Lil Nas X fue arrestado y hospitalizado en Los Ángeles

El cantante norteamericano Lil Nas X fue arrestado y hospitalizado en la madrugada del jueves en Los Ángeles luego de haber sido visto deambulando por las calles de esa ciudad “casi desnudo y con aspecto desorientado” , según informaron varios medios locales. El portal TMZ publicó imágenes del músico, en las que se lo ve usando apenas ropa interior blanca y botas tejanas al tono.

Lil Nas X en la entrega de los GLAAD Media Awards el jueves 27 de marzo de 2025, en el Beverly Hilton Hotel en Beverly Hills, California. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) Jordan Strauss - Invision

La secuencia quedó registrada cuando el ganador del Grammy por el tema “Old Town Road” caminaba por Ventura Boulevard, en Studio City, Los Ángeles. La policía indicó que transeúntes hicieron varias llamadas para dar aviso de esta situación que ocurrió alrededor de las 4 de la mañana.

TMZ reports that Lil Nas X was handcuffed and hospitalised after being spotted roaming LA at 4am in his underwear. https://t.co/oEr0s3ueIP — Pop Base (@PopBase) August 21, 2025

Horas después, medios como The Hollywood Reporter se hicieron eco de un comunicado emitido por la policía en el que se indicaba que los agentes llegaron al lugar y encontraron a un hombre caminando en medio de la calle, que hablaba de manera poco coherente. “Al llegar, el sospechoso cargó contra los agentes y fue detenido”, declaró un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). “Fue trasladado a un hospital local por una posible sobredosis y arrestado por agresión a un agente de policía”.

Lil Nas X, semi desnudo, en las calles de Los Ángeles

Los medios determinaron que se trataba del músico (su nombre real Montero Lamar Hill) a partir de las imágenes, ya que la Policía de Los Ángeles solo se refirió a la detención de un sospechoso, sin aportar su identidad. “Tampoco se ha revelado detalles sobre una posible sobredosis de drogas en relación con el hombre hospitalizado”, indicaron los medios. Solo ABC7 informó que, a través de una de sus fuentes en la estación de policía, se trataba de este músico, “conocido por su vestimenta extravagante y sus videos que rompen los límites”. En las primeras horas del viernes todavía no se sabía cuál era la situación legal del detenido. Con el paso de las horas algunos medios especularon con la idea de que el cantante pasaría todo el fin de semana detenido, y que recién el lunes podría comparecer ante un juez que le fije una fianza para su excarcelación. The Hollywood Reporter contactó al representante y a los abogados de Lil Nas X, pero no recibió respuesta sobre su situación.

Lil Nas X, en Los Ángeles

Aquellos que investigaron los detalles técnicos de la detención aseguraron que Lil Nas X no estaría en libertad antes del lunes ya que por cómo se dio el procedimiento de detención no estaría habilitado para una liberación y posterior citación judicial. Según los especialistas consultados por TMZ, la citación (tras ser puesto en libertad se fija una fecha para que el acusado se presente ante un juez) se da cuando no media la violencia. Sin embargo, en este caso el acusado habría agredido a un policía, situación por la cual la comparecencia debe ocurrir antes de que sea puesto en libertad y no después.

Hasta el momento no trascendieron imágenes de esta situación. Solo que se viralizó un video en el que se lo ve invitado a una fiesta, mientras camina por el medio de la calle y es captado por el celular de un automovilista.

Montero Lamar Hill nació en Atlanta, Georgia, el 9 de abril de 1999. Saltó a la fama gracias “Old Town Road”, que fue la segunda canción más vendida a nivel mundial en 2019. El video del tema también fue responsable del suceso. Allí se lo ve convertido en un cowboy polvoriento, como si llegara en su caballo desde el siglo XIX. En esta versión lo acompaña el músico country Billy Ray Cyrus (sí, el papá de Miley).

Obtuvo premios en los American Music Awards, Grammy y MTV Video Music Awards. En 2023 se presentó en el Lollapalooza Argentina, donde fue muy bien recibido por el público que asistió a verlo en el Hipódromo de San Isidro. Sus actuaciones suelen ser muy glamorosas, con un gran despliegue visual, coreográfico y de vestuario.