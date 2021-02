Lowrdez y Lissa Vera hablan del festejo de los 20 años de Bandana, el alejamiento de sus compañeras y los momentos incómodos que vivieron

A mediados del 2001 canal 9 anunciaba el desembarco de un nuevo reality show: Popstars. De allí surgiría una banda pop femenina, compuesta por las mejores cinco voces del país, las cuales participarían de un exhaustivo casting y un largo proceso de eliminación. El resultado fue Bandana, compuesto por Lourdes Fernández [que después cambió su nombre a Lowrdez], Lissa Vera, Valeria Gastaldi, Virginia da Cunha e Ivonne Guzmán.

El éxito de las chicas fue inmediato, logrando inimaginables hazañas: grandes shows -incluyendo 150 funciones en el teatro Gran Rex-; millones de discos vendidos; giras por la Argentina, Latinoamérica, los Estados Unidos y España; una película que se tituló Vivir intentando; publicidades de grandes marcas y la oportunidad de grabar una canción para la banda de sonido de Lilo y Stich, de Disney.

A lo largo de los años el grupo fue mutando. Primero salió Guzmán y quedaron cuatro. Después Da Cunha y fueron tres. La última en decir adiós hace unos meses fue Gastaldi, dejando a Lowrdez y Lissa al frente de este sueño que en 2021 cumple 20 años de trayectoria.

“Tenemos ganas de salir y festejar estos 20 años porque el hecho de que una banda tenga esta trayectoria y siga vigente es algo para celebrar, más teniendo en cuenta todas las opciones que tiene la gente a la hora de escuchar música”, dice Vera en una charla con LA NACION, videollamada mediante. “Que nos sigan eligiendo es fabuloso”, asegura feliz con la devolución que reciben todos los días. “Aunque caiga un asteroide hay que festejar los 20 años”, agrega lanzando al universo un deseo que suena más afirmación que a posibilidad.

-¿Extrañan ser cinco?

Vera: -Sí, extrañamos un montón, especialmente cuando cantamos “Un Demonio” porque tiene muchas voces y se complica el tema del arreglo [risas]. Por suerte nos adaptamos. Con Lowrdez nos queremos mucho, y si bien extrañamos a las chicas, nos acomodamos sobre los pasos. Igualmente el día que Vale, Virgi o Ivonne se quieran sumar son bienvenidas.

Lowrdez: -Sería buenísimo que ya empiecen a amenazar a las otras para que vuelvan, así en noviembre festejemos nuestros 20 años con un gran show [risas].

-La salida de cada una de las chicas estuvo rodeada de rumores de escándalo, ¿qué pasó realmente?

Vera: -La gente siempre busca el escándalo, pero no todo tiene que terminar en uno. Virgi dijo desde un principio que para ella era un revival, pero que después iba a seguir con lo suyo porque le había metido muchas fichas a su proyecto solista y no le daba el tiempo, el cuerpo ni la mente. Un día nos juntamos a comer las cuatro y le dijimos que estaba todo bien, le costó irse, pero siguió con lo suyo. Después con Valeria fue por el tema del padre, que estaba muy mal de salud. Su partida fue dolorosa porque hace unos años la decisión de que vuelva Bandana la habíamos tomado entre las tres, y que tenga que bajarse por una situación así fue fuerte. Seguimos hablando con ella y tenemos ganas de que se sume de nuevo, la extrañamos.

Lowrdez: -Cuando estábamos las tres era la mitad del grupo y nos entendíamos muy bien. El tema que sacamos con Wisin, “Bombón”, fue muy fuerte. Además hubo otras canciones muy buenas... la verdad que se la extraña. Faltan voces y para ser dos tuvimos que hacer malabares con las letras de las canciones y los arreglos vocales.

-¿Alguna vez pensaron en dejar la banda?

Lowrdez: -En un principio, cuando se fue Vale, nos preguntamos si seguir adelante o no, pero hicimos un par de fechas que teníamos programadas y la gente se cantaba todo, fue tan fuerte que eso nos ayudó a decidir seguir adelante.

-¿Se ven incorporando gente nueva a la banda?

Lowrdez: -Lo que se nos ocurrió es buscar de hacer un programa con Telefe, con Gustavo Yankelevich que fue el impulsor nuestro, o con otro canal recorriendo el país. Ir provincia por provincia a buscar a las nuevas Bandana porque sabemos que hay mucho talento en todos lados, es impresionante.

