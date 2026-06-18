Lil Nas X vuelve a la música luego del arresto y la rehabilitación

A casi diez meses de que la policía de Los Ángeles lo arrestara tras verlo deambulando por la calle, muy escaso de ropa, Lil Nas X hizo una serie de posteos en los que habló de la nueva música que está preparando y aprovechó para profundizar en los temas de salud mental que lo aquejan.

“Cuando recibí el diagnóstico de trastorno bipolar, sentí que lo sabía desde hacía algunos años, pero no quería admitirlo porque no quería tener que tomar medicamentos y que la gente pensara diferente de mí”, aseguró.

Lil Nas X

Si más que un fondo celeste cielo, sin nubes, se paró frente a la cámara de un celular y comenzó a hablar de sus últimos meses, ayudado por un pequeño papelito donde había escrito sus apuntes. “Lo primero que quiero decirles es que estuve en rehabilitación”, dijo. Y también contó que estuvo en Atlanta y en Los Ángeles.

“Soy negro y gay, ¡joder! ¿Negro, gay y bipolar? Estoy viviendo la vida al máximo. Hablando en serio, estoy mucho mejor, me siento mejor. Estoy creando con libertad, tengo menos miedo y disfruto de la vida. Llevo siete años haciendo música. Hablando de música, quiero que sepan que pronto habrá música nueva. Todavía no estoy completamente inmerso en ella, pero estoy emocionado”, dijo el cantante, cuyo nombre real es Montero Lamar Hill.

También aseguró que recibió tratamiento “durante unos meses” en un centro de rehabilitación. “Desde entonces, he estado en casa, ya sea en Atlanta con mi familia, o en Los Ángeles, solo con amigos, o donde sea, tratando de volver a la realidad y despejar mi mente”, admitió. “Ahora tengo un terapeuta y un psiquiatra, lo cual me ha ayudado mucho”.

Lil Nas X, antes de que lo arrestaran en Los Ángeles

Recientemente se declaró inocente de cuatro delitos graves tras su arresto el 21 de agosto pasado, luego de ser visto deambulando por Ventura Boulevard, en Los Ángeles, en ropa interior y botas vaqueras. En abril, un juez dictaminó que los cargos serían retirados si cumplía con un plan de tratamiento y respetaba todas las leyes durante los próximos dos años.

Con una gran sonrisa, Lil Nas X también dijo: “Estoy emocionado de emprender este viaje con ustedes, este nuevo capítulo... Hemos pasado por mucho juntos. Gracias por su apoyo, los quiero. Lo único que quiero es seguir intentando que se sientan orgullosos y sentirme orgulloso de mí mismo. ¡Vamos, Dreamboy!”

El detonante

Lil Nas X -que cantó para el público argentino en 2023, durante el festival Lollapalooza- había sido arrestado y hospitalizado a finales de agosto de 2025, luego de haber sido visto deambulando “casi desnudo y con aspecto desorientado”, según informaron varios medios. El portal TMZ publicó imágenes del músico, en las que se lo veía usando apenas ropa interior blanca y botas tejanas a tono.

La secuencia quedó registrada cuando el ganador del Grammy por el tema “Old Town Road” caminaba por Ventura Boulevard, en Studio City, Los Ángeles. La policía indicó que transeúntes hicieron varias llamadas para dar aviso de esta situación que ocurrió alrededor de las 4 de la mañana. “Al llegar, el sospechoso cargó contra los agentes y fue detenido”, declaró un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). “Fue trasladado a un hospital local por una posible sobredosis y arrestado por agresión a un agente de policía”.

Montero Lamar Hill nació en Atlanta, Georgia, el 9 de abril de 1999. Saltó a la fama gracias “Old Town Road”, que fue la segunda canción más escuchada a nivel mundial en 2019. El video del tema también fue responsable del suceso. Allí se lo ve convertido en un cowboy, como si llegara en su caballo desde el siglo XIX. En esta versión lo acompaña el músico country Billy Ray Cyrus (padre de Miley). Por otra parte, obtuvo premios en los American Music Awards, Grammy y MTV Video Music Awards.