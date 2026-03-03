Vuelve Bandana: de Popstars a la gran pantalla y al universo Disney, los hitos que definieron al fenómeno pop argentino

Hubo una época en la que era común ver a mujeres vestidas con musculosas blancas, pantalones de jean o faldas de tiro bajo y una bandana de color en la cabeza. Solían caminar por la calle con un walkman y, si alguien las frenaba y les preguntaba qué escuchaba, seguramente respondían: “Maldita noche”, “Cómo puede ser” o tal vez “Sigo dando vueltas”. Y es que a principios de los 2000 todos querían tener algo de Bandana. El grupo surgido en el reality Popstars llevó a Valeria Gastaldi, Lissa Vera, Ivonne Guzmán, Virginia da Cunha y Lourdes “Lowrdez” Fernández al estrellato. De la noche a la mañana se convirtieron en un fenómeno nacional, con alrededor de medio millón de discos vendidos y hasta su propia película. Marcaron a una generación, la misma que todavía hoy recuerda de memoria sus canciones.

Pero “nada es para siempre”, diría Fabiana Cantilo, y Bandana no fue la excepción. En 2004, mientras estaban en pleno auge, marcaron el final de una era al anunciar su separación. Los años siguientes estuvieron cargados de disputas y entredichos, revelaciones sobre las presiones y el peso de la fama, trapitos al sol de su tenso vínculo con Mambrú y un intento reiterado por volver al ruedo. No obstante, 25 años fueron suficientes para dejar a un costado todo esto y concretar el sueño del 80 por ciento de la nómina original. Vera, Gastaldi, Fernández y Da Cunha se preparan para volver al escenario, pero no en cualquiera, sino en el que literalmente las vio nacer.

Valeria Gastaldi, Lissa Vera, Lourdes Fernández, Ivonne Guzmán y Virginia da Cunha formaron Bandana en 2001 a partir del reality Popstars

Este viernes 6 y sábado 7 de marzo, Bandana se presentará en el Teatro Gran Rex. “Va a haber bailarines e invitados sorpresa, mucha tecnología y cambios de vestuario. Momentos de fiesta y de mucha explosión visual y otros de mucha intimidad; vamos a pasar por todos los estados emocionales”, anticipó Virginia da Cunha en una reciente entrevista con LA NACION. “Siento que es el show más profundo y más especial, y le hace honor a los 25 años. Vamos a mostrar todo, desde el principio hasta hoy: cómo empezamos, en qué nos convertimos juntas y cada una por separado”, enfatizó Gastaldi.

Y justamente, hubo hitos que marcaron la historia de Bandana: el programa que las popularizó, la película que las convirtió en estrellas y la decisión de tomar caminos separados.

1) Popstars, donde empezó todo

Para hablar de Bandana, primero hay que remontarse al año 2001, cuando Azul Televisión (actualmente elnueve) anunció que buscaba a cinco cantantes para formar un grupo musical. Miles de jóvenes se presentaron al casting en el estadio de Ferro de Popstars: tu show está por comenzar, producido por RGB. Solo quedaron seleccionadas 20, entre ellas Ivonne Guzmán, Lissa Vera, Lourdes Fernández, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha. A partir de esto, comenzaron un intenso taller de entrenamiento coordinado por Afo Verde, Marcelo Iripino, Pablo Ramírez, Magalí Bachor y Fernando López Rossi.

De repente, el público estaba prendido a la televisión a la espera de saber quiénes seguían en carrera y quiénes quedaban a mitad de camino. Y es que no solo tenían que aprender complejas coreografías, memorizar armonías y tener la capacidad de interpretar las letras, sino también poder conectar como grupo. Tras una intensa competencia, el jurado eligió a las cinco integrantes de Bandana. La primera en ser seleccionada fue Guzmán, la segunda Da Cunha, la tercera Fernández, la cuarta Gastaldi y la quinta Vera.

2) Del show en el Abasto a presentarse en el Gran Rex con su primer disco

La conformación del grupo vino de la mano del lanzamiento de su primer disco, Bandana, con 12 canciones, incluidas “Guapas”, “Maldita noche” y “Vivir intentando”, y 220 mil copias vendidas. Su primera presentación en vivo fue el 18 de noviembre de 2001 en el Abasto Shopping de Buenos Aires frente a 700 personas y ocho días después tuvieron su gran debut en el Gran Rex, donde terminarían por presentarse un total de 86 veces con 280 mil localidades vendidas, según datos publicados por LA NACION en 2004. Luego le siguieron shows en el Estadio Vélez Sársfield, giras y un segundo álbum de estudio, Noche.

