In Memoriam: las figuras locales e internacionales que nos dejaron en 2021

Este año también se cierra con el recuerdo de quienes nos dejaron. El In Memoriam de 2021 en la Argentina empieza, de manera ineludible, con el recuerdo de Mauro Viale (73 años), cuyo fallecimiento en abril último impactó en la opinión pública como ningún otro en los últimos doce meses. El periodista y popular conductor televisivo fue una de las víctimas famosas del Covid-19, al igual que el actor Gino Renni (78) y, fuera de nuestro país, que Larry King (87), otra reconocida figura del periodismo en la pantalla chica. También murieron a raíz de las complicaciones del coronavirus Agustina Fontenla (31), exparticipante del reality Bake Off Argentina; el actor Francisco Ramírez (45) y el productor teatral Daniel Comba (65).

La música perdió en la Argentina a muchas figuras destacadas en 2021: César Isella (83), Omar Moreno Palacios (82), Raúl Parentella (81), Jorge Cumbo (78), Oscar López Ruiz (83) y el gran bailarín de tango Juan Carlos Copes (89). El mundo del rock quedó especialmente golpeado este año con el adiós al pionero Billy Cafaro (84), el ex Catupecu Machu Gabriel Ruiz Díaz (46), el baterista de Almendra Rodolfo García (75), Willy Crook (56), Enrique Chalar (62, conocido por todos como Pil Trafa) y Palo Pandolfo (56).

Dos figuras históricas que se destacaron como actrices de TV y cantantes de tango, Nelly Prince (95) y Gloria Montes (96), nos dejaron este año. También otras personalidades que pasaron con éxito por la televisión local como las actrices Agustina Posse (46), Mariana Prommel (53), Susana Lanteri (86), Ana María Casó (86), Gipsy Bonafina (63), Liliana Cuomo (66), Fernanda Nucci (73); el actor y humorista Carlos Sánchez (68); el director José María Paolantonio (90), el director y actor Julio Ordano (77), el astrólogo Horangel (93), el bailarín Luis Biasotto (49), el director Adrián Blanco (64), el director y dramaturgo Fabián Núñez (55), el chef y pastelero Claudio Guarnaccia (60), el actor José María Marcos (72), la actriz uruguaya Victoria Césperes (41), el productor Carlos Bacci (53), el director y productor Héctor Aure (85) y los periodistas Guillermo Blanc (75), Lionel Godoy (87) y Horacio de Dios (91). El cine local perdió a uno de sus sex symbols de todos los tiempos, Libertad Leblanc (83), y a los directores Jorge Coscia (69) y David Blaustein (68).

Por su trayectoria en la Argentina y la influencia que ejerció en el espectáculo de nuestro país, la muerte de la cantante, actriz y animadora italiana Raffaella Carrà (78) repercutió entre nosotros como ninguna otra figura internacional que nos dejó en este 2021. Le siguió la noticia de la muerte de Charlie Watts (80), baterista histórico de los Rolling Stones, banda seguida por millones de fans en nuestro país. También impactó en la comunidad teatral global la muerte del padre del musical moderno, Stephen Sondheim (91).

Gracias a una presencia constante en la pantalla que los convirtió en preferidos del público local, golpearon fuerte tres pérdidas relacionadas con populares series de TV: Helen McCrory (52), la tía Polly en Peaky Blinders; Willie Garson (57), Stanford en Sex and the City, cuyo revival actualmente en pantalla lo tenía entre su elenco y James Michael Tyler (59), el barista Gunther en Friends. Podemos sumar aquí el adiós a otras grandes personalidades de fuerte presencia en el mundo de las series televisivas: Michael K. Williams (54), Jean-Marc Vallée (58), director de Big Little Lies y la recordada Dallas Buyers Club; Ed Asner (91), Jessica Walter (80) y Gavin MacLeod (90), el capitán de El crucero del amor. También al británico Paul Ritter (54), Anatoly Dyatlov en la serie Chernobyl y Dustin Diamond (44), recordado por su papel en la serie Salvado por la campana.

Este año nos dejaron grandes actores de enorme trayectoria en el cine: Jean-Paul Belmondo (88), Christopher Plummer (91), Cloris Leachman (94), Charles Grodin (86), Olympia Dukakis (89), George Segal (87), Dean Stockwell (85), Hal Holbrook (95), Nathalie Delon (79), Verónica Forqué (66), Pilar Bardem (82), y Jean-Pierre Bacri (69). Y varios directores muy destacados: Bertrand Tavernier (79), Richard Donner (91), Lina Wertmüller (93), Roger Michell (65), Michael Apted (79), Monte Hellman (91) y Mario Camus (86).

Varias figuras de la creación musical y de la canción nos dejaron en 2021: el compositor griego Mikis Theodorakis (96), el cantante mexicano Vicente Fernández (81), el cantautor italiano Franco Battiato (76), el español Carlos Marín (53), una de las voces de Il Divo; el gaitero irlandés Paddy Moloney (83), de los Chieftains; el ex Menudo Ray Reyes (51), el pianista catalán Francesc Burrull (86), Gianni Nazzaro (72) y el rapero DMX (50).

El jazz perdió este año a los pianistas Chick Corea (79) y Barry Harris (91), al guitarrista Pat Martino (77) y el bajista George Mraz (77). Y la música clásica al director James Levine (77), a la cantante Christa Ludwig (93), al pianista Nelson Freire (77) y al compositor argentino Francisco Kröpfl (90).

La lista de fallecidos famosos de este año se completa con las actrices Tanya Roberts (65) y Tawny Kitaen (59), la guionista de telenovelas Delia Fiallo (96), el productor cinematográfico Alberto Grimaldi (95) y el productor musical Phil Spector (81), quien falleció mientras estaba preso por asesinato.

La directora de fotografía Halyna Hutchins (42), víctima del disparo accidental de un arma manipulada por el actor Alec Baldwin durante un rodaje, es la protagonista de la muerte más inexplicable de 2021.

