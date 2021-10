Los Rolling Stones hablaron de la muerte de su baterista, Charlie Watts: “Estaba cansado y harto”

A menos de dos meses de la muerte de Charlie Watts, sus viejos compañeros de The Rolling Stones lo recordaron durante una entrevista con Los Angeles Times, en medio de la gira No Filter que están realizando por los Estados Unidos, hasta el 14 de este mes.

Ron Wood, que lo había visitado en el hospital donde le realizaron una cirugía, contó que Watts “ estaba cansado y harto ” de la situación que atravesaba. El guitarrista Keith Richards aseguró que todavía no ha procesado la muerte de su compañero de banda (”Todavía estoy tratando de poner esto en mi cabeza”) y Jagger contó que la decisión de que el grupo saliera de gira sin el baterista (por prescripción de los médicos), fue del propio Watts. “Charlie me dijo: ‘Tienen que salir. Todo el equipo ha estado sin trabajo y esto no los volverá a dejar sin trabajo’ - explicó Jagger- . Así que creo que seguir adelante fue la decisión correcta . La banda todavía suena muy bien sobre el escenario, y todos han sido muy receptivos en los dos grandes shows que hemos hecho hasta ahora. Traen carteles que dicen: ‘Te extrañamos, Charlie’, y yo también lo extraño”.

Ron Wood fue el último del grupo que vio a Watts. Lo fue a ver al hospital en el que estuvo internado. Contó que a la habitación en la que se encontraba la bautizaron “La suite de los Rolling Stones”, porque él también estuvo allí mismo, en 2020, cuando le realizaron un tratamiento contra el cáncer. “Charlie realmente esperaba estar fuera de allí a estas alturas”. Luego de su visita, la salud del baterista empeoró. “Y no se me permitió regresar a verlo. Nadie pudo hacerlo“, recordó.

ARCHIVO - Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones, durante un concierto de la banda en Nanterre, a las afueras de París, el 22 de octubre de 2017. Watts murió el martes 24 de agosto de 2021 en un hospital en Londres rodeado por su familia, dijo su publicista, Bernard Doherty. Tenía 80 años. (AP Foto/Michel Euler, Archivo)

“Charlie era uno de los tipos más divertidos que he conocido”, reconoció Richards. “Y el hombre con menos probabilidades de convertirse en famoso. Odiaba esa parte del trabajo y solía molestarse salvajemente“. Y Jagger se refirió a los mensajes de texto que intercambiaban o a las charlas por FaceTime sobre fútbol; el cantante es hincha del Arsenal, el baterista lo era del Tottenham Hotspur.

Si la vida está hecha de contrastes, tal vez Charlie Watts fuera el día y el resto de sus socios en The Rolling Stones, la noche. Lo cual a ninguno hace mejor ni peor. Simplemente distinto y contrastante. Si Watts viviera y gozara de buena salud estaría hoy en medio de la gira que la banda inglesa está realizando por los Estados Unidos. Y en los días libres quizá no avanzaría más allá de las confortables instalaciones del lujoso hotel en el que el grupo se aloje. Jagger, en cambio, cual “castor sediento”, saldría a ver la calle en busca de una cerveza.

De hecho, eso fue lo que hizo días atrás en Charlotte, Carolina del Norte, donde la banda tenía un concierto agendado como parte de la gira No Filter. Nadie lo reconoció debajo de su gorra y por eso se animó a una selfie que publicó y rápidamente se hizo viral. Además de la cerveza en el Thirsty Beaver (”castor sediento”) también visitó el Gatewatt Arch de St. Louis. “Cuando voy a estas ciudades no me gusta quedarme solo. Prefiero salir a ver algo”, explicó durante aquella entrevista.

Jagger defendió fervientemente esta gira por los Estados Unidos que es, en realidad, la continuación del tour que comenzó en 2017 y que fue interrumpido por la pandemia. Sobre la posibilidad de que la muerte de Watts diera por terminado al grupo, contestó: “Realmente no. Creo que exageran. Ninguna banda será la misma cuando pierde a un integrante, pero los Stones son una banda muy resistente. Hemos pasado por muchos altibajos a lo largo de los años, y hemos tenido cambios de integrantes, al igual que muchas bandas. Cuando eres una banda durante tanto tiempo, es poco probable que no tengas ningún cambio. Por supuesto, este es probablemente el más grande que hemos tenido. Pero sentimos, y Charlie sintió, que debíamos hacer esta gira. Ya lo habíamos pospuesto un año”.

Charlie Watts y Keith Richards durante la gira por Argentina, en el estadio River Plate, el 16 de febrero de 1995 Rafael Yohai - LA NACION

Steve Jordan, el reemplazo de Watts elegido desde que los médicos le indicaron al baterista que no debía salir de gira hasta estar mejor de salud, comenzó a tocar en la banda solista de Richards a mediados de la década del ochenta. De hecho, ya lo había reemplazado a Watts durante la grabación de un disco de The Rolling Stones. Su opinión también cuenta. Dice que no le preocupan las comparaciones o las críticas que pueda recibir en torno al papel que le tocó jugar: “En primer lugar, conozco a Charlie desde que tenía 19 años. En segundo, estoy tan devastado, si no más, que cualquier fan por su partida. Así que nadie me puede decir nada sobre eso“. Además, agregó que su trabajo no consiste en suplantar a Watts. Que piensa que su trabajo es “llevar un legado” pero, al mismo tiempo, si bien debe tocar yeites que son los de Chalie “porque así lo pide la música”, espera poder aporta su manera personal de tocar.

El show debe continuar. Sobre el escenario y también en el estudio de grabación. Jagger dijo que en su equipo hay una persona que le recuerda que debe variar sus pasos de baile durante los recitales. Y además, se refirió a las novedades discográficas: “Tenemos muchas pistas hechas, así que cuando termine la gira evaluaremos dónde estamos con eso y continuaremos”.