Vera: -Nos gustaría encontrar una nueva generación de Bandana, las sucesoras. Sentarnos, elegirlas y ser sus mentoras, hacer la gran Menudo.

Ser mujer exitosa hace 20 años

-Comenzaron con la banda en 2001, cuando el contexto social era completamente diferente y no había el empoderamiento femenino que existe hoy, ¿cómo vivieron ser una banda de mujeres en ese momento?

Vera: -En ningún momento nos sentimos en desventaja por ser mujeres, pero eso es algo que analizamos hoy a la distancia. A mí me tocó ser mujer y voy para adelante en la vida, consiguiendo las cosas desde mi lugar. Nunca me sentí perjudicada, ni disminuida. Me puedo sentar en una reunión con 80 hombres y ser una igual.

Lowrdez: -Hoy se habla de empoderarse, pero para nosotras eso nunca fue un acto de revolución contra el mandato masculino sino algo muy natural. Hicimos lo que a nosotras nos gustaba sin pensarlo mucho, algo así como ‘creo en eso, es la pasión de mi vida, adelante’. Nacimos para hacer esto y gracias a Dios pudimos lograr vivir de la música.

Vera: -Es verdad que hoy por hoy se le da más prioridad a la mujer. Hace 20 años nosotras salimos a un mercado musical que manejaban los hombres. Fuimos cinco mujeres que logramos lo que por ese entonces era complicado porque había muy pocas artistas femeninas que trascendían y ninguna del pop. Atrás nuestro salieron muchas chicas, de hecho las que hoy lideran el pop argentino son todas mujeres, y eso está buenísimo.

-¿Alguna vez les tocó vivir una situación incómoda por el hecho de ser mujeres?

Vera: -Jamás me sentí disminuida por ser mujer, pero sí fui acosada. Una vez en un boliche apareció un tipo con mucho dinero. Estaba en el VIP y me vinieron a buscar para decirme que había un hombre que quería hablar conmigo, yo pensé que a lo mejor la hija o la nieta era fanática de Bandana y seguramente quería una foto, pero no, me quería a mí. Le dijo que no, que no me dedicaba a esas cosas, que era cantante nada más. También me pasó con un productor que me quiso apretar contra una pared, pero lo empujé fuerte y lo saqué. Por suerte soy una mujer que tiene espalda y carrera, pero una piba que no conoce el ambiente y le pasa esto la va a pasar mal.

Lowrdez: -A mí las veces que me avanzaron así por suerte nunca llegó a mayores, pero es muy loco que con cualquier amiga que hablo siempre tiene una historia de alguien queriéndose propasar. Yo cuando ocurría lo tomaba desde un lugar naíf, no podía creer que pasara.

Lo que se viene para Bandana

Lowrdez y Lissa siguen apostando al sueño de Bandana, 20 años después de su debut Cortesía S-Music

-Después de un año de pandemia, ¿tienen ganas de volver a los escenarios como antes?

Vera: -¡Sí! El 2020 fue difícil para nosotras porque nuestros ingresos vienen de los shows. Aunque si miramos el lado positivo, la gente se quedó con muchas ganas de ver a Bandana y ahora, para festejar los 20 años, van a querer ir a escucharnos. Fue una abstinencia mutua la que tuvimos, ellos querían los shows y nosotros necesitábamos al público.

Lowrdez: -Es un honor que nos sigan eligiendo. Nosotras decimos que Bandana es la gente porque es increíble lo que pasa abajo del escenario en cada show, hay mucha nostalgia y mucha energía en cada canción.

-¿Cuál creen ustedes que es la clave para tener una vigencia de 20 años?

Vera: -La verdad es que es inexplicable. La gente te elige o no. Nosotras amamos lo que hacemos, amamos Bandana y eso la gente lo tomó y por suerte nos sigue eligiendo, que es algo que no le pasa a todos. Estamos muy agradecidas, somos privilegiadas y nunca vamos a terminar de agradecer el apoyo que nos dan.

Lowrdez: -Como dije antes, Bandana es la gente, siempre hay un intercambio. Ojalá las personas apoyaran tanto a otros artistas como lo hacen con nosotras, porque en la Argentina hay mucho talento que supera a lo que viene de afuera, pero a los que les cuesta mucho más.

-Para este año especial, ¿qué es lo que se viene para ustedes?

Lowrdez: -Tenemos un montón de canciones listas para lanzar, pero tuvimos que replantearnos la forma de trabajar durante la pandemia y eso retrasó un poco todo. Pero se viene música nueva y esperamos que muchos shows.