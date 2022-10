Los secretos del tema de La Pantera Rosa: el chiste sobre Hugh Hefner y la mansión Playboy y el enigmático saxofonista que lo inspiró

escuchar

Imposible pensar en la genial Pantera Rosa sin identificarla con la música que acompaña su andar elegante y cadencioso, probablemente, la pieza más popular del músico y compositor estadounidense Henry Mancini.

El personaje salió a la luz el 20 de marzo de 1963 con el estreno de La Pantera Rosa, una comedia disparatada dirigida por Blake Edwards y protagonizada por Peter Sellers que daba vida un despistado Inspector Clouseau que viaja de Roma a Cortina D’Ampezzo en busca de un diamante robado conocido como La Pantera Rosa. Alcanzó tal popularidad el personaje que al año siguiente se estrenó en Estados Unidos. Ese fue el comienzo de una exitosa serie de películas dedicadas al famoso inspector, como Un disparo en la oscuridad (1964), Inspector Clouseau (1968), El regreso de la Pantera Rosa (1975), La Pantera Rosa ataca de nuevo (1976), La venganza de la Pantera Rosa (1978), Sendero de la Pantera Rosa (1982), La maldición de la Pantera Rosa (1983) y Hijo de la Pantera Rosa (1993).

La historia es que, para los créditos del film original, Blake Edwards había encargado al prestigioso animador Friz Freleng y David DePatie un dibujo animado que reuniera tres condiciones: ser gracioso, mudo y de color rosa. Y vaya si lo logró. Fue tal el éxito de su animación que decidieron hacer una serie de episodios cortos. Fritz Freleng adquirió los derechos de la canción para incluirlos en la caricatura animada y pronto se transformó en la serie de televisión más famosa y duradera de la historia. Y sin dudas, su éxito que estuvo indisolublemente asociado al tema de Henry Mancini, que también compuso los temas de El Inspector, El Oso Hormiguero y el sheriff Hoot Kloot, que también eran parte de la emisión.

Para más datos, los capítulos de la serie animada se dividieron en 15 temporadas con 124 episodios y fueron transmitidos por la American Broadcasting Company y la National Broadcasting Company. La serie se estrenó el 18 de diciembre de 1964 y terminó el 1 de febrero de 1980. El primer corto estrenado el 18 de diciembre de 1964 fue el ganador del Oscar al mejor corto de animación y se llamó The Pink Phink.

En su autobiografía “Did they mention the music?” (¿Mencionaron la música?), Mancini recordó cómo fue la composición del famoso tema musical: “Les dije [a los animadores] que les daría un ritmo al que pudieran animar, de modo que cada vez que hubiera movimientos llamativos, alguien fuera golpeado, podría marcarlo. [Los animadores] terminaron la secuencia y la miré. Todos los acentos de la música se sincronizaron con acciones en la pantalla. Tenía en mente un saxofonista específico: Plas Johnson. Casi siempre preparo a mis tocadores y escribo para ellos y alrededor de ellos, y Plas tenía el sonido y el estilo que quería”.

Cómo olvidar el comienzo de aquella magnífica pieza de cool jazz con un acorde crescendo en una nota marcada de trompeta con sordina y piano, mientras el percusionista marca el ritmo en el triángulo, con la entrada del saxo tenor de Plas Johnson y posteriormente una flauta travesera a la que se suma una big band en la que intervienen instrumentos como la marimba, que dan un toque especial al tema.

Roberto Begnini y Henry Mancini junto a la Pantera Rosa, en 1993 Michael Ochs Archives - Michael Ochs Archives

“Hay quienes no pueden componer si no les llega la inspiración, o al menos eso dicen. Yo no: esto es un trabajo donde alguien te dice ‘quiero que hagas esto para que se acople con esto’, como si se construyera una casa”, señalaba por entonces Mancini en una entrevista al periodista Dave Sawyer.

La banda se componía con Ronny Lang, Ted Nash, el mismo Plas Johnson, Gene Cipriano y Harry Klee en los saxofones; Conrad Gozzo, Pete Candoli, Frank Beach, Ray Triscari en trompetas; Dick Nash, Lloyd Ulyate, Jimmy Priddy, Lew McCreary en trombones; Howard Roberts y Bob Bain en guitarras; Larry Bunker en vibráfono y percusión; Jimmy Rowles en piano; Red Mitchell en bajo; Shelly Manne en batería y Carl Fortina en acordeón.

“Cuando escucho [esa canción] no la relaciono con la caricatura sino con la mansión Playboy. Y si nos fijamos bien tiene todos los elementos que describen a Hugh Hefner, como lo son una pipa, el terciopelo, el vermut, la bata, las zapatillas, el jazz progresivo, los sillones mullidos, todo eso aparece constantemente en la serie animada. La Pantera Rosa no es otra que Hugh Hefner y la música de Mancini lo revela muy sutilmente. ¡Es una broma genial!”, señalaba durante una entrevista el cantante estadounidense de hard rock y heavy metal Alice Cooper, declarado admirador de La Pantera Rosa.

Henry Mancini en el estudio, en 1988 tom kelley - Archive Photos

Grabado para el sello RCA, “The Pink Panther Theme” (1963) se incluyó así en la banda sonora de la película y fue lanzado como sencillo en Estados Unidos en 1964, para enseguida trepar al top 10 en la lista Billboard, ganar tres premios Grammy y ser candidata al Oscar a Mejor Banda Sonora Original ese mismo año.

Poco se conoce de la vida privada de Mancini. Nació el 16 de abril de 1924 en Cleveland, Ohio. Como soldado participó en la liberación de un campo de concentración alemán en 1945; como civil, se casó con la mujer que sería su pareja durante 43 años. Como compositor dejó una lista larguísima de bandas sonoras y cambió decisivamente la musicalización de las películas y de las series televisivas, que ganaron tanta relevancia como los personajes mismos. Canciones con cierto aire juguetón y serio a la vez, que le valieron un gran número de galardones: nada menos que 20 Grammy, 4 Oscar y un Globo de Oro. Sólo por citar algunos de sus éxitos, compuso grandes canciones como “Moon River” (de la película Desayuno en Tiffanys), “Days of Wine and Roses” (del filme homónimo) y el tema principal de la película Peter Gunn. Murió el 14 de junio de 1994 en Los Ángeles.

Para el final, una escena memorable en un episodio de La Pantera Rosa muestra a Henry Mancini como el único espectador que aplaude tras un concierto ofrecido por el genial personaje. Un merecido homenaje para el autor de una de las composiciones más reconocidas en la historia del entretenimiento norteamericano.

Temas Las grandes canciones