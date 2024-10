Liam Payne: los pensamientos suicidas y las advertencias de las que su entorno no tomó debida nota

Escuchar

Salieron del concurso de talentos británico The X Factor en 2010, vendieron cincuenta millones de discos y se convirtieron en una de las boy bands [como se denomina a una banda masculina dirigida a un público joven, especialmente femenino] más exitosas de la historia. Desde la separación de One Direction, en 2016, las carreras individuales de sus cinco miembros han seguido caminos diferentes, pero sus años como parte de un fenómeno sociocultural de dimensiones estratosféricas siguen dando para titulares de oro.

En una entrevista con The Guardian de 2019, Liam Payne detalló: “tocar ante no sé cuántos miles de personas y después quedarte solo en el hotel en un país en el que ni siquiera puedes salir a ningún sitio. ¿Qué vas a hacer? El minibar siempre estaba ahí”.

Desde el principio cada uno tuvo su rol en la banda y la prensa ha seguido poniendo a cada uno en su propia sección de las revistas. Harry Styles es el más popular e ícono de la moda; Zayn Malik, el alma atormentada y Liam Payne lo más parecido a un objeto sexual sin dobleces ni remordimientos.

Liam Payne

Payne publicó en 2019 su primer álbum solista, LP1 y no ha vuelto a lanzar otro desde ese momento. A diferencia de otros miembros de la banda, se diría que nunca ha buscado explorar géneros, desmarcarse de lo que se esperaba de él o hacer algo parecido a una letra confesional.

Tras el éxito inicial de su primera canción en solitario, “Strip that Down” (2017), Payne no ha gozado de gran éxito. Su pimer y único álbum es uno de los que menos repercusión ha tenido de toda la discografía solista de los ex One Direction.

En noviembre de 2019, el cantante acudió al programa de Ant Middleton, un exsoldado que lleva a famosos a lugares remotos y mantiene con ellos profundas charlas en las que siempre sale a flote una declaración explosiva. En el caso de Liam fue la confesión de que durante su etapa de mayor fama había considerado la idea del suicidio. “A juzgar por algunas cosas que han pasado, tengo suerte de seguir aquí”, confesó en aquella oportunidad. “Hay veces en las que ese nivel de soledad te hace preguntarte: ‘¿Terminará esto algún día?’. Eso casi me mató un par de veces”.

Cuando la banda decidió tomarse un descanso indefinido en 2016, la presión era ya demasiada. Como explicó al periódico británico Payne: “Al final aquello ya era oscuro y retorcido. Pero los últimos conciertos fueron bonitos porque la presión ya había desaparecido. Era como esperar las vacaciones: sabíamos que al lunes siguiente nos despertaríamos y no tendríamos un horario”.

Tras la disolución de la banda, Payne estuvo en terapia durante dos años y dedicó seis meses a descansar. Había pasado ocho años, desde los 15 (cuando se presentó por primera vez al programa The X Factor) trabajando e intentando cumplir un sueño. Pese a que su música era considerada por la crítica como la menos interesante de los cinco miembros de One Direction, él le seguía interesando al público: su relación con la cantante Cheryl Cole, con la que tiene un hijo, fue diseccionada en los medios británicos durante tres años. Las marcas siguieron requiriendo su físico privilegiado para vender sus productos. Como Hugo Boss, en cuya campaña aparece en calzoncillos (o directamente sin ellos) y que ha servido para que, de nuevo, se hable de Liam Payne en todos los medios.

En 2021, en una entrevista que mantuvo con el podcast The Diary of a CEO, el músico señaló: “Me preocupaba hasta dónde llegaría mi punto más bajo. ¿Dónde está mi punto más bajo? Soy muy bueno ocultándolo. Nadie lo vio nunca. Necesitaba tomarme un poco de tiempo para mí, en realidad, porque me convertí en alguien a quien ya no reconocía”. En estos últimos años, los tratamientos lograron aliviar su salud mental durante un tiempo pero sus adicciones no dejaron de perseguirlo.

