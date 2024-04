Netflix Argentina tiene una nueva película británica que arrasa por completo y es ideal para este domingo otoñal

Escuchar

A pesar de registrarse un inicio de otoño caluroso, al adentrarnos en mayo, llegó la primera ola de frío y este domingo es ideal para compartirlo en casa, frente al televisor y con uno de los éxitos de Netflix que está en lo más alto del ranking de la plataforma de streaming. Se trata de El juego bonito, un drama apasionante de dos horas que relata cómo un entrenador de fútbol inglés llevó a su plantel a ganar la Copa del Mundo Callejera.

Mes a mes y con el fin de ejercer una buena competencia frente al resto de plataformas, Netflix ofrece diferentes estrenos de su propia producción y de otras productoras que llegaron a ser de éxito. En sintonía con ello, este 2024 se estrenó en su grilla una película basada en hechos reales, que resultó ser una sorpresa para todos, ya que rápidamente alcanzó lo más alto del top 10 y se ganó el corazón de sus espectadores por la trama de superación fascinante.

El juego bonito, la historia de superación que tiene al fútbol como protagonista principal (Fuente: Netflix)

Bajo la dirección de la británica Thea Sharrock, El juego bonito, habla de “un grupo de futbolistas ingleses que viaja a Roma para competir en la Copa Mundial de Fútbol Callejero, donde su nuevo delantero deberá aprender a superar el pasado y jugar en equipo”, según la sinopsis oficial.

El largometraje dura 2 horas 5 minutos y cuenta con la protagonización de Bill Nighy, Micheal Ward y Susan Wokoma.

De qué trata El juego bonito

La historia de El juego bonito gira en torno a Mal, un exjugador profesional de fútbol que toma la delantera de entrenar y preparar a un equipo de barrio para competir en el Mundial de Fútbol Callejero. Este mismo tendrá lugar en Roma, la capital de Italia, donde participarán 220 clubes, con un total de casi un millón de personas.

El trabajo de Mal es dirigir a un equipo de jóvenes sin hogar de Inglaterra que anhela llegar lejos. A último momento decide incorporar a Vinny, un talentoso delantero que podría aumentar las posibilidades de triunfo del plantel con la condición de dejar atrás su pasado y unirse a sus compañeros con el fin de ganar el trofeo.

El entrenador Mal intentará por todas las vías que su equipo logre superar las adversidades y se convierta en campeón (Fuente: Netflix)

A lo largo de la película, se entrelazarán diferentes historias desgarradoras sobre la realidad de estos chicos que viven sin techo o en situaciones vulnerables. Además, el trasfondo es mostrar el lado positivo del fútbol como herramienta de superación, al igual que otros deportes. Con el motivo de cambiar la perspectiva de los jugadores y brindarles un sentido de pertenencia y apoyo.

Las críticas a El juego bonito

A poco del lanzamiento, el pasado 29 de marzo, la producción cinematográfica cosechó buenas opiniones por parte de diferentes expertos que, desde los medios de comunicación más influyentes del mundo, se refirieron al trabajo de Sharrock.

“Ningún tipo de escritura rutinaria en el irregular guion de Frank Cottrell-Boyce puede atenuar la efectividad de la película”, manifestó Guy Lodge, de Variety. “Repleta de momentos divertidos e inspiradores, ‘The Beautiful Game’ es un modelo de película ‘agradable’ moderna”, sostuvo Glenn Kenny, de The New York Times al tiempo que Peter Bradshaw, de The Guardian indicó: “Los tópicos son un tanto corrientes”. Por último, Tim Robey, del Telegraph remarcó: “A pesar de que muchos puntos de la trama parecen mecánicos, Boyce y Sharrock se salen con la suya por una razón primordial: Micheal Ward”.