Los vecinos de Taylor Swift y Travis Kelce están en pie de guerra

Vecinos de una de las propiedades que Taylor Swift y Travis Kelce tienen Ohio, parecen estar en pie de guerra contra el flamante matrimonio de famosos, según indica un informe elaborado por el portal PageSix.

Durante una reunión de planificación municipal celebrada el mes pasado, describieron su presencia como un “golpe tremendo” para la “paz y tranquilidad” de la comunidad, según transcripciones obtenidas por el Daily Mail, que aparecen en el informe.

El mes pasado, los vecinos intentaron bloquear los planes de seguridad de la pareja, que incluían la instalación de vallas y la plantación de árboles alrededor de su mansión de 5 millones de dólares en Bratenahl. Aunque la Junta de Revisión Arquitectónica de Bratenahl aprobó en septiembre una valla de 1,8 metros de altura, los vecinos expresaron su preocupación por los planes de paisajismo de la pareja durante una reunión celebrada el último martes.

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en julio de 2026 GettyImages

Una de las vecinas, residente en la casa contigua desde hace más de tres décadas, pronosticó en la segunda reunión que se producirían “desbordamientos catastróficos del alcantarillado” si Kelce y Swift plantaban árboles de hoja perenne cerca de la antigua tubería de desagüe que comparten sus propiedades. Además, comentó que le habían presupuestado la elevada suma de 75.000 dólares para proteger la tubería contra las raíces, un dilema que está tratando con el abogado de sus vecinos famosos.

“¿Qué voy a hacer cuando tenga 50 árboles de hoja perenne sobre mi tubería de desagüe y ellos ya no estén?“, preguntó. ”Y yo siga viviendo aquí, en Bratenahl". Por su parte, otro vecino que vive a dos casas de distancia criticó duramente la tala rasa de arbustos que planean los nuevos propietarios. Afirmó que “ya no quedan árboles” y expresó su temor de que los ciervos pudieran lastimarse con la valla proyectada.

El responsable del proyecto de Kelce y Swift, Jacob Kutz (de la empresa Tiny Construction), defendió a la pareja explicando que buscaban “privacidad y seguridad”, tras una de las mayores operaciones inmobiliarias de Cuyahoga. Además, dijo que la cantante y el deportista redujeron sus pretensiones en cuanto al emprendimiento. Por ejemplo, las del vallado, que originalmente proyectaron en 2,4 metros y luego en apenas 1,8.

Taylor Swift y Travis Kelce tienen varias propiedades en distintas ciudades de los Estados Unidos TIMOTHY A. CLARY - AFP

Kutz enumeró las acciones que las estrellas han realizado “solo para demostrar que son buenos vecinos”, como la limpieza a presión de la tubería de alcantarillado “sin pedir ayuda”. En una futura reunión se presentará un tercer plan, pero la junta aprobó el martes el proyecto de paisajismo frente a la propiedad.

El terreno y la edificación de estas estrellas, ubicado frente a un lago, fueron adquiridos en marzo pasado por una sociedad de responsabilidad limitada vinculada al jugador de los Kansas City Chiefs. La pareja ha instalado una alarma de advertencia para alertar sobre cualquier persona que “se acerque demasiado a la casa”, según informó Page Six en septiembre. El catálogo inmobiliario de la pareja también incluye propiedades en Kansas, Nueva York, Tennessee, Rhode Island y California.