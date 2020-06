¿Los usuarios de TikTok y los fans del K-pop dejaron solo a Donald Trump?

El acto de campaña de Donald Trump en el auditorio BOK Center, en Tulsa, sufrió un duro revés Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de junio de 2020 • 14:39

La próxima vez que lean un artículo sobre el daño que las redes sociales les provoca a los adolescentes y cómo sus consumos culturales los convierten en desganados y obsesivos zombis, recuerden el sábado 20 de junio de 2020 como la fecha en que todos los sesudos análisis tuvieron que regresar al laboratorio. Porque este sábado, cientos de miles de usuarios de Tik Tok y los jóvenes seguidores del K-Pop alrededor del planeta pueden haber cambiado la marcha de las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos.

Según reportaron hoy los medios norteamericanos, la silenciosa, pacífica y extremadamente efectiva campaña que orquestaron los usuarios de la red social -generalmente adolescentes y preadolescentes- junto a los fans de la música pop de Corea del Sur, fue parcialmente responsable de que la asistencia al encuentro político llevado a cabo ayer por el presidente Donald Trump en la ciudad de Tulsa, Oklahoma estuviera muy por debajo de las expectativas de sus organizadores . Esos que unos días antes del mitín decían que se juntarían un millón de personas para celebrar al presidente y que ayer utilizaban todo tipo de excusa para justificar su grosero error de cálculo. En un estadio con capacidad para 19 mil personas, el número oficial de tickets utilizados, según el departamento de bomberos de la ciudad, fue de poco más de 6 mil . Y el gran festival planeando en el exterior fue suspendido por falta de público.

Así, usuarios de Twitter, Instagram, Snapchat y Tik Tok, muchos conectados entre sí por su pasión por bandas de K-Pop como BTS y Blackpink -que a punto de sacar un nuevo disco ayer fueron tendencia en todo el mundo-, se organizaron para usar su considerable poder en las redes en una acción política inédita .

Para quienes siguen de cerca las tendencias del consumo popular, el poder de los fanáticos unidos no es ninguna novedad. Gracias a las redes sociales su convocatoria es global y capaz de salvar series a punto de ser canceladas (sucedió en 2018 con Lucifer , por citar un ejemplo reciente), de cambiar el rumbo de una saga cinematográfica (la presión de los fanáticos hizo que Marvel negociara con Sony para mantener el control de Spiderman ) y de transformar a una banda de Corea del Sur en la más popular del planeta. Sin embargo, ahora esa capacidad viral parece estar enfocada en cambiar el mundo.

Aunque no se sabe exactamente cuánto insidió la movida de los fanáticos en la reserva de tickets al evento de Trump, que resultó en un estadio semivacío, lo cierto es que las habilidades en el uso de las redes de los jóvenes fans inspiraron a otros a seguir sus pasos.

A principios de mes, los "Army", como son denominados los seguidores de BTS, no sólo lograron recaudar más de un millón de dólares en donaciones para el movimiento Black Lives Matter, igualando el monto que donó la productora de los músicos a la misma causa , sino que también demostrar su influencia en Twitter al "ahogar" con sus posteos sobre K-pop todos los hashtags que fueran contra la iniciativa para combatir el racismo. Tal es su poderío global -los fanáticos del pop coreano postearon seis mil millones de tuits en 2019- que, según reportó The New York Times, cuando la campaña por la reelección de Donald Trump solicitó a través de las redes mensajes para el día del cumpleaños del presidente, el 8 de junio, los fans del K-pop los taparon de saludos en broma.

Unos días antes ya había probado su influencia cuando hicieron caer la aplicación de la policía de Dallas que solicitaba videos de "actividades sospechosas o ilegales durante las protestas" en esa ciudad. El método utilizado por el "ejercito" del K-Pop fue enviar miles de "fancam", como se conoce en ese ámbito a las imágenes tomadas por fanáticos en los recitales de los grupos coreanos, hasta hacer colapsar el sistema de la policía.

Acto de campaña de Donald trump en el BOK Center Fuente: AP

Durante la semana, e inspirados por esa muestra de fuerza, muchos usuarios adultos de Tik Tok -la red en la que se comparten videos en general humorísticos y de baile- hicieron los suyos instando a reservar entradas para el mitín político en Tulsa y así poner en evidencia la falta de apoyo popular de Trump. Según la CNN, una de las iniciativas más efectivas fue la de una abuela de Iowa, Mary Jo Laupp, que unos días antes del evento subió a Tik Tok un video en el que mostraba su enojo y en el que llamaba a hacer reservas de tickets para "dejar el auditorio casi vacío". Literalmente, de la noche a la mañana su posteo sumó 700 mil likes y más de dos millones de reproducciones.