Las mejores canciones del año... hasta ahora

Seis meses son más que suficientes para hacer el primer recuento de la cosecha 2024 y elegir aquellas canciones que más nos gustaron. Aquí una veintena de temas que sonaron, suenan y que seguramente volverán a sonar a finales de la temporada.

“Últimamente”, Dillom

No es conveniente confundir lo conceptual con el monotema. Que Por cesárea, el último álbum de Dillom circule casi de principio a fin por una misma temática no significa que el resultado sea un álbum conceptual. De hecho, la recurrencia es algo que al promediar el álbum podría jugarle en contra. Sin embargo, es un disco lleno de aciertos y con declamaciones poderosas. Esta canción es justamente la que eligió para abrir el álbum y la que mejor expresa el sentimiento que quiso contar. Absolutamente brillante.

“Caída libre”, Wos

Es un tangazo hasta el minuto dos. Luego, poesía leída, un réquiem propio que adscribe a un curso de poètes maudits, antes de regresar al tango en una tarde de lluvia. José María Contursi y Enrique Santos Discépolo se han cruzado en alguna esquina gris de este tema. Es una de las más bellas piezas del álbum.

“Clara Bow”, Taylor Swift

En esta canción, lo que Taylor Switf hace no es rendir homenaje a una estrella norteamericana del cine mudo sino referir al lugar que a esta actriz le tocó en la vida. También menciona a una gran cantante de las décadas del setenta y del ochenta (muy conocida gracias al grupo Fleetwood Mac), Stevie Nicks. “La belleza es una bestia que ruge a cuatro patas. Exigiendo más sólo cuando tu brillo de niña parpadea, ¿Te lo hacen saber? Es un infierno en la tierra ser celestial”. Al final ella también se pone en ese lugar. “Te pareces a Taylor Swift. En este sentido, nos encanta. Tienes ventaja, ella nunca la tuvo. El futuro es brillante y deslumbrante”.

“La niebla”, Wos

Es una colaboración que Wos hizo con Natalia Lafourcade para su último álbum, Descartable. Un tema romántico sin las cursilerías del caso. Un tema bello y original (no se podía esperar menos de la suma de estos dos artistas).

“The American Dream Is Killing Me”, Green Day

Anacronismo o una forma de resistencia. Que cada uno lo entienda como prefiera. Los Green Day mantiene su pose punk con sonido pop-punk. El sonido de siempre. Si en el álbum de 2004, el cantante Billie Joe Armstrong entonaba: “No quiero ser un americano idiota. Una nación controlada por los medios. La era de la información de la histeria”; hoy, en “The American Dream Is Killing Me” (El sueño americano me está matando), dice: “Cuando todo es un doble discurso de conspiración, el sueño americano me está matando. Envía un S.O.S. Se está poniendo serio. Derriban tu casa familiar, ahora es un condominio (...). Gente en la calle, desempleada y obsoleta”.

“Quemarás”, Wos & Indio Solari

Acaso por haber contado con la venia de Andrés Ciro Martínez y Ricardo Mollo, Wos es uno de los pocos ejemplares del hip hop joven por los que los rockeros conservadores no lloran. Este estatus de “permitido” se ratifica ahora con este dueto nada menos que con el frontman de los Redondos, que aporta su voz a una canción que ilustra con un arreglo simple (rasgueo de acústica a medio tiempo en tonos menores, apenas matizado con una capa de eco) la angustia de dejar ganar al ego por sobre el amor que plantea la letra.

“Buenos tiempos”, Dillom

“El día que muera morirá Milei, llevándome a Caputo conmigo también”, se cambia la letra en los shows (“mi ley”, “llevándome a alguno”) cuando suena este tema que, conceptualmente, es circular: el personaje (Dillom, o un alter ego suyo creado para la ocasión) abraza la distopía, se acostumbra a ella y la termina disfrutando (“me miré al espejo y me veo muy bien, me siento mejor que nunca”). Groovero y a la vez empastado en lo-fi, este track y buena parte del disco que lo contiene (Por cesárea) suenan en plena sintonía con el espíritu de la época.

