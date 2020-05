Benjamín Amadeo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de mayo de 2020 • 17:39

Benjamín Amadeo presentó su nuevo tema "Vámonos", que compuso en enero, y el vídeo que fue armando con registros de los últimos meses, hechos en su casa. "Es una canción que estaba pensada como última canción del disco y nunca imaginé que iba a ser un corte de difusión, pero sentí que se resignificó con esta nueva realidad que el mundo entero está viviendo. Ahora la canción parece decir más cosas. Me emociona mucho poder compartirla", explicó para acompañar el lanzamiento. Además, el vídeo cuenta con la participación de la actriz Delfina Chaves , quien también, desde su hogar, se autofilmó y fue enviando las imágenes para la edición final de Benjamín.

También en aislamiento "cuarenténico" fue realizado el nuevo video de Ellie Goulding , sobre el tema "Power", que formará parte del próximo disco de la cantante. "¡Quería lanzar esta canción, incluida en mi nuevo álbum, como una muestra del mundo de lo que será el disco! 'Power' habla de las relaciones en el siglo 21; cómo pueden ser influenciadas por las redes sociales, la superficialidad y las cosas materiales. Comenzar a salir con alguien a veces viene acompañado de mentiras y exageraciones. La chica de la canción está desilusionada por el amor y la gente cruel, guapa y obsesiva con la que termina estando".

"Together" es el nuevo tema de Sia , una de las diez canciones que forman parte de la película que ella misma escribió. Se trata de Music , un trabajo basado en un cuento que ella misma escribió en 2007. Ahora se encargó, junto a Dallas Clayton, del guión cinematográfico de esta producción, protagonizada por Kate Hudson, Leslie Odom, Jr. y Maddie Ziegler.

Los Jonas Brothers armaron equipo con Karol G y lanzaron "X", que en apenas tres días tuvo más de tres millones y medio de vistas en YouTube.

Mientras que algunos se deprimen, a otros las cuarentena los pone creativos. Y este parece ser el caso de Charli XCX que habría escrito y grabado un álbum completo de once canciones, en apenas seis semanas. How I'm Feeling Now es el nombre de su disco de cuarentena.

Otro de los artistas inspirados en el confinamiento es Wos , que acaba de publicar un EP denominado Tres puntos suspensivos , que produjo de manera integral en las últimas semanas.

El cuarto disco de Rozalén todavía no tiene fecha de estreno. Lo único que se sabe es que la cantante española pretende publicarlo al final del verano europeo (invierno del hemisferio Sur). Como adelanto este viernes presenta el tema "Este tren".

En Streaming

Hasta las 22 de este jueves se puede disfrutar de "La noche de los balcones" , que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ofrece a través de la cuenta de Instagram @bacultura con artistas barriales que ofrecen actuaciones desde sus balcones. En este link se puede conocer a quienes están participando .

También este jueves, desde las 21, se podrá ver y escuchar el streaming de Miau Trío. Rocío Katz, Mariana Michi y Rocío Iturralde proponen que el precio del show lo ponga el público (a partir de 100 pesos). Se podrá acceder a las entradas a través de TicketHoy

Les Luthiers continúa subiendo a su canal de Youtube varios de sus espectáculos completos. Esta semana es el turno de los Premios Mastropiero. Además, en la página web del grupo se pueden encontrar todos los espectáculos disponibles