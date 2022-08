Cinco parejas de músicos con estrellas de Hollywood que quizá desconocías

Cuando en una entrevista le preguntaron por su esposa, Joanna Newsom, Andy Samberg fue conciso: “Ella es brillante de una manera en la que nadie más lo es”. De sus palabras se desprende una admiración genuina del actor por la cantante, quienes se unieron gracias a la música, un componente esencial de la vida de ambos.

En esta nota hacemos un repaso por historias de amor entre figuras del mundo de la actuación y exponentes del ámbito musical que forjaron vínculos de perfil bajo muy consolidados.

Phoebe Bridgers y Paul Mescal

Podríamos decir que el vínculo entre Phoebe Bridgers y Paul Mescal fue propiciado gracias a Normal People. Cuando el actor irlandés se puso en la piel de Connell Waldron para la exitosa miniserie que lo catapultó a la fama, la cantante californiana que se convirtió en una de las nuevas caras del indie rock gracias a sus discos Stranger in the Alps y Punisher, quedó deslumbrada por su interpretación del personaje concebido por Sally Rooney e incluso tuiteó al respecto.

I'm officially dead. — Paul Mescal (@mescal_paul) May 12, 2020

nooo don’t die your so talented aha — traitor joe (@phoebe_bridgers) May 12, 2020

El actor no tardó en responderle cuando vio su cumplido: “Estoy oficialmente muerto”. “No, no te mueras, sos muy talentoso”, le expresó la artista y así se inició un vínculo que lleva más de dos años. De hecho, Mescal es el protagonista excluyente -aunque su novia también hace una aparición- del video “Savior Complex”, uno de los singles de Punisher, que fue dirigido por Phoebe Waller-Bridge.

Si bien intentan vivir su relación con bajo perfil, suelen postear ocasionalmente fotos o videos en sus redes sociales cuando pasan tiempo juntos. Por otro lado, en una entrevista con GQ, Mescal describió a su novia como una “salvadora” que apareció en el momento justo. “Haber podido apoyarme en ella en un momento tan, tan loco de mi vida fue invaluable. Realmente no sé dónde estaría sin ella”, declaró, aunque sin nombrarla. Este año, fueron vistos en la Gala del MET en compañía de Daisy Edgar-Jones, partenaire de Paul en Normal People.

Andy Samberg y Joanna Newsom

Otra relación que comenzó con un cierto grado de fanatismo fue la de la cantante Joanna Newsom y el actor -y también cantante- Andy Samberg. El comediante fue a ver a quien sería su futura esposa a uno de sus recitales en el año 2006, cuando Newsom -quien además toca el arpa de manera extraordinaria- estaba presentando uno de sus aclamados discos, Ys. Desde ese momento, no se separaron más y el 21 de septiembre de 2013 contrajeron matrimonio en Big Sur, California. El cantante y comediante de The Lonely Island siempre se explaya sobre el profundo amor que siente por Newsom. “Es lo mejor que me pasó en la vida”, manifestó en diálogo con The New York Times.

La admiración mutua los llevó a complementar sus pasiones. Joanna fue parte de Popstar: Never Stop Never Stopping, el mockumentary protagonizado por su esposo y con canciones de su autoría, y de la brillante sitcom Brooklyn Nine-Nine en el rol de Caroline Saint-Jacques Renard. En agosto de 2017, la pareja le dio la bienvenida a su primera hija. “Es un sueño increíble, superó cualquier expectativa que pude haber tenido, es todo hermoso, pura dicha”, remarcó el actor, quien fue a ver a su esposa a ese recital que le cambió la vida gracias a un amigo en común, Fred Armisen.

Joanna Newsom y Andy Samberg comparten muchas red carpets juntos Mike Blake - Reuters

El actor de Portlandia los presentó -Joanna también actuó en dicha serie- y luego conectaron con celeridad: “Antes de conocerlo, yo también era su fan. En mi tour veíamos videos suyos y me parecía muy divertido”. Samberg, por su parte, destacó “lo talentosa” que es Joanna en diálogo con iNews: “Su música tiene un significado muy profundo, ella es brillante de una manera en la que nadie más lo es”.

Carey Mulligan y Marcus Mumford

Carey Mulligan y Marcus Mumford en los Oscars CHRIS PIZZELLO - POOL

El inicio del romance de la actriz de Hermosa venganza con el frontman de la banda Mumford & Sons es realmente de película. Para hacerle justicia, debemos remontarnos a cuando la actriz tenía 12 años y sus padres, Nano y Stephen, la enviaron a un campamento religioso. En ese lugar entabló una amistad con un joven oriundo de California llamado Marcus Mumford. Cuando terminaron los días de campamento, Mulligan y Mumford empezaron a enviarse cartas por años, hasta que perdieron contacto. Sin embargo, la vida logró reencontrarlos... O Jake Gyllenhaal. Una noche, el actor invitó a su amiga a un concierto de Mumford & Sons en Nashville. “Para el final de la noche, Jake y Carey ya se habían convertido en músicos al estar allí, con la banda. Jake tocó la guitarra y Carey cantó ‘Amazing Grace’”, le contó una fuente a Us Weekly.