“Dark Matter”, Pearl Jam

El rock ya tiene como 70 años y cambió de piel un millón de veces, pero las cosas que ayer funcionaban hoy siguen funcionando. “Dark Matter”, el corte de difusión del último disco de Pearl Jam, es un ejemplo: ese riff grande, apretado, simple, con aire entre notas lo hace irresistible. Es el equivalente a patear fuerte al medio en el fútbol: nadie se va a maravillar, y sin embargo casi seguro que es gol. Los de Seattle ya son, a esta altura, una institución del rock de guitarras norteamericano y este trabajo viene a honrar esa posición.

“Birds of a Feather”, Billie Eilish

El pop es un uróboros en el que una chica nacida en 2001 graba una canción que podría haber sido un hitazo a mediados de los 80 (además de romperla de ahí en más en FM Aspen) y termina musicalizando miles de declaraciones de amor adolescente en TikTok en 2024. “Birds of a Feather” es el tema más escuchado de Hit Me Hard and Soft porque es infalible: con una mezcla de angustia, picardía y dulzura, Billie susurra sus intenciones de seguir junto a su objeto de deseo “hasta el día que muera”, sobre una máquina de ritmo y unos sintetizadores. Nuevo, viejo, ¿qué importa?

“Capricorn”, Vampire Weekend

El principal encanto de “Capricorn” es que es una trampa: en la superficie es una melodía sencilla y tierna con aroma a folk pop setentoso, pero por debajo corre un arreglo incomprensible donde ningún instrumento hace lo que se supone que tiene que hacer. Y así es como la batería galopa fills a destiempo y efectos ruidistas entran y salen, y unos chelos subrayan la segunda estrofa para luego acompañar al piano en un break a la salida del estribillo. En el cierre se va todo y entra un rasgueo de acústica, y mientras tanto el frontman Ezra Koenig canta sobre pesimismo y desilusión y al final uno, incomprensiblemente, se muere de amor.

“Human”, Lenny Kravitz

Fiel a su sonido característico, en “Human” Lenny Kravitz no sólo revalida sus credenciales de artista vintage a bordo de una contagiosa y atractiva combinación de rock y funk sino que además eleva la puntería respecto de sus últimos trabajos. Aunque sin abandonar demasiado su zona de confort como tampoco un guion en el que parece sentirse muy cómodo, el creador de “American Woman” cumple con creces.

“Insomnio”, Massacre

Entre luces y sombras, “Insomnio” trae a Massacre de regreso a la arena musical (es una de las canciones de su primer disco de estudio en nueve años, Nueve). La diáfana, sorpresiva e inesperada colaboración con Goyo Degano (cantante de Bandalos Chinos) se fusiona a la perfección con la voz de Walas dando como resultado una gran pieza pop que, sin embargo, conserva el ADN de la experimentada banda.

“Rock and Roll”, Wayra

Debutar con un álbum pleno de blues y rock en medio de una actualidad musical en la que predominan otras tendencias parece resultar una jugada por demás riesgosa. Sin embargo, Wayra apostó para su debut a una propuesta clásica pero a la vez muy magnética y efectiva. En “Rock and roll”, un tema de estructura muy simple, saca a relucir su enorme talento a través de un profundo y poderoso caudal vocal.

“Perdonarte: ¿Para qué?”, Los Ángeles Azules y Emilia

Con una energía desbordante, el grupo de cumbia originario de la ciudad de México pone a Emilia en un pedestal que se luce como la gran protagonista del video musical de esta gran canción, para escuchar en parlantes de gran porte y bailar en todas partes. Con una letra dura y vengativa, la letra retoma el motivo de la revancha en el amor pero con una actitud positiva, acompasada por el ritmo pacífico de la cumbia y la interpretación increíble de la cantante argentina. Una colaboración genial entre México y Argentina que merece ser vista y escuchada un millón de veces.

“Wall of Eyes”, Smile

“Wall of Eyes” es la pista de apertura del segundo álbum de estudio de la banda de The Smile, la banda de Thom Yorke y Jonny Greenwood . Con un rasgueo de guitarra acústica y un ritmo ligero, “Wall of Eyes” hace gala de una cadencia suave y refinada que paulatinamente gira hacia una atmósfera más disonante y algo turbadora. Ameno y bailable, para disfrutar solo o en muy buena compañía. “Bajarás un peldaño o dos/ Detrás de un muro de ojos / De tu propio dispositivo / ¿Sigues siendo tú?

