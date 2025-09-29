Benjamín Amadeo anunció en pleno show que será padre por segunda vez

Durante la presentación de su último show en el Gran Rex, que tuvo lugar el sábado 27 de septiembre, Benjamín Amadeo anunció que será papá por segunda vez junto a su pareja, Martina, quien ya es madre de Andes, su primogénita. La noticia la dio antes de entonar “Volaré” y su mensaje emocionó a todo el público.

Amadeo no eligió la prensa o sus redes sociales para dar la noticia, sino que escogió un sitio donde se siente seguro y con el apoyo necesario que sabe que recibirá. Así, antes de continuar con el repertorio de su álbum Salvando las distancias, el cantante interrumpió la presentación y dio un escueto mensaje a sus fans.

El cantante hizo una tierna reflexión antes de entonar "Volaré" y se refirió al segundo embarazo de Martina

“De ese amor infinito, profundo, que no conoce tiempo, no conoce materia, no conoce nada. Y cuando yo estaba haciendo la canción, guiado por esas líneas de los hijos del amor profundo, me miraba la mano, estábamos esperando a mi pequeña Andes, me miraba la mano y tenía una línea y abajo tenía otra”, introdujo con suspenso y luego confirmó: “Nos enteramos hace unas semanas que estamos esperando para fin de marzo”.

De inmediato se escucharon gritos eufóricos y aplausos de parte de sus fans, a lo que él respondió con agradecimiento. Más tarde, desde su cuenta de Instagram, agregó un carrusel de fotos y videos de ambos conciertos en el Gran Rex y los describió como “dos noches inolvidables”. “Sigo en el aire”, añadió.

Amadeo ofició dos shows en el Teatro Gran Rex entre el 26 y 27 de septiembre

En ese aglomerado de imágenes puede verse a Amadeo en el escenario mientras interpreta algunas de sus canciones distinguidas, al igual que con un cartel que hace referencia una de sus letras: “Dámelo en vida”.

De este modo, Amadeo decidió concluir con su paso por Buenos Aires con un tierno gesto al público que lo sigue desde hace años. Frente a una sala llena, no solo anunció su segundo bebé en camino, sino que también se dio el lujo de compartir escenario con artistas reconocidos, como Nahuel Pennisi y Soledad Pastorutti.

Los fans de Amadeo se manifestaron en su último posteo y le agradecieron por ambos shows

“Qué noche, gracias por seguir cumpliendo sueños”; “Lo que fue el show del sábado por dios Benja, con las energías tan lindas que se sale después de un showcito tuyo no tiene sentido”; “Qué noches increíbles y qué gira del bien” y “Gracias Benja, siempre subiendo la vara”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios que recibió el posteo de Amadeo.

La paternidad de Benjamín Amadeo

En 2015, luego de su relación con Mariana “Lali” Espósito, Benjamín Amadeo inició un romance con Martina, que tiene su misma edad (41) y que conoció en un boliche. En 2016 confirmó que había comenzado algo estable y en 2022 se convirtió en papá de Andes, quien en la actualidad tiene tres años.

Benjamín y Martina se conocieron en 2016 en un boliche

Amadeo y su pareja son de perfil bajo y no suelen mostrarse ante la prensa, solo en excepciones puntuales. Ella no es mediática y el cantante no hace referencia a menudo a su vida íntima familiar. En diálogo con Perros de la Calle, años atrás, él sentenció: “Es la mujer de mi vida”.

Durante un concierto que ofreció a finales del 2021, Amadeo interrumpió -de igual modo que este 27 de septiembre- y anunció que sería padre primerizo tras enseñar la panza de su pareja ante el público y al mencionar: “Estamos esperando una hija con mucha alegría. Y con mucha alegría lo comparto con ustedes”.