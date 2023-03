Lollapalooza 2023, EN VIVO

escuchar

14:40 | ¿A qué hora toca hoy Billie Eilish?

La cantante estadounidense, conocida un estilo único y por canciones como “Bad Guy”, “You Should See Me In a Crown” y “Happier Than Ever”, participará en Lollapalooza Argentina 2023, y esta será su primera presentación en el país: iba a venir en 2020, pero por la pandemia tuvo que suspender su gira.

Billie Eilish se subirá al Escenario Flow hoy a las 22 y cantará una hora y media, hasta las 23.30. Sin embargo, no será la última presentación de la noche, ya que le seguirá el dj Skrillex, quien dará por finalizado el festival.

14:00 | Así fue el show de Camilú

Camilú inauguró el escenario Samsung con “Modo Avión”, siguió con “Para el amor” y terminó con “De a poquito”. Entre tema y tema, la joven relató la historia de cada canción y despertó la sensibilidad del público allí presente.

Esta cantante de 25 años viene de presentarse en el Festival Internacional de la canción de Viña del Mar, en Chile, y con su presentación de este mediodía en Lollapalooza sigue consolidando su carrera.

13:20 | ¿Cuál es el pronóstico para este domingo?

Según el pronóstico elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional hay entre 40% y 70% de probabilidades de lluvias y tormentas para este domingo. Estas estimaciones son válidas desde las 13 y hasta las 22, mientras que la probabilidad de lluvia baja luego de esa hora y hasta las 7 de la mañana. En la franja de la noche y la madrugada, las probabilidades de precipitaciones se estiman entre el 10% y el 40%, ya sin la amenaza de tormentas.

Florian en lollapalooza tomas cuesta

12:50 | Quiénes tocan hoy

Escenario Flow

MORA NAVARRO | 12.00 a 12.30

ODD MAMI| 13.00 a 13.30

GAUCHITO CLUB | 14.15 a 15.00

CAMI | 15.45 a 16.45

DIEGO TORRES | 17.45 a 18.45

MARIA BECERRA |19.45 a 21.00

BILLIE EILISH |22.00 a 23.30

Escenario Samsung

CAMILÚ| 12.30 a 13.00

LEON CORDERO | 13.30 a 14.15

MOTHER MOTHER | 15.00 a 15.45

CONAN GRAY | 16.45 a 17.45

KALI UCHIS | 18.45 a 19.45

LIL NAS X | 21.00 a 22.00

SKRILLEX | 23.30 a 00.45

Escenario Alternative

MIA ZETA | 12.00 a 12.30

CONNIE ISLA | 13.00 a 13.30

JUDELINE | 14.15 a 15.00

HOT MILK | 15.45 a 16.45

MODEST MOUSE | 17.45 a 18.45

POLO & PAN | 19.45 a 21.00

RISE AGAINST | 22.00 a 23.00

Escenario Perry’s

SOUI UNO |12.45 a 13.30

OH!DULCEARi | 13.45 a 14.30

MUEREJOVEN | 14.45 a 15.30

ROJUU | 15.45 a 16.30

REI | 16.45 a 17.30

CALLEJERO FINO | 18.45 a 19.45

TOCKISCHA | 20.00 a 21.00

GORGON CITY | 21.15 a 22.15

CLAPTONE | 22.30 a 23.30 h

12:30 | El festival desde casa

Quienes decidan quedarse en casa podrán seguir las alternativas de Lollapalooza en vivo por Flow, desde cualquier parte del país, a través de cuatro canales: 605, 606, 607 y 608. Allí se transmitirá, desde el inicio hasta el cierre, los shows de los diferentes escenarios y también contenidos exclusivos, como entrevistas a las bandas y notas de color con toda la experiencia festivalera. Los conductores son Mikki Lusardi, Clemente Cancela, Sofi Carmona, Pauli Echeverria, Manu Buscalia y Sofía Altuna.