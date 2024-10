La turbulenta vida amorosa de Liam Payne: dos compromisos, un hijo, una apasionada aventura con Naomi Campbell y la última mujer

Liam Payne y su última novia, Kate Cassidy British pop star Liam Payne, former member of boy band One Direction, was found dead at the age of 31 in a hotel in Buenos Aires. The tragic incident occurred this Wednesday, where the singer reportedly fell from the third floor of the Casa Sur hotel located in the Palermo district. The musician arrived in the country earlier this month to perform a show at the Movistar Arena. Police are currently investigating whether it was an accident or a possible suicide. *** La estrella del pop británico Liam Payne, exintegrante de la boy band One Direction, fue hallado muerto a los 31 años en un hotel de Buenos Aires. El trágico incidente ocurrió este miércoles, donde el cantante habría caído desde el tercer piso del hotel Casa Sur ubicado en el barrio de Palermo. El músico llegó al país a principios de este mes para realizar un espectáculo en el Movistar Arena. Actualmente la policía está investigando si se trató de un accidente o de un posible suicidio. Liam Payne , Kate Cassidy The Fashion Awards 2022 London, UK 6th December 2022 ph. Max Montingelli / Alfonso Catalano / SGP *not exclusive

Sipa Usa/The Grosby Group