Carey conoció a Marcus Mumford en un campamento a los 12 años; la vida los reencontró en un recital y Jake Gyllenhaal los presentó Grosby Group - The Grosby Group

Esa noche marcó el reencuentro de esas personas que una vez compartieron jornadas de campamentos y muchas misivas. Unos días después del recital, Mulligan y Mumford fueron a un show de Arcade Fire en Nueva York y comenzaron un noviazgo que se oficializó el 12 de abril de 2012. Los novios se casaron en Somerset y sus respectivos padres oficiaron la boda. Al año siguiente, ambos trabajaron juntos en Balada de un hombre común de los hermanos Joel & Ethan Coen. Mientras Carey era la coprotagonista del film junto a Oscar Isaac, su marido trabajó como productor en la banda sonora, le puso la voz a uno de los personajes, e interpretó, al igual que su esposa, una de las canciones del film.

En 2015, la actriz fue madre de Evelyn Grace y, dos años más tarde, de Wilfred. Para ese momento, el matrimonio ya habitaba una granja que habían comprado en Devon, Inglaterra. “Ambos crecieron en familias muy sólidas”, contó en una ocasión la actriz Sienna Miller, amiga del matrimonio y agregó: “Siempre tuvieron en claro la vida que querían vivir, y que fuera normal. Tienen una granja con gallinas, perros por todos lados, organizan fogatas e invitan a amigos todo el tiempo a cenar, hacen mermelada... Es idílico”.

Carey MuIligan y su marido en la boda real del príncipe Harry y Meghan Markle Grosby Group

En cuanto a sus intercambios epistolares que se iniciaron cuando eran adolescentes, los mismos continúan hasta el día de hoy. En una entrevista con The Telegraph, Mulligan contó que tanto ella como Marcus atesoran las cartas y las mantienen guardadas, y que jamás perdieron la tradición de enviarse notas. “Las cartas son una forma de arte que se ha perdido, lo cual me parece muy triste. Por eso, para mí, poder tener para siempre en mis manos las cartas de la persona que amo es algo maravilloso”, expresó la actriz.

Katherine Heigl y Josh Kelley

Como no podía ser de otra manera, Katherine Heigl también conoció a su esposo gracias a la música. La ex Grey’s Anatomy fue elegida para interpretar al interés romántico de Josh Kelley, reconocido músico de country y pop rock, en su video para la canción de 2005, “Only You”. Lo que la actriz y modelo no sabía entonces era que esa oferta de trabajo iba a cambiar su vida. Heigl se enamoró de Kelley (y viceversa) en el rodaje de ese romántico video dirigido por Marcus Raboy y comenzaron una relación rápidamente.

Dos años después, se casaban en Utah, donde residen actualmente. La actriz caminó hacia el altar mientras sonaba una versión instrumental de una canción que su marido le compuso especialmente, como el caso de “Hey Katy”. Antes de casarse, la pareja no convivió porque querían vivir “la etapa del cortejo” y pensaron que la convivencia “arruinaría eso”.

“Somos completamente opuestos”, declaró Kelley en una oportunidad. “Pero también compartimos los mismos valores y eso nos enamora”. En 2009, la pareja adoptó a Nancy Leigh y en 2013, a Adalaide. Tres años más tarde, Heigl y Kelley agrandaron la familia con la llegada de Joshua Bishop. Como en el caso de las otras parejas, la actriz y el músico se apoyan en sus respectivos proyectos y tratan de fusionar sus mundos. Así cómo Kelley le dedicó varios temas a su esposa, Heigl dirigió el video de su marido, “It’s Your Move”.

Daryl Hannah y Neil Young

Daryl Hannah y Neil Young se conocieron y enamoraron en 2014, se casaron en 2018 y se mantienen juntos como pareja y como socios en su activismo por el medio ambiente GROSBY GROUP

Una pareja de dos verdaderas leyendas que se encontraron en el momento menos pensado. La actriz estadounidense Daryl Hannah , de 67 años, y el mítico músico de rock y folk canadiense, Neil Young , de 76, comenzaron una relación en 2014 y “dieron el sí” en 2018 en una ceremonia que reunió a sus amigos más íntimos en Atascadero, una ciudad del condado San Luis Obispo, en California. Como prueba del perfil bajo que mantienen, para la boda ambos les pidieron a sus invitados que no brinden ningún dato del evento en los hoteles en los que se hospedaban, evitando así filtraciones a la prensa.

La actriz de Kill Bill y el músico se enamoraron luego de que Young se separara de su segunda esposa, Pegi Morton, con quien estuvo casado por 36 años. Hannah, por su parte, no tiene matrimonios previos, pero sí mantuvo relaciones de alto perfil con el fallecido John F. Kennedy Jr., y posteriormente con el músico Jackson Browne. La pareja comparte la misma pasión por el trabajo ambientalista y el activismo político. Asimismo, Hannah dirigió a su esposo en su largometraje para Netflix, Paradox.

Daryl Hannah y Neil Young en la presentación de Paradox AFP