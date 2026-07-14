¿Amor en puerta? Quién es el misterioso hombre al que vieron de la mano de Katie Holmes

El amor parece haber vuelto a sonreírle a Katie Holmes. La estrella de Dawson’s Creek fue fotografiada de la mano de un reconocido artista neoyorquino durante la proyección especial de La invitación, la nueva película dirigida por Olivia Wilde.

Según la imagen que publicó la revista Hello!, Holmes llegó a la proyección especial del film, organizada por The Cinema Society en el Regal UA East Hampton Cinema el viernes pasado, de la mano de Jason Bard Yarmosky. Del evento participaron también Penélope Cruz, protagonista de la película junto con Wilde, Seth Rogen y Edward Norton y figuras como Robert Downey Jr., Liev Schreiber y Ralph Macchio.

Holmes se mostró muy bien acompañada por el artista plástico Jason Bard Yarmosky Getty Images - GC Images

Fiel a su estilo, Holmes eligió para la ocasión una remera blanca de manga larga que combinó con una falda verde estampada y zapatos de taco alto con diseño animal print. Además, llevó el pelo apenas atado y un clutch rojo. Por su parte, el artista optó por un discreto look total black.

Lejos de escabullirse de los flashes, Holmes y Yarmosky no se soltaron la mano durante su ingreso al cine. Una vez adentro, posaron junto a otros invitados para los flashes.

Quién es el misterioso hombre que acompaña a Katie Holmes

Según indica la biografía publicada en su página web, Jason Bard Yarmosky nació en 1977 en Detroit, Michigan, y actualmente vive y trabaja en Brooklyn, Nueva York. Es un artista plástico y su obra se centra en retratos de gran formato que exploran temas como la memoria, la identidad y el paso del tiempo. Sus trabajos integran colecciones públicas y privadas y fueron exhibidos en museos e instituciones culturales de distintos puntos de los Estados Unidos.

Jason Bard Yarmosky

Yarmosky suele inspirarse en fotografías familiares y recuerdos personales. A partir de esos archivos construye escenas de fuerte carga emocional, una característica que se convirtió en el sello de su producción artística. Aunque mantiene un perfil bajo fuera del mundo del arte, en los últimos días su nombre comenzó a ocupar titulares luego de ser fotografiado de la mano de Holmes.

Las grandes historias de amor de Holmes

Katie Holmes y Tom Cruise en 2005. AFP PHOTO / JOHN D MCHUGH - Archivo

Cuando Tom Cruise y Katie Holmes confirmaron su relación, el mundo se rindió a los pies de la famosa pareja: de inmediato se convirtieron en protagonistas de uno de los romances más observados de Hollywood. El 18 de noviembre de 2006, los actores unieron sus vidas en el castillo Odescalchi, en las afueras de Roma, en lo que fue considerada por la prensa como “la boda del siglo”. Unos meses antes había llegado al mundo su hija, Suri.

Si bien los ojos del mundo se posaron en su historia y la prensa intentó conocer los detalles de aquel amor, es poco lo que se sabe: que se separaron en 2012, que el fanatismo de él por la cienciología fue uno de los motivos de la ruptura, que hubo un acuerdo legal por el que ella no podía hablar del culto, que tampoco podía blanquear una relación ni hacer partícipe a su hija de ella, y que por su silencio el protagonista de Misión imposible habría pagado 4,8 millones de dólares. La expareja no volvió a encontrarse y Suri tampoco tiene relación con su padre desde entonces.

Katie Holmes y Jamie Foxx mantuvieron un romance Archivo

La otra relación importante que se conoció de Katie Holmes fue la que mantuvo con el actor Jamie Foxx. En 2013, la prensa comenzó a hacerse eco de las versiones de un romance, pero no había imágenes que lo probaran. De hecho, el propio actor se encargó de desmentirlo. En 2015 apareció una foto de ambos tomados de las manos, a la que luego se sumó otra captada por una comensal que los vio cenando en Nueva York.

En 2018 el panorama cambió cuando Foxx y Holmes comenzaron a mostrarse juntos (aunque el año previo ya habían sido captados por los flashes en varias ocasiones), ya sea en Atlanta cuando él estaba filmando una película, como en la fiesta previa a los Grammy que organizó Clive Davis, donde se miraban enamorados y se abrazaban en la mesa, radiantes, ya sin miedo a estar expuestos. Desde entonces, la pareja se dejó fotografiar y cesaron los operativos para pasar inadvertidos. La relación creció y los artistas se animaron a posar juntos para los flashes, pero todo se terminó en mayo de 2019, luego de 6 años de amor.