Lollapalooza Argentina 2023: cómo es el line up día por día del festival y cuándo salen a la venta los tickets individuales

escuchar

Si la edición local del festival Lollapalooza se caracterizó por vender una experiencia global al espectador más allá de las bandas y solistas de su grilla -por aquello de promocionar abonos antes de que se conozca la programación completa-, hoy ofrece la posibilidad de elegir la propia aventura. A pocos días del anuncio de su edición argentina de 2023, desde este viernes, a las 10, se podrán conseguir los tickets para cada una de las tres jornadas, con la grilla artística completa. El festival de festivales anunció toda la programación que ofrecerá del viernes 17 al domingo 19 de marzo de 2023 en el Hipódromo de San Isidro .

Viernes

Drake, Rosalía, Armin Van Buuren, Trueno, Alison Wonderland, Chano, Aurora, Tove Lo, Marilina Bertoldi, Danny Ocean, Cigarettes After Sex, Omar Apollo, Alvaro Diaz, John Summit, Dante Spinetta, Villano Antillano, Young Miko, 100 Gecs, Suki Waterhouse, Guitarricadelafuente, Oscu, Silvestre Y La Naranja, The Change, Flaca, Plastilina, An Espil, Paz Carrara, Panther, Guillermo Beresñak y Nani.

Sábado

Blink-182, Tame Impala, Jane’s Addiction, The 1975, Jamie Xx, Fred Again.., Melanie Martinez, Usted Señalemelo, Mora, Wallows, Sofi Tukker, Yungblud, Purple Disco Machine, Bresh, Catupecu Machu, Ryan Castro, Nafta, Nora En Pure, Elsa Y Elmar, Papichamp, Rusowsky, Ralphie Choo, 1915, Kchiporros, Broke Carrey, Delfina Campos, Melanie Williams & El Cabloide, Florian, Angela Torres, Sassyggirl y Friolento.

Kevin Parker, de Tame Impala, la banda que encabeza la segunda jornada de Lollapalooza Argentina 2023

Domingo

Billie Eilish, Lil Nas X, María Becerra, Claptone, Kali Uchis, Diego Torres, Conan Gray, Rise Against , Dominic Fike, Polo & Pan, Gorgon City, Tokischa, Cami, Gera Mx, Callejero Fino, Modest Mouse, Rei, Rojuu, Hot Milk, Muerejoven, Gauchito Club, Odd Mami, Judeline, Connie Isla, Oh!Dulceari, León Cordero, Camilú, Mia Zeta, Soui Uno, Mora Navarro.

María Becerra, uno de los créditos locales de la octava edición del festival

Así queda configurada la agenda para las tres jornadas. Hace apenas unos días se habían anunciado los artistas y los últimos abonos a la venta exclusivamente en AllAccess. Los 3 Day Pass, a un precio de 50.000 pesos más cargo por servicio. Desde este viernes está disponible la posibilidad de la compra por día, según la preferencia del público por los artistas agendados. El costo será de 20.000 pesos más cargo por servicio y hay promociones bancarias con tarjeta para el pago en cuotas.

Lollapalooza es uno de los festivales más relevantes a nivel global, posición que logró reuniendo lo mejor del panorama musical internacional y del talento local de cada ciudad donde desembarca, con grillas diversas, donde confluyen artistas consagrados y talentos emergentes, con shows para todos los gustos y atracciones para todas las edades. En 2022, #LollaAR reunió a más de 300 mil personas para disfrutar de artistas de la talla de Miley Cyrus, Foo Fighters, The Strokes, A$AP Rocky, Doja Cat y Martin Garrix. De esta manera, el festival no se agota en sus cinco escenarios. Es una experiencia integral. Según sus organizadores: “Lollapalooza convierte al Hipódromo en la meca cultural de la región durante un fin de semana, celebrando diferentes expresiones artísticas, ofreciendo una incursión en sabores de diferentes partes del mundo, generando conciencia sobre problemáticas ambientales y desarrollando iniciativas junto a ONGs para reducir nuestro impacto, así como brindando herramientas e información para promover un estilo de vida saludable. Una de las características que vuelven único a #LollaAR es el cruce que propone diferentes disciplinas artísticas que se suman a la propuesta musical, convirtiendo el Hipódromo en una fiesta para todos los sentidos. #LollaAR convoca a grandes artistas locales e internacionales -en 2022 fueron la argentina Marta Minujín y el venezolano Rafael Parratoro- para intervenir los espacios con instalaciones, esculturas, arte cinético y arte digital con propuestas de realidad aumentada. Además, la gastronomía también es un arte. Por eso propone cinco patios gastronómicos donde prioriza tanto calidad como variedad: con más de 100 opciones, los concurrentes pueden disfrutar de sabores de diferentes partes del mundo para todos los gustos y tipos de dieta, que incluyen platos vegetarianos, veganos, y aptos para celíacos”.

El plus también lo marca el hecho de estar concebido como un festival “amigable” para el público infantil. Kidzapalooza se propone como un espacio que invita a los niños a tener sus primeros acercamientos al mundo de la música y la creatividad. Además, los menores de 10 años, inclusive, entran gratis al festival acompañados de un adulto con entrada (la capacidad limitada, se recomienda llegar temprano).

KIDZAPALOOZA LEO VACA - LA NACION

Todo está en marcha para un nuevo festival, que se convirtió en un clásico con más de 30 años de historia, desde que se gestó en los Estados Unidos. Producido por DF Entertainment, C3 Presents y Perry Farrell y presentado por Flow, Lollapalooza se prepara para su octava edición en el que ya es su hogar argentino, el Hipódromo de San Isidro. Entre 1991 y 1997, Lolla fue un festival itinerante, con el foco puesto en el rock alternativo, la gran escena de esos años. En 2005 se instaló en la ciudad de Chicago, en el céntrico Grant Park, que es como nuestro Parque 3 de Febrero (Bosques de Palermo). En 2011, el festival se decidió a expandirse y encontró en Santiago de Chile su primera sede fuera de los Estados Unidos. Con los años, Sudamérica se consolidó como una plaza atractiva, con la suma de las ediciones de San Pablo y Buenos Aires.

LA NACION