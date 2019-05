Los mejores momentos musicales de 'Todo x 2 pesos'

Un repaso por las apariciones televisivas de La Renga, Los Piojos, Babasónicos, Catupecu Machu y la vez que Gustavo Cerati cantó "Llamen a Moe" en el ciclo de Diego Capusotto y Fabio Alberti

"Llamen a Moe / que Larry está en cualquiera / anda con gatos / le da a la ginebra". Alcanza con leer la frase con la melodía de "De música ligera" para que el link con Todo x 2 pesos sea instantáneo. Creado hace 20 años, el programa hizo mella en el humor televisivo de los 90 y dejó grandes momentos musicales, con la plana mayor del rock argentino como invitado. El caso más recordado se dio cuando Gustavo Cerati cantó su propia parodia al aire, acompañado por un grupo de cómicos que personificaban a Los 3 Chiflados. Era tal el fanatismo del cantante por el ciclo de Diego Capusotto y Fabio Alberti que en uno de los shows de la vuelta de Soda Stereo en River (2007), llegó a gritar "¡Llamen a Moe!" durante el estribillo del hit de Canción Animal.

"La generosidad de Cerati fue absoluta; se vino a divertir con nosotros y en ningún momento lo tomó como una ofensa", apunta Pedro Saborido, guionista del programa que debutó el 12 de mayo de 1999 por Azul Televisión y que después se consolidó en Canal 7, producido siempre por Marcelo Tinelli. "Esa canción era una cosa que jodía yo con mi amigo Tata Arias, que hacía la música del programa. Nos dimos cuenta que las palabras 'Moe' y 'amor' se parecían y empezamos a jugar con eso". Alberti, que brillaba con su personaje de Boluda total y la reflexión de "¿Qué nos pasa a los argentinos?", completa: "Cerati era fanático, incluso nos vino a ver al teatro después. La vez que tocó en el programa me regaló una copia en CD cantado por él con la letra nuestra de 'Llamen a Moe', autografiado. Todavía lo tengo guardado".

El hit humorístico (500.000 views en You Tube hoy en la versión subida por un fanático) era parte del Ranking Musical, un segmento en donde agarraban temas conocidos y le cambiaban la letra hasta el absurdo, como "Irma hace gym" ("Imagine"), "Lastra el mondongo" ("Last train to London") y "Ramón tiene a Zulma Faiad" ("Light my Fire"), entre otros. "Es un viejo chiste esa cosa de reemplazar las frases de los canciones, un clásico que siempre funciona", piensa Saborido. "Todos los martes nos juntábamos en la casa del Tata y era inventar tres temas por semana. Ese mismo día lo grabábamos a la tarde porque era todo muy vertiginoso", aporta Néstor Montalbano, otro de los guionistas originales, que dejó Sábado Bus para incorporarse al ciclo en la segunda temporada. "Esos momentos de creatividad los tengo siempre muy presentes porque eran silencios larguísimos hasta que alguno pelaba algo. Nos mirábamos a los ojos, tomábamos mate y nadie hablaba; cada uno por dentro pensaba alguna canción para modificarle la letra".

Otro momento con invitados estrellas se daba en el sketch de Ese amigo de Vinazi, un personaje de Capusotto que, en bata y pantuflas, hacía música soplando el contenido de su copa de vino. Así, La Renga lo acompañó en un set acústico con pelucas rubias en el que tocaron "2+2=3" y después cerraron el programa con "Panic show". Babasónicos hizo "El loco" y "Deléctrico" cuando Jessico todavía estaba fresco, Los Caballeros de la Quema cantaron "Avanti Morocha", Los Piojos zaparon "Tan solo", Ricardo Mollo" aportó "Camarón bombay" y Catupecu Machu, "Entero o a pedazos", más un final desbordado de gente con "Eso vive".

"La técnica del canal no estaba preparada para bandas en vivo y nos dijeron de hacer playback, pero nosotros no queríamos saber nada, así que salimos a tocar medio en broma, ¡ni siquiera hacíamos que tocábamos!", recuerda Abril Sosa, por aquel entonces baterista del grupo de Villa Luro. "Gabi tocaba el bajo con un zapato, yo dejé la batería y caminaba con el tambor entre la gente, mientras Fernando hacía mosh y se abrazaba con la gente", relata. "Después, cuando fuimos al camarín, los productores se enojaron por nuestra performance y nos retaron. ¡Era el programa más bizarro de la Argentina y nos estaban pidiendo un poco de cordura!".

Attaque 77, Las Pelotas, Illya Kuryaki and the Valderramas, Los Pericos, Pedro Aznar y Lito Vitale también engrosaron la lista de invitados, con el foco siempre puesto en artistas locales de renombre. "Venían todos, no tenían drama; solo era cuestión de coincidir", revela Saborido. "Si no vino Charly o el Flaco fue por temas de agenda nomás".

El ciclo se despidió en noviembre de 2002, con el país quebrado, y ganó tres Martín Fierro. "En la última temporada ya estábamos agotados. A mí me dolía la cabeza, tuve cefalea un año y me tomaba 8 migrales por día, uno por hora, para grabar", recuerda Alberti. "Nos fuimos en un buen momento, con el estudio explotado de gente. El último programa lo volví a repasar después y fue muy emotivo. Con Todo x 2 pesos fuimos más masivos que Cha cha cha y marcamos una diferencia a cómo se hacía televisión; tener dos o tres frasecitas que quedaron en el inconsciente colectivo de la gente es impagable".