“TK421″, Lenny Kravitz

En línea con Blue Electric Light, Lenny Kravitz suena fresco y enérgico en “TK421″. Guitarras bien funkies, algunos sintetizadores y un ritmo de pista de baile. En el video, el músico neoyorquino pone toda la carne al asador y se muestra literalmente desnudo. El nombre del tema hace referencia a un soldado imperial de Star Wars que hacía guardia en la Estrella de la Muerte.

“FeelslikeImfallinginlove” - Coldplay

Como primer adelanto del disco Moon Music, que será lanzado el próximo 4 de octubre, Coldplay adelantó “Feelslikeimfallinginlove”, su último canto al amor compuesto por Guy Berryman, Jonny Buckland, Will Champion y Chris Martin. La canción habla de un romance que está empezando y reafirma la habilidad de la banda británica para mezclar letras introspectivas con melodías pegadizas.

“Illusion” - Dua Lipa

Lanzado como tercer sencillo del nuevo álbum de estudio de Dua Lipa, Radical Optimism, “Illusion” es un tributo a la cultura rave del Reino Unido con toques de pop psicodélico y ciertas influencias del french house. En el video grabado en Barcelona, la cantante ensaya una coreografía junto a clavadistas y nadadores sincronizados y, fiel a su estilo, hace lo que más le gusta: salir a bailar sin parar, aunque sea con el corazón roto tras una desilusión amorosa.

“Beautiful things”, Benson Boone

Nacido como fenómeno viral en Tik Tok, rápidamente se convirtió en hit y se ha mantenido firme ocupando el trono de los charts globales. Comienza como balada y luego, como una montaña rusa que está por caer en su clímax, va in crescendo hasta despegar en un giro eléctrico y rockero a un estribillo poderoso y pegadizo hasta el cansancio, hecho para gritar desde las entrañas. Boone le canta un himno a la dicotomía del amor: disfrutarlo y, al mismo tiempo, tener miedo a perderlo todo.

“Lunch”, Billie Eilish

Valiéndose de un pegadizo riff de guitarra, un prominente bajo y un ritmo uptempo, se convierte en el corte más bailable de Hit me Hard and Soft, el nuevo álbum de la artista californiana. Con un espíritu que trae recuerdos a (y podría ser el nuevo) “Bad Guy”, uno de sus mayores hits, Billie hace una confesión honesta y sin pudor sobre su sexualidad, cantando sobre el deseo hacia otra chica. Una canción fresca, donde se escucha una versión de su voz relajada y risueña, sin la oscuridad y melancolía susurrada que la caracterizan.

“Imán”, María Becerra

“La Nena de Argentina” vuelve a sus raíces y se aleja un rato del reggaetón en este pop magnético que se pega como chicle, en el primer adelanto de su nueva era. Con una base signada por guitarras, coros repetitivos y un sonido funky, nació en un viaje a Estocolmo, cuna de infinidad de hits pop y cuenta con el trabajo en colaboración con el equipo de Max Martin (Britney Spears, Taylor Swift, entre otros). Además, incluye parte de la letra en inglés, lo cual empuja aún más la internacionalización de la artista, abriendo las puertas al mercado anglosajón.

“Hola Perdida”, Luck Ra & Khea

Uno de los hits del último verano que se mantiene vigente y que con su ritmo pegadizo pone a bailar cuarteto de la mano de quien se ha vuelto referente de la nueva generación del estilo cordobés, más la participación estelar de Khea. Cuenta también con su remix en colaboración con Maluma, lo cual proyecta el género a nivel internacional.Testimonio de un amor que quiere una segunda oportunidad y que apuesta a la reconquista con espíritu fernetero.

“Training Season”, Dua Lipa

“Se acabó la época de entrenamiento”, sentencia la cantante británica en este decálogo empoderado en el que enumera lo que quiere en una relación, sin tener que enseñarle ni explicarle a nadie cómo desea ser amada y trayendo reminiscencias a de su antiguo hit, “New Rules”. Con Kevin Parker (Tame Impala) y Danny L Harle (Caroline Polachek) en producción, se encuentra enmarcado en un sonido disco-pop y melodías bailables que notan influencias de grupos setentosos como ABBA.

Las canciones fueron seleccionadas por Mauro Apicella, Antonella Ferretti, Diego Mancusi, Gabriel Hernando y Alejandro Rapetti

