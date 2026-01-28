Los músicos “acorralan” a Trump: las decisiones de Neil Young y Philip Glass, las duras críticas de Green Day y Rod Stewart y el Super Bowl de la polémica

Las decisiones en materia política tanto local como internacional del presidente estadounidense Donald Trump hacen cada vez más ruido en la comunidad musical. Por distintos motivos, y en diferentes situaciones, artistas de renombre lo critican o toman distancia del primer mandatario norteamericano.

La semana comenzó con la viralización de un video registrado diez años atrás. Y si bien no son los Guns N’ Roses quienes lo hicieron circular, se hizo muy popular por su vigencia. El video muestra una piñata con forma de muñeco Trump, que los fans del grupo suben para romper, durante un show que el grupo dio en Ciudad de México. Eso había ocurrido en 2016, tiempos en los que Trump había ganado las elecciones para su primer mandato presidencial y lanzaba amenazas contra los inmigrantes mexicanos que vivían en los Estados Unidos.

Las aguas se dividen en las circunstancias más diversas. A casi dos semanas de una nueva final del campeonato de fútbol americano (y a pesar de que Trump asistió al cierre del torneo el último año), desde la Casa Blanca informaron que el presidente no participaría esta vez. Según trascendió, porque hay mucha distancia entre Washington y California, donde se disputará el partido, y sobre todo porque el presidente no ha visto con buenos ojos la elección de los artistas que animarán el famoso show de medio tiempo del Super Bowl.

Los elegidos fueron Bad Bunny y el trío pop-punk Green Day. “Creo que es una pésima elección. Todo lo que hace es sembrar odio. Terrible”, dijo sobre la decisión artística de la liga NFL para el medio tiempo. Sin embargo, luego puso en primer plano la distancia (unas cinco horas de avión entre la costa Este y Oeste de los Estados Unidos), lo que lo disuade de viajar, a pesar de que el último año no haya tenido problemas de hacerlo.

Sin dudas, en tiempos donde se recrudece el accionar de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos), con violentas detenciones y asesinatos, California no es el territorio más amigable para Trump.

Bad Bunny será el gran anfitrión del show de medio tiempo del Súper Bowl

Los músicos aludidos, si bien no hicieron referencias directas a la actuación en el partido y a la presencia o no de Trump, sentaron su posición no solo basados en los hechos violentos ocurridos en los últimos meses. “No soy parte de la agenda MAGA”, entonó en varias oportunidades el cantante Billie Joe Armstrong, en referencia a las siglas usadas por el presidente y sus seguidores para la refundación que pretenden de su país. Hace un par de años, comenzó a cambiar la letra de su famoso “American Idiot” para incluir esta frase. La última vez fue en un show de Green Day del 17 de enero pasado, en Inglewood, California. Allí también dedicó un tema a las víctimas de ICE en Minnesota y se refirió al “fascismo” del actual mandatario. Además, desde hace una década que habla con preocupación tanto de las acciones de Trump como de los militantes que lo siguen.

Por su parte, Bad Bunny actuará en el Super Bowl, pero desechó la idea de hacer gira por los Estados Unidos. Incluso, durante una serie de conciertos en su Puerto Rico natal, a mediados del último año, justificó su decisión de poner en primer lugar la seguridad del público.

“La gente de Estados Unidos podría venir aquí a ver el espectáculo. Los latinos y puertorriqueños de Estados Unidos también podrían viajar aquí, o a cualquier parte del mundo. Pero en Estados Unidos estaba el problema de que ICE podría estar fuera de los conciertos. Y es algo de lo que hablamos y que nos preocupaba mucho”.

Groenlandia amenazada

Para cada acción o comentario de Trump hay una respuesta. Groenlandia (y especialmente su futuro), que durante el último mes estuvo en la primera línea de las agendas internacionales, tuvo la solidaridad de famosos, tras los insistentes comentarios de Trump de querer anexarla al territorio norteamericano.

El celebrado cantautor Neil Young fue uno de los que se manifestó al respecto: “Espero que mi música y mis películas alivien parte del estrés y las amenazas injustificadas que están sufriendo por parte de nuestro impopular y, esperemos, temporal gobierno”, escribió en su página web.

Neil Young pide disculpas a Groenlandia con sus canciones, por las "amenazas injustificadas" del gobierno de los Estados Unidos AP

Neil Young, de 80 años, decidió ofrecer de manera gratuita, por un año, el acceso a su catálogo de todos los números de celular que pertenezcan a Groenlandia. “Es mi deseo sincero que disfruten de toda mi música en su hermosa Groenlandia, con la máxima calidad. Esta es una oferta de paz y amor. Toda la música que he compuesto durante los últimos 62 años es de ustedes para que la escuchen. Esperamos que otras organizaciones sigan nuestro ejemplo”, resaltó el cantante.

Cancelación por “cambio de rumbo”

El compositor norteamericano Philip Glass anunció este martes la cancelación de varios conciertos previstos en el Kennedy Center de Washington debido al “el nuevo rumbo” que tomó la institución desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

En diciembre de 2025, las manifestaciones en contra del cambio de nombre del Kennedy Center Julia Demaree Nikhinson� - AP�

Vale recordar que en diciembre pasado el centro pasó a llamarse Trump Kennedy Center, a pesar de las críticas del partido demócrata. “Tras una profunda reflexión, he decidido cancelar mi Sinfonía Nº 15, Lincoln, prevista en el Kennedy Center”, explicó Glass en un comunicado. “Los valores del Kennedy Center hoy están en directa contradicción con el mensaje de la sinfonía”, aseguró el músico, de 88 años.

La advertencia de Rod Stewart

Otro de los que dio la nota, el último fin de semana, fue el inglés Rod Stewart, que reaccionó frente a comentarios de Trump respecto a la intervención británica como parte de la OTAN durante el conflicto en Afganistán.

“Puede que solo sea una humilde estrella de rock. Pero también soy un caballero del reino y tengo mis opiniones”, dijo, para comenzar su mensaje, vestido con el glamour habitual de su estilo, pero con una insignia sobre su pecho y galones en las mangas de su chaqueta. El músico se mostró ofendido por las críticas de Trump al desempeño de las tropas británicas en la Guerra de Afganistán y le pidió al primer ministro británico, Keir Starmer, que le exigiera al norteamericano unas disculpas. Luego se despidió haciendo la venia.

Trump abrió el fuego con comentarios sobre las tropas de la OTAN. El presidente sugirió que los aliados europeos se abstuvieron de estar en primera línea durante el conflicto de Afganistán, dejando la verdadera valentía a las tropas norteamericanas. “Nací justo después de la Segunda Guerra Mundial y tengo un gran respeto por nuestras fuerzas armadas, que lucharon y nos dieron la libertad. Por eso, me duele profundamente leer que Trump, evasor del servicio militar, haya criticado a nuestras tropas en Afganistán por no estar en primera línea. Perdimos a más de 400 de nuestros hombres. Piensen en sus padres. ¡Piénsenlo! Y Trump los llama casi cobardes. Es insoportable. Así que les pido a ustedes, primer ministro [Keir] Starmer y [líder de Reform UK, Nigel] Farage. Por favor, hagan que Trump, el evasor del servicio militar, se disculpe”, dijo el músico.