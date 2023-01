Los Fabulosos Cadillacs tocarán en Coachella 2023 con Bad Bunny, Rosalía y Björk

escuchar

Este martes se conoció el lineup de Coachella 2023, el prestigioso festival de música y artes que se caracteriza por la diversidad de géneros y sonidos. Y entre los nombres que serán parte del encuentro, hubo uno que sorprendió a todos los argentinos: el de Los Fabulosos Cadillacs. La banda liderada por Vicentico se presentará en dos de las seis jornadas que propone este evento, casi un mes antes de que regrese a los escenarios porteños. Es que el formato del festival es de tres fechas consecutivas que se repiten con la misma grilla a la semana siguiente.

Tras cinco años de ausencia en el plano musical, Los Fabulosos Cadillacs volverán a escena este año para emprender una gira por Argentina y América Latina (actuarán el 26 de mayo en el Movistar Arena) y harán una de sus paradas más importantes en el famoso festival californiano. Los creadores de hits como “Mal Bicho” y “Siguiendo la luna” se presentarán los sábados 15 y 22 de abril, donde compartirán grilla con el grupo femenino de K-pop Blackpink y la española Rosalía, entre muchos otros.

Junto a Bad Bunny, Rosalía, Kali Uchis, Becky G y Bratty, Los Fabulosos Cadillacs serán los artistas de habla hispana que deslumbrarán en esta edición del festival, que cada año se caracteriza por la integración de nuevos artistas y diversidad de géneros musicales que van desde el rock, el r&b, el hip hop, el pop y el country hasta la música urbana.

Gorillaz, The Chemical Brothers y Calvin Harris también serán parte de este interesante lineup que se extenderá a lo largo de seis fechas. Mientras que los primeros tocarán el viernes 14 y 21 de abril, el reconocido DJ hará bailar a todos los que concurran los días 16 y 23, fecha en la que también se presentarán Frank Ocean y Björk.

La grilla completa

14 y 21 de abril

Bad Bunny, Gorillaz, Burna Boy, The Chemical Brothers, Kaytranada, Blondie,Becky G,Metro Boomin, FKJ, Pusha T, Towe Nwigwe, Wet Let, SG Lewis, Yves Tumor, The Garden, TESTPILOT, MUNA, Maceo Plex, Two Friends, YUNGBLUD, Jamie Jones, Ashnikko, Malaa, TV Girl, Whyte Fang, Doechii, BENEE, Idris Elba, Magdalena Bay, Vintage Culture, Dombresk, DannyLux, Nora En Pure, Overmono, Uncle Waffles, PAWSA, Domi & JD Beck, Soul Glo, Lava La Rue, Sleaford Mods, The Comet Is Coming, Oliver Koletzki, Kyle Watson, The Murder Capital, Chris Stussy, Jupiter & Okwess, Lewis OfMan, Julet Mendoza, Desert Cahuilla Bird Singers, Téo?, Mochakk, Gabriels, Saba y Dennis Cruz.

Bad Bunny

15 y 22 de abril

BLACKPINK, Rosalía, Erc Prydz presents HOLO, boygenius, $uicideboy$, The Kid LAROI, Charli XCX, Labrinth, Underworld, Diljit Dosanjh, Eladio Carrión, Remi Wolf, Chromeo, Tale of Us, Yung LEan, Mura Masa, Sofi Tukker, Yaeji, 070 Shake, Marc Rebillet, Hiatus Kaiyote, Dinner Party, Los Fabulosos Cadillacs, Elderbrook, Kenny Beats, ÑFlo Milli, Keinemusik, Snail Mail, Rebelution, Hot Since 82, EARTHGANG, UMI, Shenseea, The Breedeers, Monolink, Ethel Cain, Bakar, Donovan’s Yard, The Linda Lindas, Sunset Rollercoaster, NIA Archives, DJ Tennis, Carlita, AG Club, Mathame, BRATTY, Horsegirl, Colyn, Chloé Caillet, Scowl, Francis Mercier, Jan Blomqvist, DRAMA, WhoMadeWho, Destroy Boys y Elyanna.

Rosalía DIEGO SPIVACOW / AFV

16 y 23 de abril

Frank Ocean, Björk, Kali Uchis, Porter Robinson, Fisher + Chris Lake, A Boogie, Dominic Fike, Jai Paul, Jackson Wang, Latto, The Blaze, Willow, GloRilla, Jai Wolf, Boris Brejcha, 2manydjs, Christine and the Queens, Rae Sremmurd, Weyes Blood, Alex G, DPR LIVE + DPR IAN, Stick Figure, Adam Beyer, Big Wild, MK, Cannons, Romy, Fordo, Fousheé, Joy Crookes, TSHA, El Michels Affair, Paris Texas, LP Giobbi, Momma, Ali Sethi, Minus the Ligh, Los Bitchos, Conexión Divina, Airrica, Noname, Sasha John Digweed, Sudan Archives, Knocked Loose, Camelphat, IDK, Sasha Alex Sloan, Mareux, 1999.ODDS, Pi’erre Bourne y Cassian.

Kali Uchis

LA NACION