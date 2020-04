Coronavirus: discos, canciones y streaming para disfrutar en cuarentena

Este viernes se conocerá The New Abnormal, lo nuevo de The Strokes Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

9 de abril de 2020

El coronavirus ha puesto al mundo de la música no sólo en cuarentena , lo ha obligado a redoblar esfuerzos para que tanto la gran industria como la escena indie de todo el mundo exploten su creatividad al máximo y, sobre todo, no dejen de producir.

En algunos casos no hace falta más que echar mano a recursos muy clásicos, como editar material inédito de algún héroe difunto. El 17 se podrá escuchar y descargar ChangesNowBowie , un registro inédito de nueve canciones que David Bowie realizó para la BBC, en noviembre de 1996, y se presentó el 8 de enero de 1997, por su cumpleaños número 50. El especial incluyó una entrevista del duque blanco con Mary Anne Hobbs y contó con mensajes, testimonios y preguntas de Damon Albarn, Bono y Robert Smith, entre otros.

El disco, que por ahora solo tendrá una edición digital para la Argentina, incluirá "The Man Who Sold The World", "Aladdin Sane", "White Light / White Heat", "Shopping For Girls", "Lady Stardust", "The Supermen", "Repetition", "Andy Warhol", y "Quicksand". A modo de anticipo el video de "Repetition" estará disponible a partir del 10 de abril. En la grabación lo acompañaron Gail Ann Dorsey (bajo y voz), Reeves Gabrels (guitarra y voz) y Mark Plati (teclados y programación).

David Bowie: el 17 de abril se conocerá un registro inédito con nueve canciones

Muchos artistas siguen trabajando casi del mismo modo como lo hacían hasta hace algunos meses, dentro de los mecanismos de producción de la industria discográfica con más prédica a nivel global. Un DJ-productor sueco de origen italiano produce una música y se la manda, para que sobre esa base ponga su voz, a un cantante inglés. Y luego llega el video. Alesso en su estudio de Los Ángeles, y Liam Payne (One Direction) en la terraza de su casa, en Londres. No hace falta más que eso para tener entre manos el próximo hit. Así surgió el video de "Midnight".

The Magnetic Fields es una banda de culto para muchos fanáticos de la música y miren si no: en la Argentina hace unos años tres solistas se juntaron para versionar sus canciones en castellano y salir a tocarlas (hicieron bellos conciertos, con el bonito nombre de Los Campos Magnéticos). Ahora The Magnetic Fields (la banda creada en Boston, en 1991) tiene algo nuevo para compartir. Se trata de "Kraftwerk in a Blackout", segundo anticipo del álbum Quickies , una producción que incluye 28 nuevas canciones cortas de Stephin Merritt, con duraciones que varían de trece segundos a dos minutos y treinta y cinco.

El primer anticipo del disco fue "The Day the Politicians Died" . La versión completa del álbum se conocerá el 15 de mayo. El alma mater del proyecto, Stephin Merritt , escribió y grabó doce álbumes con The Magnetic Fields.

La tapa del nuevo disco de The Strokes, sobre una obra de Basquiat

The Strokes presentará este viernes su nuevo disco, The New Abnormal , sexto álbum de estudio luego de siete años sin novedades discográficas de larga duración. E s te es el segundo anticipo del álbum: "Brooklyn Bridge To Chorus". El disco fue grabado en Shangri-La Studios en Malibu y fue producido por Rick Rubin. El arte de este trabajo es una pintura de Jean-Michel Basquiat llamada Bird on Money.