3) “Muero de amor por ti” y el salto internacional

Quienes tenían el VHS de Lilo y Stitch (Lilo and Stitch) esperaban con ansias a que terminaran los créditos finales para que aparecieran las Bandana. En 2002 el grupo fue elegido por Disney para interpretar “Muero de amor por ti”, una versión en español de “Can’t Help Falling in Love With You”, de Elvis Presley, que formaba parte de la banda sonora de la película. Además de grabar el tema que sonó en toda Latinoamérica, protagonizaron el videoclip para el que se vistieron con conjuntos de tops y faldas blancas con coronas de flores y hojas, y realizaron una coreografía de danza hawaiana que sus fanáticos aprendieron de memoria.

El voto de confianza de la casa de Mickey Mouse no solo evidenció el fuerte impacto cultural que tenía el grupo, sino que también se tradujo en un importante salto en términos de popularidad, puesto que les permitió darse a conocer también a nivel internacional. En 2025, cuando se estrenó el live action de Lilo y Stitch, Vera, Fernández, Da Cunha y Gastaldi interpretaron el tema durante la avant premiere en el Dot Baires Shopping.

4) Vivir intentando: del estudio de grabación a la pantalla grande

Si algo le faltaba a Bandana para consagrarse como un fenómeno cultural argentino era tener su propia película. El 19 de junio de 2003 se estrenó Vivir intentando, nombre de su tercer disco lanzado ese mismo año y de una de las canciones de su debut discográfico. Estuvo dirigida por Tomás Yankelevich y coescrita por él, Carolina Hughes y Alejandro Sapognikoff.

Las cantantes usaron sus nombres de pila para interpretar a los personajes: una camarera que baila (Virginia), una estudiante de veterinaria con una voz angelical (Valeria), una tatuadora que toca la guitarra (Lourdes), una empleada de supermercado que rapea las ofertas del día (Lisa) y una joven que lleva su música a las estaciones del subte (Ivonne). Tras una serie de eventos, las cinco terminan encontrándose y, al descubrir que comparten la misma pasión, deciden formar una agrupación musical.

Alrededor de un millón de personas la vieron en los cines —y unos cuantos la adquirieron después en VHS— y es preciso decir que, aunque no fue de las mejores producciones nacionales, fue un regalo que los fans supieron apreciar

5) La separación, el regreso y el reencuentro 25 años después

A principios de 2004, dos años y medio después de la formación del grupo y mientras estaban en pleno auge de exposición, proyectos y popularidad, Bandana anunció su separación. Se habló del final de un ciclo, de evolución, de la necesidad de cada una de encarar nuevos proyectos por separado y, recientemente, de un hexagrama que les salió en una tirada de I Ching.

“Cuando me lo comunicaron, estaban tan conmovidas y me pareció todo tan sincero y tan natural que las apoyamos. Tampoco fue una cosa de dos minutos. No era que en RGB nos daba lo mismo y decidimos todo en dos minutos. Hablarlo nos llevó un tiempo. Pero ellas se manejaron tan bien desde el principio y fueron tan profesionales e íntegras que no quisimos poner trabas, a pesar de que tenían por delante todo un desarrollo internacional”, aseguró el productor Gustavo Yankelevich en su momento. Además, remarcó que, tras el final de Bandana, las cantantes quedaban “libres de cualquier compromiso contractual con RGB”, pero que si en el futuro querían volver, las puertas quedaban abiertas.

En 2016, Vera, Da Cunha, Fernández y Gastaldi se reunieron con Bandana; Guzmán no participó del reencuentro (Foto: Instagram @bandanaoficial)

En abril de ese año, el grupo se despidió de su público con una serie de shows en el teatro Gran Rex. Pero, tiempo después, quedaría en evidencia que no se trató de un adiós, sino de un hasta pronto. A mediados de 2016, todas, a excepción de Guzmán, se reunieron para una serie de shows en el teatro Lola Membrives y sacaron un nuevo disco, Bandana: La vuelta, para el que regrabaron algunos de sus hits como “Guapas”, “Maldita noche” y “Sigo dando vueltas”, entre otros. Al año siguiente, Da Cunha dio un paso al costado. Solo Gastaldi, Vera y Fernández quedaron vinculadas al proyecto hasta este año, cuando consideraron que era hora de organizar un glorioso reencuentro.

A 25 años de su formación, Bandana regresa al Gran Rex. Se presentarán en vivo el viernes 6 y sábado 7 de marzo a las 21 para revivir sus hits de siempre.