Liam Payne: sus días en Buenos Aires, el consumo de drogas y las acusaciones de su exnovia

Dos semanas atrás, más precisamente el 2 de octubre, Liam James Payne, de 31 años, quien murió esta tarde en Palermo luego de caer del balcón de un tercer piso del hotel donde se hospedaba, estuvo como espectador preferencial del show de su amigo Niall Horan.

Los ex On Direction, la exitosa banda que integraron con Harry Styles, Louis Tomlinson y Zayn Malik, coincidieron ese día en el Movistar Arena, donde Horan ofreció su show como parte de su gira por América Latina. A Payne, en tanto, se lo vio en uno de los palcos del estadio, desde donde disfrutó cada instancia del recital. Días antes, al llegar al país, Payne se fotografió en el aeropuerto con una fan, a quien le pidió intercambiar lentes. Estaba relajado y de muy buen humor.

Liam Payne al llegar al aeropuerto de Ezeiza, con una fan local @liampayneargentinaa

No era la primera vez que se dejaba ver en Buenos Aires. En agosto del año pasado anunció la cancelación de su tour por América Latina, que incluía una parada en el Movistar Arena en septiembre de 2023. “Lamentamos informar que, debido a problemas de salud, el show de Liam Payne, programado para el 9 de septiembre en Movistar Arena, ha sido cancelado. El artista ha estado en el hospital debido a una infección renal grave y los médicos han ordenado estrictamente que descanse, lo que lo llevó a cancelar todas sus fechas programadas en Sudamérica”. Sin embargo, sus fans tuvieron una pequeña revancha: algunos pudieron verlo en mayo de este año, cuando acudió al show de otro ex One Direction, Louis Tomlinson, quien se presentó en el estadio de Vélez Sarsfield.

“Piensen en lo lejos que llegamos juntos”, le dijo Louis Tomlinson a su público antes de cantar “We Made it”. Mientras tanto, desde un palco, Payne seguía el show como lo haría tiempo después con Horan. Así, la buena relación con sus excompañeros estaba más que probada. Lejos de los escenarios, el músico se recuperaba de sus problemas de salud y aceptaba las invitaciones de sus amigos para viajar y relajarse.

Liam Payne en uno de los palcos del Movistar Arena, fotografiado por una de las asistentes al show de Niall Horan

Su estadía en Casa Sur

Payne llegó al país para acompañar a Horan, pero ambos amigos se despidieron el 3 de octubre, un día después del show del Movistar Arena. A Casa Sur recién ingresó el 13, diez días después y hasta el momento se desconoce dónde se hospedó y si es que se quedó en Buenos Aires entre el 3 y el 13 de este mes.

En el llamado al 911, el gerente del hotel boutique Casa Sur, Esteban Grassi, cuya sede de Palermo está ubicada en Costa Rica al 6000, pidió la ayuda desesperada de personal policial porque un huésped se encontraba alterado (”pasado de drogas”) y “rompiendo” la habitación en la que se encontraba. Según pudo recontruir LA NACIÓN, Payne había bajado al lobby del hotel visiblemente fuera de sí y el personal que se cruzó con él le pidió por favor que regresara a su habitación. Minutos después se escuchó el impacto de su cuerpo al caer a un patio interno, desde un tercer piso (aproximadamente catorce metros).

Una imagen de la habitación de Liam Payne

Josefina, que trabaja en una oficina lindante con el hotel, comentó en diálogo con este medio: “Estábamos trabajando y empezamos a escuchar a los bomberos, entonces bajamos para ver qué estaba pasando y una compañera habló con un masajista del hotel que le dijo que había un hombre que estaba muy violento, pasado de drogas probablemente y en pleno brote psicótico. Y en ese momento, no sé si ya había fallecido. Después pasaron unos minutos y vimos una carpa roja en el patio interno del hotel”.

Vista aérea, desde la cual se observa la carpa instalada luego de la caída de Liam Payne

La acusación de una exnovia

Maya Henry, modelo y actriz texana, exnovia de Liam Payne, emprendió días atrás acciones legales contra el artista. Henry y Payne estuvieron en pareja entre 2018 y 2022. Henry señaló que Payne le enviaba insistentemente mensajes tras la ruptura, de la cual ya se habían cumplido dos años.

“Desde que rompimos, me llena el teléfono de mensajes, no solo desde su teléfono, sino también desde diferentes números”, señaló tiempo atrá Henry. Sus abogados, Marco Crawford y Daniel Cerna, señalaron a través de un comunicado: “Maya Henry emitió una orden de cese y desistimiento a Liam Payne tras la aparición de información nueva y preocupante”.