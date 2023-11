escuchar

Lollapalooza Argentina anunció hoy la grilla para su novena edición, que se realizará del 15 al 17 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Los nombres principales del cartel son los de Blink-182, Feid, SZA, Sam Smith, Arcade Fire y Limp Bizkit, quienes se encargarán de cerrar cada una de las tres noches.

Para Blink-182 será toda una revancha, ya que debieron bajarse a último momento de la edición 2023 por una lesión que sufrió el baterista Travis Barker en uno de sus dedos. Su inclusión marida muy bien con Limp Bizkit, la banda de nü metal que encabeza Fred Durst y que el próximo año celebrará sus tres décadas de vida. El pop de Sam Smith, el R&B de SZA (Solána Imani Rowe), el particular sonido indie de Arcade Fire y el aporte urbano del colombiano Feid componen una primera línea variada, característica de Lollapalooza.

La grilla de Lollapalooza Argentina 2024 también cuenta con los nombres de YSY A, Hozier, The Offspring, Thirty Seconds to Mars, Phoenix, Miranda!, Jungle, Diplo, Above & Beyond Meduza, Cristian Castro, Dom Dolla, The Blaze, Grupo Frontera, Rina Sawayama, Dove Cameron, Bandalos Chinos, ZHU, Timmy Trumpet, Omar Apollo y King Gizzard & the Lizard Wizard.

Blink-182 vendrá a la novena edición de Lollapalooza Prensa Lollapalooza

Completan el line up MK, JADEN, Mariano Mellino, Peces Raros, Kenia OS, Robleis, Latin Mafia, Loud Luxury, Pierce The Veil, Bhavi, The Driver Era, Saiko, FLETCHER, FMK, BM, León Larregui, Jere Klein, Nothing but Thieves, Dayglow, Dombresky, El Zar, Overmono, Mesita, Ximena Sariñana, GALE, Alejo Isakk, Koino Yokan, Juliana Gattas, Winona Riders, Blair, Mechayrxmeo, Santi Muk, Franzizca, Akriila, NSQK, _Evlay (hybrid, set), Luca Bocci, Chico Blanco, JAZE, Anita B Queen, Nenagenix, Santi Celli, Pacifica, Fermin, ill Quentin, Abril Olivera, Paula Prieto, Lia Kali, Oney1, Joven Breakfast, Un Verano, El Culto Casero, Canals, Mujer Cebra, Mar Marzo, Mat Alba, Fin del Mundo, Babeblade, Juana Rozas, Trucha, Daniela Milagros, Joelle y Fiah Miau.

Sam Smith, uno de los debutantes de Lollapalooza Don Arnold - WireImage

Cómo comprar las entradas

Las entradas para Lollapalooza 2024 se encuentran a la venta únicamente en el sitio oficial, ALL ACCESS. Se pueden pagar en 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express. Los abonos actualmente se encuentran en la instancia de preventa 5, a partir de los 125.000 pesos.

SZA llega por primera vez a Buenos Aires Lollapalooza 2023

Volviendo a la grilla, será la primera vez en el país de Blink-182 con su formación original, como también será el debut de SZA y Sam Smith. El rap y la música urbana, de la preferencia del público de Lolla, vuelve a tener una presencia importante en el festival con YSY a la cabeza. La llegada de Hozier es otra buena noticia: con ellos viene uno de los proyectos folk más interesantes de la actualidad. Los veteranos de mil batallas del punk rock californiano The Offspring y los hombres de negro del actor y cantante Jared Leto, Thirty Seconds to Mars, tampoco pasan inadvertidos. Ni hablar de la siempre representada música electrónica, que tiene además un escenario consagrado a sus propuestas (Perry’s Stage) y a Diplo, el trío Above & Beyond y Jungle como nombres principales.

Perry Farrell, fundador de Lollapalooza getty images - Getty Images North America

El sueño de Perry Farrell

A comienzos de los años 90, la escena alternativa experimentaba su momento de gloria, representada por los jóvenes de la llamada Generación X. El líder de Jane’s Addiction, Perry Farrel, ideó un festival itinerante como despedida para su grupo y antes de ponerse al frente de Porno For Pyros. Ese formato fue más allá de la despedida y tuvo giras hasta el 97. Con la llegada del nuevo siglo, Lollapalooza no solo revivió sino que encontró en la ciudad de Chicago a su casa matriz. Desde allí empezó a congregar a los fans históricos pero también a las nuevas generaciones, que empezaron a marcar el pulso y los usos y costumbres de la propuesta.

En 2011 el festival salió por primera vez de Estados Unidos y tuvo en Santiago de Chile a su primera edición sudamericana. Se le sumó San Pablo primero y, en 2014, Buenos Aires. También Berlín, Estocolmo y París, entre otras ciudades, se incorporaron en los últimos años.

LA NACION