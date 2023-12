escuchar

Lollapalooza Argentina 2024 ya empezó. Cada novedad de la nueva edición que se realizará entre el 15 y el 17 de marzo es bienvenida por los fans del festival que esperan con ansias la llegada de esos días. Ahora se trata de los sideshows del festival, que este jueves acaban de confirmarse.

En 2024, el encuentro creado por Perry Farrell y con sede en el Hipódromo de San Isidro contará con Blink-182, Limp Bizkit, Arcade Fire, SZA, Sam Smith y Feid, que encabezan el cartel, seguidos de cerca por Ysy A, Bándalos Chinos, Cristian Castro y Miranda!, entre muchos otros.

Pero lo que hoy se dio a conocer y se puso a la venta son los shows individuales y en formato íntimo de Phoenix, Omar Apollo, The Driver Era y King Gizzard & The Lizard Wizard. A partir del lunes 18 de diciembre estará disponible una preventa exclusiva para clientes Santander American Express con hasta 6 cuotas sin interés. La preventa durará 24 horas o incluso menos, ya que terminará ni bien se agote el stock disponible. Luego , a partir del 19 de diciembre, se dará inicio a la venta general de los sideshows con todos los medios de pago y únicamente a través de la plataforma Allaccess .

Lollapalooza anuncia los sideshows para su novena edición.

El line up de Lollapalooza 2024 día por día

Viernes 15

El día de apertura del Lollapalooza 2024 estará atravesado por la primera visita del grupo Blink-182, que canceló su presentación en la edición anterior del festival. El otro headliner de la jornada será Arcade Fire, la banda de rock alternativo oriunda de Canadá, mientras que entre los artistas nacionales más populares estará el trapero YSY A.

Esa misma jornada se podrá asistir a los shows de Cristian Castro, Fletcher, Juliana Gattas, Juana Rozas, The Offspring, Jaden, los Winona Riders, Pacifica, Mujer Cebra, Grupo Frontera, Saiko, Jere Klein, Nsqk, JAZE, Oney1, Mariano Mellino, Evlay, Peces Raros, Diplo, Dom Dolla, MK y The Blaze.

Se anunciaron los sideshows de Lollapalooza 2024 Ignacio Sánchez

Sábado 16

El sábado las mayores apuestas de Lollapalooza son Sam Smith y la estadounidense SZA, dos de los artistas de pop más relevantes de los últimos tiempos que se unirán a Miranda!, Dove Cameron, el R&B de Omar Apollo, Kenia Os, y los argentinos Lucca Bocci, FERMIN, Santi Muk.

Además, la jornada contará con Phoenix, The Driver Era, Nothing But Thieves, Koino Yokan, Jungle, Above & Beyond, Timmy Trumpet, Loud Luxury, Chico Blanco Live y Franzizca. También Robleis, Latin Mafia, BM, Santi Celli, Mechayrxmeo e ill Quentin, así como varias figuras emergentes de diferentes géneros.

Domingo 17

El final de Lollapalooza 2024 tendrá los conciertos de FEID, Limp Bizkit, Thirty Seconds to Mars, HOZIER, Meduza, Zhu, Dombresky, Rina Sawayama, Bandalos Chinos, Dayglow, Bhavi, King Gizzard & the Lizard Wizard, Pierce the Veil, León Larregui, Ximena y El Zar, entre otros.

El sueño de Perry Farrell

Perry Farrell, el creador del festival Lollapalooza getty images - Getty Images North America

A comienzos de los años 90, la escena alternativa experimentaba su momento de gloria, representada por los jóvenes de la llamada Generación X. El líder de Jane’s Addiction, Perry Farrell, ideó un festival itinerante como despedida para su grupo y antes de ponerse al frente de Porno For Pyros. Ese formato fue más allá de la despedida y tuvo giras hasta el 97.

Con la llegada del nuevo siglo, Lollapalooza no solo revivió sino que se encontró en la ciudad de Chicago a su casa matriz. Desde allí empezó a congregar a los fans históricos pero también a las nuevas generaciones, que empezaron a marcar el pulso y los usos y costumbres de la propuesta. En 2011, el festival salió por primera vez de Estados Unidos y tuvo en Santiago de Chile a su primera edición sudamericana. Se le sumó San Pablo primero y, en 2014, Buenos Aires. También Berlín, Estocolmo y París, entre otras ciudades, se incorporaron en los últimos años.

LA NACION