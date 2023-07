Marky Ramone mantiene vivo el legado de la mítica banda neoyorquina y lanza una idea para el primer bar ramonero de Buenos Aires

escuchar

MADRID.-En un camarín pequeño, sin ninguna pretensión y con solo dos sillas como todo decorado, Marky Ramone espera tranquilo una entrevista antes del show. No es algo que este exmiembro de The Ramones esté acostumbrado a hacer, pero en este caso, el bajo y la guitarra que lo acompañan son argentinos y eso facilita las cosas. También el hecho de que él sabe mejor que nadie el amor que Argentina tiene por la música que crearon Joey, Johnny, Dee Dee, CJ y cada uno de los músicos que dejaron su sello en la emblemática banda neoyorquina.

En octubre, Marky y su banda volverán a tocar en Buenos Aires, el 7 de octubre en El Teatro de Flores. Las entradas hace tiempo que están agotadas, lo que alimenta la posibilidad de que se sume alguna función más.

-¿Cómo es un día en tu vida? Después de Misfits y de Ramones, entre otra gran cantidad musical de cosas, te escuché decir que no sos ni querés ser un tipo normal...

(Se ríe)-No soy normal y estoy feliz por eso. Nunca quise ser normal. Si hubiese querido ser normal no hubiese podido tocar la batería como lo hago. Quiero disfrutar la vida de esta manera “anormal”. He visto gente normal y vi que son normalmente miserables. No eran felices y se decían normales (ahora se ríe a carcajadas).

-¿Cómo se arma una gira, te levantás una mañana y llamás a tu manager o es él quien dice que hay que salir a trabajar?

-Mi manager me llama y me cuenta las opciones, me comenta cómo encarar las ciudades y en base a eso, vamos decidiendo el destino y así vamos armando la agenda. Si hay ciudades que no me gustan, directamente no voy, no las tenemos en cuenta.

-En tu primera vez en Argentina filmaste absolutamente todo lo que te acercaron los fans. Pero el único bar-museo del mundo dedicado a los Ramones está en Berlín...

-Lo sé, pero es muy chiquito. No fui.

-¿Por qué no ponés uno en Argentina que es el país mas ramonero del mundo?

-Si alguien quiere abrir el Marky Ramone bar, lo haré. Pero tengo que ver cómo va a ser, cuántas personas pueden entrar... Necesito ver quiénes estarían involucrados y ahí recién tendría una vista de lo que sería el lugar. Pero sería divertido porque tengo muchísimas cosas en mi depósito en Brooklyn para poner en el bar, que lo harían muy lindo y divertido.

-¿Por qué El Teatro de Flores y no el Luna Park? Se agotaron las entradas para tu show y seguramente se agregue una nueva fecha...

-Soy muy leal y agradecido a El Teatro de Flores. Me gusta la gente que trabaja ahí, me encanta el sonido del lugar y toqué ya tantas veces que me siento cómodo ahí.

La gira de Marky Ramone continúa por diez ciudades mas de España, otras de Bélgica, Suecia y Alemania. En octubre pasará por Buenos Aires. Martín Sauan, su bajista desde hace 15 años, cuenta que el exintegrante de The Ramones es “el ser mas simple del mundo”. Para Sauan, Marky “no tiene pretensiones de ningún tipo, viaja en la misma combi que el resto de la banda y en el camarín siempre pide pizzas, porque eso es lo que hacían los Ramones. Se sienta del lado del acompañante en la camioneta, para controlar cómo maneja el chofer y siempre cuida nuestra seguridad”.

Un dato clave que agrega su bajista argentino es que Marky es un gran contador de anécdotas ramoneras. Pero de esas “que no se van a leer jamás en ningún lugar”. “Nos hace cenas en su piso de Brooklyn, nos sube a su Cadillac de los 70 y nos pasea por una Nueva York desconocida. En los días libres organiza campeonatos de fútbol contra las bandas teloneras y hasta una vez apostó dinero y perdimos. En cuestiones idiomáticas, en los primeros ensayos no solo fue un maestro de la paciencia, sino también un maestro del temple calmo, la simpleza y un humor que es para alquilar balcones cuando la magia de la comunicación finalmente se anima a crecer”, suma Sauan.

La banda del baterista la completan el argentino Marcelo Gallo en guitarra y el vasco Pela Urbizu en voz.

