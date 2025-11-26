Día Nacional del Humorista: 5 cómicos argentinos y sus sketches para recordar en la jornada

El Día Nacional del Humorista se conmemora cada 26 de noviembre en la Argentina, una fecha que busca celebrar la labor de los comediantes en el país y su aporte por la cultura. La jornada fue establecida en honor a Roberto Fontanarrosa ,en el día de su nacimiento, con el objetivo de recordar a una de las figuras más influyentes del humor gráfico en el país.

La reivindicación de las malas palabras por parte de Roberto Fontanarrosa

¿Por qué se celebra hoy el Día del Humorista en la Argentina?

En el año 2014, el Senado de la Nación declaró la ley 27.100, que instruye celebrar el Día del Humorista en el aniversario de nacimiento de Roberto Fontanarrosa, humorista gráfico, dibujante, cuentista, novelista y escritor nacido en 1944, en Rosario. Durante su extensa carrera, Fontanarrosa escribió historietas, cuentos, libros y guiones que se destacaban por su tono cómico, crítica social y originalidad.

Trabajó en la Revista Boom, Revista Hortensia, Satiricón y en el diario Clarín. Sus personajes son recordados en la actualidad. Algunos de los más conocidos son Inodoro Pereyra y Boogie el Aceitoso, cuyo éxito lo condujo a una adaptación al cine. Hincha de Rosario Central, Fontanarrosa también escribió relatos acerca de la cultura popular y el fútbol, como “Una lección de vida”, “Los mejores cuentos de fútbol” y “Te digo más: y otros cuentos”.

Fontanarosa, uno de los humoristas más influyentes de Argentina

Roberto Fontanarrosa falleció el 19 de julio de 2007 a los 62 años, tras padecer esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Su legado continúa como uno de los más trascendentales del humor del país.

A continuación, cinco humoristas argentinos y sus sketches para celebrar en el Día Nacional del Humorista.

Antonio Gasalla

Fue sin dudas uno de los humoristas más influyentes y talentosos del país. Su trabajo lo llevó al teatro, televisión y cine, encarnando personajes que son aún recordados por el público. Participó en la película Esperando la Carroza, donde encarnó a Mamá Cora. Otras de sus interpretaciones destacadas fueron Soledad Solari, Flora e Ingrid Pelicori. Sin dudas, su sketch más emblemático es “La Abuela”, donde interpreta a una anciana con un sentido de crítica cruda, cierta malicia y comicidad.

Antonio Gasalla como Mamá Cora en Esperando la Carroza

Niní Marshall

Fue una de las humoristas más influyentes del siglo XX, pionera del humor de personajes femeninos en radio, cine y teatro. Algunas de sus interpretaciones más famosas fueron “Cándida” y “Mingo”. Su sketch más famoso fue el de “Catita”, una mujer verborrágica y exagerada, que se involucraba en situaciones disparatadas.

Alfredo Casero

A partir de su participación en el programa Cha Cha Cha, se convirtió en una figura clave del humor televisivo. Su labor exploró un estilo impredecible y original, con un ritmo diferente al de la época. Continuó su carrera como actor, músico y guionista, con personajes curiosos que desafiaban la lógica convencional. Algunos de sus sketches más famosos tomaron fueron “Heladería los pelados” en el programa Todo por dos pesos o la “Convención de Batman del Mercosur”.

Alfredo Casero en la obra de teatro Cha cha cha MOVILPRESS

Malena Pichot

Es conocida por su mirada crítica y feminista, que utiliza la ironía para crear una crítica social. Uno de sus sketches más famosos y por el cual saltó a la fama fue el de “La loca de mierda”, una serie de monólogos humorísticos que se viralizaron en YouTube. Dentro del ciclo Cualca interpretó a “La novia psicópata”, trama en la que exagera estereotipos románticos y generan una burla de ciertas dinámicas en las relaciones afectivas.

Diego Capusotto

Con su programa Peter Capusotto y sus videos se posicionó como una de las figuras más aclamadas del humor argentino. Combina la sátira política, rock nacional y crítica social con personajes delirantes.

Regresó Capusotto

Algunas de sus interpretaciones más recordadas son “Micky Vainilla”, “Bombita Rodríguez”, “Pomelo”, “Violencia Rivas” y “Latino Solanas”.