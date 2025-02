Marco Antonio Solís: cuándo y dónde se realizará el show suspendido en GEBA por alerta meteorológica

Por indicación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el show que el cantante Marco Antonio Solís tenía programado para esta noche, debió ser suspendido por la alerta meteorológica que rige para las próximas horas.

El cantante mexicano tenía dos actuaciones agendadas este fin de semana en GEBA: viernes y sábado. La de este viernes 14 es la que fue suspendida por orden del Gobierno porteño y reprogramada para el día siguiente . La que estaba originalmente fijada para el sábado recién se ofrecerá a fines de este año, en el Movistar Arena.

Habrá que prestar mucha atención a estos cambios, para que nadie se confunda qué día debe ir al recital. Este es el comunicado de la productora.

“Ante la activación del Protocolo de actuación para eventos masivos desarrollados al aire libre ante condiciones climáticas adversas, debido a la alerta amarilla de tormenta con peligro de tormenta eléctrica, granizo y fuertes ráfagas de viento que rige para la ciudad de Buenos Aires, queremos informar que el show de Marco Antonio Solís, programado para hoy, viernes 14 de febrero en el Estadio GEBA, se reprograma para mañana, sábado 15 de febrero en el mismo estadio en el mismo horario”, inicia el escrito.

“Las entradas ya adquiridas para hoy 14/2 son válidas para la nueva fecha de función de mañana 15/2 y no requieren ningún cambio adicional. Asimismo, el concierto originalmente previsto para el sábado 15 de febrero se reprograma para el 24 de noviembre en el Movistar Arena. La metodología de canje de entradas será informada la semana del 17/2. Para quienes no puedan asistir debido a la reprogramación, la devolución de entradas estará disponible a través de la ticketera TicketFlash y se informará por correo electrónico a los compradores de la metodología definida”, finaliza.

Marco Antonio Solís reprogramó el primero de los shows que este fin de semana daría en Buenos Aires John Parra - Getty Images North America

El astro mexicano regresó a nuestro país en el marco de su Más cerca de ti World Tour 2025, que cuenta con un repertorio en el que no faltan títulos famosos como “Si no te hubieras ido”, “Mi eterno amor secreto”, “Dónde estará mi primavera” y “O me voy o te vas”, entre otros. Además de la fecha prevista para este sábado en GEBA -y la reprogramada para noviembre en el Movistar Arena-, las paradas en la Argentina también incluyen las actuaciones del 21 de febrero en el Estadio Instituto, de Córdoba y d el 23 de febrero en el Estadio Centenario Club Atlético Sarmiento, de Chaco . Como invitada especial de estas funciones participará Mar Solís, su hija mayor, que hace tres años comenzó una carrera como solista.

El Buki, como también se lo conoce gracias al nombre del grupo con el que se hizo famoso (Los Bukis), tienen una larga trayectoria y diversos galardones. “Ganador de numerosos premios, incluidos cinco Latin GRAMMYs, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y su inclusión en el Salón de la Fama de Billboard, el Buki es un poeta, un romántico, que se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes del continente americano. Con su trayectoria, ha marcado la vida y la historia de millones de personas que lo siguen ovacionado en cada escenario que se presenta”, dicen desde su productora.

Marco Antonio Solis nació en Ario de Rosales, México, en diciembre de 1959. Su primer sueño fue convertirse en sacerdote, pero luego de renunciar a esa vocación, se dedicó a su otra gran pasión: la música, la cual descubrió al ver a su padre cantar y tocar la guitarra. De todos modos, además de la gran comitiva que integra su staff de cada show, suele viajar con una imagen de la Virgen de Guadalupe, que lo acompaña.

Sus inicios musicales fueron en familia. Empezó a presentarse con su primo, Joel Solís, como parte del Dueto Solís y, a mediados de la década del 70, ambos fundaron el grupo Los Bukis, en el que Marco Antonio se consolidó como un talentoso cantautor. Durante las dos décadas siguientes, también se dio a conocer en la industria como compositor, arreglador y productor, colaborando con artistas como Rocío Dúrcal, Raphael y Lucero. En 1996, Marco Antonio inició su carrera como solista. Desde entonces lanzó más de 16 álbumes que han batido récords de ventas, con éxitos que sonaron en toda América Latina.

El Museo del Grammy en Los Ángeles presentó una exposición sobre su carrera en su galería permanente de música latina, titulada “Y para siempre… Marco Antonio Solís”. En 2022, durante la entrega de los Latin Grammy, fue reconocido por su trayectoria. “Estoy muy emocionado”, indicó al momento de recibir el galardón. “Gracias a toda mi familia de la música y a los que van más allá de ser compañeros en este camino”. Además, recordó el momento en el que a los 12 años abandonó su hogar para emprender un camino que lo llevó a la música. Y sigue, escenario tras escenario.

