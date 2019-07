Las mujeres ganan terreno en el freestyle argentino

Tanto en la Batalla de los Gallos como en Triple F, las competencias están dando más espacios de protagonismo a las mujeres del género

Yamila Trautman SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de julio de 2019 • 11:43

La deconstrucción gana territorios. Como sucede en gran parte de los ámbitos de la cultura, el freestyle estuvo hasta ahora en gran parte dominado por las presencias masculinas: más allá de las razones -acaso consecuencia del accionar del inconsciente colectivo- tanto en las competencias informales en las plazas como las organizadas a nivel internacional se solía relegar a las participantes mujeres. Pero los movimientos sociales y también los microtriunfos feministas tuvieron sus repercusiones y hoy la composición de género en la improvisación y sus enfrentamientos está cambiando. Es un proceso lento pero avanza.

Hay ciertas demostraciones visibles. Por ejemplo, la versión nacional de Batalla de los Gallos tiene por primera vez dos mujeres entre sus 16 finalistas, NTC y Roma. Y en los últimos meses surgió la primera liga profesional de freestyle femenino de habla hispana, la Federación de Freestyle Femenino o "Triple F" que tiene lugar en el Centro Cultural Recoleta y su segunda fecha se llevará adelante el domingo 7 de julio.

Para Taty Santa Ana, organizadora y host del evento, esta transformación se da como parte del cambio de paradigma global: "Vengo haciendo eventos hace 7 años y veo desde entonces la dificultad que tenemos las mujeres para incluirnos en muchos aspectos del arte y por eso es necesario que tengamos un espacio para nosotras en el que se nos brinden las herramientas para poder llegar. Triple F se formó para eso: que sea un impulso para que las pibas puedan llegar adonde quieran sin ningún tipo de techo", explica. "La idea es que sea un espacio por y para las pibas pero en el que también se puedan lucir, que es tal vez lo más complicado en estos géneros tan dominados por los hombres, por más que lo hagamos muy bien".

Ailén González, aka Brasita, creció escuchando a Eminem gracias a sus padres en Florencio Varela y comenzó a meterse en las competencias barriales: hace seis años que participa en batallas improvisadas y escritas y hoy forma parte de Triple F. "Siempre fuimos pocas las participantes femeninas y escuchar acotes machistas o humillantes por ser mujer te frena a la hora de improvisar, más si el público lo avala. Siento que falta, pero este es un claro ejemplo de inclusión", dice.

Así rapea Brasita 01:03

Video

"Este año se anotaron más chicas que nunca y hoy también tienen mayor protagonismo en las plazas", cuenta Juan Ortelli, ex director editorial de RS, periodista especializado y miembro del jurado -con Dtoke y Wos- que seleccionó a los finalistas de Batalla de los Gallos. "Las elegidas fueron NTC y Roma porque nos pareció que cada una entregaba un color diferente de representación femenina, y creíamos que estaba bueno que tuvieran un lugar importante en esta lista qu. Ellas son dos de las que vienen pisando más fuerte también en el circuito de las plazas", agrega. María del Rosario Flores Galarregui, aka Roma, que solo tiene 16, cuenta: "Hace dos años, cuando empecé, no había pibas al menos en los lugares que frecuentaba. Se veían situaciones de humillación máxima [por ser mujer] con acotes que no te permitían ganar, era muy difícil. Pero yo nunca me cansé de ir a competencias y decir que a mí no me van a pasar por encima, yo no les voy a dar el gusto de aflojar".

Josefina, aka NTC, sostiene que "el obstáculo llega por parte del público". Ella tuvo un tiempo distanciada de las competencias porque fue madre pero hace poco se dio cuenta de que debía volver en pos cumplir su objetivo, el de dar un mensaje feminista y "hacer historia, abrir la brecha que hay con respecto a las mujeres en el freestyle, que aún seguimos siendo muy pocas". Y agrega, con respecto a la lista de finalistas de Batalla de los Gallos: "Que seamos dos mujeres, junto a Roma, es algo histórico: es la primera vez que en una nacional hay dos mujeres. Mucha gente nos critica y a ellos les digo que nosotras nos estamos entrenando fuertemente y vamos a hacer valer nuestro lugar y cerrarles la boca a todos".