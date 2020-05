Los 50 años de "Presente", el clásico de Vox Dei que marcó a varias generaciones

Vox Dei Fuente: Archivo - Crédito: Ezequiel Torres

TELAM -- Hace 50 años , el grupo Vox Dei publicaba por primera vez "Presente (El momento en que estás)" , uno de los más grandes clásicos de la música popular argentina , una composición armada sobre un canon armónico con una letra plagada de reflexiones sobre la finitud de las cosas.

Con su reconocible frase inicial que dice "todo concluye al fin, nada puede escapar", esta canción no solo se convirtió hasta el día de hoy en una parada obligatoria en cualquier show de Vox Dei o de la carrera solista de su autor, Ricardo Soulé -quien dejó la banda hace varios años-, sino que se estableció en un infaltable en cualquier clásico "fogón" o en reuniones celebradas como despedida de cualquier ciclo.

Escrito tres años antes de su publicación, en medio de una ruptura con su novia de la adolescencia (paradójicamente quien es su actual esposa, con la que este año también celebrará bodas de oro de casado), el tema logró imponerse entre el público de la banda, a pesar de que no había sido tenido muy en cuenta por los productores.

"'Presente' había pasado sin pena ni gloria, porque fue un tema al que no le habían puesto ninguna ficha ni mis compañeros, ni los productores. Pero la canción fue ganando terreno y se terminó convirtiendo en la más importante del grupo", recordó Soulé en diálogo con Télam.

Precisamente, los responsables del incipiente y determinante sello Mandioca apostaban a los aspectos más ligados al rock duro por los que transitaba el grupo que, en ese momento, completaban el bajista Willy Quiroga, el baterista Rubén Basoalto y el guitarrista Juan Carlos Godoy.

La consagratoria actuación de 1969 en el Luna Park, junto a Manal, Almendra y Los Gatos, en donde el público ovacionó a Vox Dei pero, en particular, a la canción "Presente", forzaron las cosas para esta composición que terminó ocupando un lugar que nadie le destinaba.

A finales de 1969, el grupo ingresó a los estudios TNT para registrar Caliente , su primer larga duración, y aunque "Presente" fue incluida como última canción del lado B, terminó siendo lanzada como single.

A pesar de que no hay registros sobre la fecha exacta, al punto que ni su propio protagonista la recuerda, el single y el larga duración fueron editados en la primera mitad del año y para la segunda parte de 1970 se inició la grabación de La Biblia , segundo y consagratorio álbum de Vox Dei.

"Hay pocas fechas que recuerdo. Sé que La Biblia se terminó de grabar el 3 de febrero de 1971 porque fue muy fuerte para mí. Lo de 'Presente' no puedo precisarlo porque pasó sin pena ni gloria en su momento", apuntó Soulé.

Lo cierto es que hasta ese momento, el grupo solo había lanzado el simple "Azucar amarga" y "Quiero ser", y la explosión del promocional que contenía "Presente" y "El regreso del Dr. Jeckill", incluido en ediciones posteriores de Caliente provocó que la emblemática canción fuera regrabada en una versión definitiva en el disco Cuero caliente , de 1972.

En diálogo con Télam, Soulé reflexionó sobre distintos aspectos de la composición que cerraba un disco integrado por las canciones "Reflejos", "No es por falta de suerte", "Cuero", "Compulsión", "Total qué" y "Canción para una mujer (que no está)", el otro tema que escribió en medio de esa famosa pero efímera ruptura sentimental.

"La canción no encajaba en ningún lado porque no tenía las características tópicas de la música de Vox Dei o, por lo menos, lo que los productores pretendían hacer de Vox Dei y la ubicaron en un lugar que da la sensación que si la corrían un poco más se caía al abismo", comentó el músico entre risas.

Lo curioso es que, desde el primer día que la tocamos, la gente se puso de pie y la ovacionó, así que ahí empezamos todos a abrir los ojos. Algo pasaba con esa canción Ricardo Soulé

-¿Cómo nació ese tema?

-La canción nace a partir de un quebranto sentimental que tuvimos con mi actual esposa, que en ese momento era mi novia del secundario. Era una novia en plan adolescente, éramos totalmente platónicos. Fue un noviazgo que duró dos meses y, cuando se rompió, nació "Presente" y "Canción para una mujer", ambas en el mismo momento y por la misma circunstancia. Vamos a cumplir 50 años de casados con Graciela y yo hice la canción cuando tenía 17 años; así que son 50 años de su edición, pero en realidad la canción tiene 53 años.

Ricardo Soulé Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

-¿Cómo resultó ese choque entre lo que se quería apuntalar de Vox Dei y la reacción de la gente con esta canción?

-Vox Dei tenía diferentes perfiles y uno de ellos era el del rock duro. Eso era lo que los productores habían visto y trataban de remarcar, pero cuando cantábamos canciones como "Presente" se generaba una respuesta muy fuerte en torno a la emoción. Estas canciones tienen como algo dramático, una carga emocional, y en un momento explota su dramatismo. Ahí es donde la gente se pone de pie y ovaciona.

-¿Y cuál es su reacción hoy en día con esta canción?

-La música no deja de ser un fenómeno físico y, así como cuando hace frío se eriza la piel y cuando hace calor uno transpira; me pasa eso con la canción. Sé que va a pasar eso, que es una sensación que me va a acompañar toda la vida, y no hay manera de que no ocurra.

-¿Hay algún elemento en su composición que pueda explicar este fenómeno?

-Es una pregunta recurrente y hace muchos años que trato de ensayar distintas interpretaciones. Una de ellas es que la letra representa una parte de esas preguntas que todos nos hacemos acerca de lo finita que es nuestra vida y esa idea de que lo más importante es disfrutar lo que tenemos ahora. Desde lo armónico, es una especie de canon, una sucesión de acordes que responden a una lógica. Este círculo cerrado de acordes corresponde a un ciclo que el hombre reconoce con facilidad.

-¿Tuvo alguna vez alguna reacción contraria ante el éxito de esta canción?

-No, no me molestan mis canciones, así como no me molestan mis hijos ni mis amigos. Forman parte de mi vida y lo asumo como algo valioso, un premio que Dios me dio. Es un privilegio haber escrito una canción como esa.