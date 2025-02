Es hija de un popular cantante, se presenta por primera vez en la Argentina y quiere abrirse camino con su música

Marla Solís, o simplemente Mar como se presenta artísticamente, quiere cautivar al público latinoamericano. Lanzó sus primeras canciones en 2022. Su música es una mezcla de diferentes estilos y géneros. Y si su apellido suena familiar es porque es la hija del popular cantante Marco Antonio Solís. Por estos días, Mar está en la Argentina porque está participando de la gira mundial de su padre “Más cerca de ti” como artista invitada. Esta noche y mañana, se presentará junto a él en GEBA.

La joven de 24 años asegura que quiere armarse su propio camino sin estar pendiente de la presión de “ser la hija de” y que está por ahora en una búsqueda, tanto musical como personal. En una charla con LA NACIÓN, contó cómo fueron sus inicios en la música y cómo se siente cantando en un escenario junto a su reconocido padre.

"Creo que es imposible describirse a uno mismo porque siempre estamos cambiando, nos estamos transformando", aseguró Marla Solís a LA NACIÓN

-¿Cómo te describirías a vos misma?

-Creo que es imposible describirse a uno mismo porque siempre estamos cambiando, nos estamos transformando, estamos viendo a la vida de una manera distinta cada día. Y creo que renacemos en nuestras intenciones, en nuestro propósito, con cada día que pasa. Porque nuestras experiencias, lo que leemos, lo que consumimos, tiene mucho que ver con nuestro destino y el camino en el cual estamos caminando.

-Entonces, ¿cómo te presentarías?

-Bueno, definitivamente me identifico mucho con algunas palabras: empoderada, agradecida, multidimensional y, tal vez, creativa.

-¿Cómo empezaste con la música?

-Desde chiquita empecé a tocar instrumentos , me he conectado de una manera muy linda con el piano, que es mi instrumento favorito. Cuando era muy pequeña empecé a presentarme en teatros locales y lugares cerca de donde vivo. Y así fue mi primer encuentro con el escenario, con instrumentos, con mi voz. Mi carrera en la música inició hace tres años, en junio de 2022 saqué mi primera canción y desde entonces he estado experimentando en diferentes géneros tratando cosas distintas que me llenan porque al final del día música es para mí es difícil solamente pensar en una versión de cómo puede salir un pedazo de tu esencia.

-¿Te influenció la mezcla cultural que tenés por tus padres [su mamá es cubana y su papá mexicano] para explorar diferentes géneros y ritmos?

-Totalmente. Siempre he tenido las ganas de hacer una salsa, me encanta la música tropical también, y no me ha tocado hacerlo todavía, pero me emociona muchísimo ver por ejemplo a Rauw Alejandro, que está trayendo esa música tan poderosa a un canal muy popular. Yo pensaba que íbamos a perder ese género, pero todo es un ciclo, todo se repite y encontramos nuevas maneras de renovar esas cosas que tanto nos mueven y que trascienden el tiempo. Es cuestión de seguir buscando las cosas que nos movilizan.

-Y en esa búsqueda de nuevos géneros está tu nueva canción hit “No te vas”. ¿Cómo llegaste a esa canción?

-Bueno, esta canción nació de una manera muy chistosa. La grabamos en República Dominicana y yo pensaba que iba a salir una bachata o un dembow, pero nos terminó saliendo una cumbia. No sé por qué, pero creo que fue un llamado que no sabía que tenía en ese momento. Yo me crie con baladas y cumbias , todos estos estilos han sido muy prominentes en mi vida, pero me resulta muy gracioso haber hecho una cumbia en un lugar tropical.

-¿Fue un tema que te movilizó personalmente?

-Lo hice con la intención de empoderar a las mujeres porque yo en lo personal viví una situación muy decepcionante en el amor y quise salir adelante y voltear la página sin mirar atrás. Yo pude encontrar la manera de hacerlo, y quise plasmar ese sentimiento en esta canción.

-Ahora estás como artista invitada de tu papá [que toca hoy y mañana, en GEBA], ¿cómo te sentís al respecto?

-Me siento muy bendecida y muy agradecida de que me haya tenido en cuenta para formar parte de su proyecto. Me está abriendo una puerta enorme a su audiencia y he estado presente en muchísimas de sus presentaciones, entonces sé bien que su público es muy acogedor, muy abierto y muy vulnerable con sus sentimientos. Poder entrar en un espacio así me permite ser eso conmigo misma y transmitir esa energía de amor a ese público que quiero y con quien he crecido.

-¿Van a tocar alguna canción juntos?

-No lo tenemos planeado, pero podría salir una sorpresa . Él es un hombre muy espontáneo y siempre que tiene una idea me lo dice muy al último minuto, pero por el momento no hay nada pensado, veremos.

-¿Musicalmente es una fuente de inspiración tu padre?

-Totalmente. Él es un hombre que toca cada fibra de mis emociones , de mi ser, de mi corazón. Y también escuchando sus letras, es como terapia para mí y es como escuchar mi propia voz interior, somos como uno de alguna manera. Creo que es algo muy especial poder tener a un padre que tiene ese don de las letras, de las melodías y de poder sentir también esa conexión yo con las poesías, con la palabra escrita eso es algo que siempre ha sido muy importante para mí.

-Decidiste encarar tu carrera musical sacándote el apellido “Solís” de tu nombre y, alguna manera, separándote de él, ¿Cómo fue eso?

-La verdad es que lo hago más bien por mi paz mental, para saber que así estoy ganándome el respeto de mi propio público. Yo creo que a veces puede ser que la gente me perciba de una manera diferente si saben que soy la hija de mi padre. Porque si bien él hizo algo hermoso y mágico, también ser “la hija de” puede generar muchas expectativas y presión extra . La verdad que yo estoy en mi proceso y quiero aprender sola, con la vulnerabilidad que eso comprende, y me ayuda no tener tanta presión. Y también saber que estoy haciendo las cosas bien y que la gente sí se conecta conmigo por quién soy.

Sol Messineo Por

Temas Entrevistas