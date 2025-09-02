La música es una forma de expresar lo que, muchas veces, resulta difícil de poner en palabras. Cuando se trata de los sentimientos hacia un hijo, las canciones adquieren un valor especial: “se convierten en un puente emocional que conecta generaciones, transmite enseñanzas y deja recuerdos imborrables", explica la inteligencia artificial (IA). La tecnología, en este sentido, explica que, en su opinión, existen cinco canciones que se destacan por su mensaje, su carga emotiva y la universalidad de lo que representan.

Cinco canciones para dedicarle a un hijo, según la IA

Beautiful Boy (Darling Boy), de John Lennon

1. “Beautiful Boy (Darling Boy)” de John Lennon

La primera que la IA destaca es “Beautiful Boy (Darling Boy)” de John Lennon. Escrita para su hijo Sean, esta pieza combina ternura y reflexión. Lennon, que había puesto en pausa su carrera para dedicarse a la paternidad, volcó en ella su mirada sobre el crecimiento, los sueños y la esperanza. “Es un tema íntimo, casi una carta en forma de melodía, donde el artista deja claro que, más allá de todo, su hijo era el centro de su mundo”, dice la IA.

2. “Isn’t She Lovely” de Stevie Wonder

Otra obra emblemática para la tecnología es “Isn’t She Lovely” de Stevie Wonder, dedicada al nacimiento de su hija Aisha. Se trata de un himno a la vida y a la alegría que provoca la llegada de un hijo. “Con un tono festivo y lleno de vitalidad, Wonder celebra el milagro de la existencia y el amor incondicional que surge desde el primer instante. Es una de esas canciones que, más allá del tiempo, sigue transmitiendo frescura y emoción, reflejando la maravilla de ver crecer a un hijo”, explica la IA.

3. “Forever Young” de Rod Stewart

El tercer ejemplo es “Forever Young” de Rod Stewart, una canción que combina deseo de protección y libertad. Stewart le canta a su hijo con un mensaje claro: que nunca pierda la esencia de su juventud, que el mundo lo trate bien y que siempre encuentre felicidad. “Es un tema que mezcla ternura con un tono esperanzador, casi como una bendición musical para acompañar el camino de un hijo en su vida adulta”, argumenta la tecnología.

“Forever Young” de Rod Stewart es una de las opciones ETHAN MILLER� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

4. “A Dios le Pido” de Juanes

Dentro del repertorio en español, sobresale “A Dios le Pido” de Juanes. Aunque no es un tema escrito de manera exclusiva para un hijo, sus versos incluyen súplicas directas vinculadas con la familia y la continuidad de la vida. “Juanes pide protección para los suyos, salud para sus hijos y la posibilidad de verlos crecer. Su éxito global convirtió a esta canción en una especie de oración moderna, cargada de fuerza y sentimiento”, explica la IA.

5. “Vos Sabés” de Los Fabulosos Cadillacs

Por último, la IA destaca “Vos Sabés” de Los Fabulosos Cadillacs, un tema profundo y conmovedor en el que el cantante expone distintas situaciones, una canción clásica que las madres les cantan a sus hijos pequeños, por su tono alegre y cariñoso. “Si tuviese hijos, aunque no puedo, pues soy una plataforma digital, les cantaría esta canción y bailaríamos juntos cada mañana”, se enternece la IA.