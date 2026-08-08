Britney Spears reflexiona sobre su rol de madre y critica la “vida secreta de sus padres”

Ninguna de las apariciones que hace Britney Spears en redes sociales pasa inadvertida. Algunas veces es simplemente por un video acompañado de un comentario poco claro; otras como consecuencia de inconvenientes de tránsito o de las disputas familiares que ha mantenido con sus parientes más cercanos, durante las últimas décadas.

La más reciente, del pasado viernes, tiene que ver con sus conflictos internos. Publicó una foto de sus hijos, cuando eran chicos (están vestidos con short de baño y parecen estar corriendo hacia el mar), acompañada por un largo texto en el que hace una especie de mea culpa sobre su rol de madre y de los conflictos, muchos de ellos públicos, que ha tenido con sus propios padres.

Swipe to see pic.twitter.com/Jon15EWv9E — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) August 7, 2026

El detonante parece haber sido la situación de que sus padres (los abuelos de los hijos de Spears) llevaron a los niños a la playa sin que ella estuviera enterada. Expresa su dolor por sentirse excluida de la vida de sus hijos, critica el sistema que la controlaba y habla de la fe, de la oración diaria y de la creencia de ser un “ángel” que ha sufrido lavado de cerebro.

Hoy, sus hijos Sean Preston y Jayden James tiene 20 y 19 años, respectivamente. “Mis padres los llevaron en secreto a la playa, cuando eran niños. Me preguntaba por qué no participaba en sus divertidas escapadas secretas. Me sentía desmoralizada por vivir en un país donde se aceptaba que personas como mis padres tuvieran vidas secretas con mis hijos. Sinceramente, me arrodillé y lloré durante dos meses”, reflexionó.

Más de una década atrás, Britney Spears junto a sus hijos. GettyImages

También se refirió a una charla con sus hijos y de la decepción que le causo que para ellos todo estuviera relacionado a la ciencia y no a la fe: “En ese momento creí que había fallado como madre porque sé que hay un Espíritu Santo que reside en lo alto del reino de los cielos. Lo he vivido, lo he sentido. Quiero decirles a mis hijos y a la gente en general que lamento mis errores del pasado”.

Famosa desde muy joven, recordó que su padre ni siquiera la dejaba ir a una hamburguesería con un amigo por el acecho de los paparazzi. El posteo continúa: “Antes era increíblemente inteligente y, sin duda, me lavaron el cerebro para entrar en un sistema ignorante donde todo el mundo se aprovechó de mí. Extraño la emoción que sentía al vivir de joven, siempre tan ansiosa por complacer y con tantas ganas de vivir. Me apasionaba todo.

Al final del texto lamentó que “nunca recuperará esos años”. Sin embargo, se sintió orgullosa de sí misma por haberlo mencionado “porque, sinceramente, es increíblemente triste”.

Reaparece otra figura polémica

En respuesta ese posteo, su exmanager Sam Lutfi -quien mantuvo varias disputas legales tras ser acusado por la familia Spears- escribió un largo comentario: “Todavía me deja perplejo que hace apenas unos años, tuve que saltar innumerables obstáculos solo para conseguirle teléfonos celulares a Britney Spears de manera encubierta, una de las estrellas más grandes del mundo. Y sin embargo, con su propio dinero, se vio obligada a pagar a las mismas personas que controlaron casi todos los aspectos de su vida durante 13 años. Ese es el mundo en el que vivimos. Todos ustedes tal vez hayan ayudado a liberarla de esa situación, pero ninguna sentencia judicial ni victoria legal puede simplemente borrar las heridas emocionales infligidas durante esos años”.

I am still baffled that just a few years ago, I had to jump through countless hurdles simply to covertly get cell phones to Britney Spears, one of the biggest stars in the world. And yet, with her own money, she was forced to pay the very people who controlled nearly every aspect… — Sam Lutfi (@SamLutfi) August 7, 2026

“Britney sacrificó más de lo que la mayoría de las personas podría siquiera comprender por sus hijos. Sacrificó su libertad, su identidad, su carrera, su paz mental y, en última instancia, tanto de sí misma solo por la oportunidad de pasar tiempo con sus chicos. Lo que sea que alguien crea saber sobre ella hoy en día, nunca deberían olvidar lo que soportó o por qué lo soportó. Posee una fortaleza que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos empezar a imaginar.”