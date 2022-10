Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado: Tras la cancelación en La Plata, la banda del Indio Solari programó su show en Buenos Aires

escuchar

Luego de una semana de marchas y contramarchas, Los fundamentalistas del Aire Acondicionado (banda que acompaña al Indio Solari) ya tiene nueva fecha y estadio para cerrar su gira Rock and Roll. Será el 19 de noviembre en el estadio porteño de Huracán. El anuncio llegó luego de que el grupo pusiera a la venta las entradas para próximo 12 de noviembre en el estadio único de La Plata, y pocos días después suspendiera la venta.

El motivo fue que el municipio platense había decidido no autorizar el show por cuestiones “de seguridad”. Mientras tanto, desde la oficina de la banda se comunicaba la noticia y al mismo tiempo se trata de reemplazar esa fecha por otra, cosa que sucedió al día siguiente. Fue así que a través de sus redes sociales el grupo anunció el concierto en suelo porteño. Así lo comunicó en su cuenta de Instagram.

“Debemos contarles que luego de cumplir con todos los requisitos que exigía la municipalidad de La Plata, teniendo el contrato firmado con el Estadio Único, y tras haber puesto las entradas a la venta, nos notificaron desde el gobierno de dicha ciudad que resolvieron cancelar unilateralmente nuestro concierto en ese lugar. Por eso nos vemos obligados a reprogramar el show para el día sábado 19 de noviembre en el Estadio Tomás A. Ducó. Agradecemos al Club Atlético Huracán por abrirnos las puertas de manera tan generosa y con tan buena predisposición. Sabemos que la reprogramación puede traer dificultades para quienes ya hicieron reservas y aunque somos ajenos a las causas, nos duele y pedimos disculpas por las molestias que inevitablemente esto genera. También sabemos que ese día toca La Renga en Rosario, pero ellos comprendieron la situación y nos manifestaron todo su apoyo. Trabajamos mucho en estos días para poder ofrecer esta alternativa y tenemos más ganas que nunca de vivir un nuevo encuentro, de despedir el año, y esta hermosa gira que llamamos “Rock and Roll”, como lo soñamos. Será una fiesta. Es nuestra promesa.”

En el comunicado también se informó acerca de las entradas adquiridas para el show en La Plata. “Las entradas ya compradas son válidas para Huracán.” Y quienes decidieran hacer la devolución de los tickets deben gestionarla a través de la página web donde fueron adquiridas. Para aquellos que aún no las han comprado, hay un listado disponible de puntos de venta, además del sistema online de tuentrada.com. El show en el estadio de la avenida Amancio Alcorta 2544 comenzará a las 21, pero aquellos que quieran ir con tiempo tendrán las puertas abiertas del estadio desde las 14.

Un estadio con historia ricotera

El público ricotero con edad suficiente conoce muy bien ese estadio. El 16 y 17 de diciembre de 1994 Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota presentaron Lobo suelto, cordero atado, un díptico discográfico que la banda había publicado a principios del año anterior. El grupo ya no existe hace más de dos décadas, pero sus fans lo sobreviven, por eso la devoción de esa feligresía por los show del guitarrista Skay Beilinson y por las giras de Los Fundamentalistas del Aires acondicionado, desde que Solari dejó de actuar en vivo y hace apariciones virtuales.

Semana agitada

“El recital se va de La Plata”. Con esas palabras, el productor Eduardo Sempé, de Rock & Reggae, informó el último miércoles acerca de la cancelación del show en el Estadio Único. Explicó que el municipio no habilitó ese lugar por cuestiones “de seguridad” y a cambio le ofreció el Autódromo Roberto Mouras .

”La Plata no quiere que hagamos el recital. Así que el recital se va de La Plata. No nos quieren ahí, ni a La Renga ni a los Fundamentalistas”, dijo Sempé, quien cuestionó a las autoridades de la ciudad. “Prefirieron no hacerse cargo”, dijo, en declaraciones a 221 Radio. Y fue en ese mismo momento que adelantó que no sería una cancelación sino una suspensión ya que pensaban mudar el show a otra sede, hasta ese momento no confirmada.

“ Por la magnitud del mismo, por la gran concurrencia de público de todo el país, por la accesibilidad al predio y para no alterar el normal desarrollo de la vida urbana de la ciudad, se informa que solo podrá autorizarse la realización de dicho evento en el predio Autódromo Roberto Mouras de la Ciudad de La Plata ”, sostuvo la nota firmada por la Dirección de Habilitaciones de Comercio e Industria de La Plata en respuesta a la productora. Si bien el Estadio Único es de órbita provincial, es obligatorio pedir la autorización a la Municipalidad de La Plata a la hora de hacer un show, ya que el mismo se realiza en el Partido de La Plata y debe contar con las medidas de seguridad correspondientes para su habilitación. El productor consideró que la opción del Autódromo Mouras no era “práctica”. Y por ese motivo se decidió buscar otro predio.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado Edgardo Andrés Kevorkian

”Nosotros fuimos a la municipalidad, reservamos el estadio e iniciamos el trámite igual que como hicimos en diciembre de 2021. La única diferencia fue que pasó lo de la cancha de Gimnasia, pero en vez de corregir lo que pasó o vincularlo a la policía, la única herramienta que tienen a mano es prohibir un show de rock”, aseguró. Tras las declaraciones, el secretario de Coordinación del Municipio, Oscar Negrelli, dijo en el mismo medio que “lo ocurrido en el Bosque es un elemento más de preocupación, pero nada tiene que ver con la decisión de habilitar o no el recital”, al referirse a los incidentes y represión policial que hubo durante el partido de la Liga Profesional entre Boca y Gimnasia el pasado jueves 6. Para el funcionario platense, en este caso “ha habido un manejo de imprudencia y exceso de confianza” por haber iniciado la venta de entradas antes de que se confirmara la habilitación. ”No había una habilitación otorgada y es un trámite con idas y vueltas”, agregó y insistió en que “hubiera sido bueno hacerlo en el Mouras” , pero “claro que toda situación, que no pueda darse en la ciudad, no nos gusta ni nos cae simpático”, agregó

