juventud, la carrera de Lali Espósito es realmente extensa. A los 7 años hizo su primera participación en el mundo de la televisión y desde allí no paró nunca de vincularse a la cultura, el arte, la música y la actuación, en múltiples proyectos y desafíos. Desde el 2013 se abocó de lleno a su carrera como solista que la llevó a catapultarse como una de las estrellas locales más importantes de las últimas décadas.

Premios Gardel 2023: en qué categorías está nominada Lali

Esta semana se conocieron los nominados a los Premios Gardel 2023, que se entregarán el 16 de mayo. La lista de nominados sorprendió a los seguidores de la cantante y actriz porque no estuvo ternada en la categoría Mejor canción de pop. Pero participará en Mejor video corto por “Disciplina”, que fue dirigido por Rocío Gastaldi.