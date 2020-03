Michael Bolton, el cantante "meloso" que estuvo cerca de... ¡Black Sabbath!

Michael Bolton, el líder metalero que no pudo ser

10 de marzo de 2020 • 20:37

Aunque Michael Bolton se refirió a ello hace un lustro como "un rumor", ahora el guitarrista Tony Iommi relató que el cantante hizo una audición para entrar en Black Sabbath hace casi cuarenta años. En declaraciones a GibsonTV, Iommi rememoró la época en la que el grupo tuvo que emprender la búsqueda de un nuevo vocalista tras la salida, en 1982, de Ronnie James Dio, su segundo cantante luego de Ozzy Osbourne (1969-1977).

"Me encontré con David Coverdale y él dijo: «Oh, acabo de reunir a Whitesnake. ¿Por qué no me llamaste antes?», dijo el guitarrista Tony Iommi a Europa Press. Y agregó: "Así que hubo mucha búsqueda para dar con otro cantante e hicimos audiciones con varios de ellos. Incluido Michael Bolton, lo creas o no. Él fue uno de ellos. Simplemente continuó un poco y no pudimos decidir".

Tony Iommi, guitarrista de Black Sabbath

Finalmente, Black Sabbath contrató al cantante de Deep Purple, Ian Gillan, con quien grabaron su disco de 1983 Born again , antes de que Gillan dejara también al grupo.

Lo cierto es que Michael Bolton inició su carrera musical en el rock duro, en solitario, a mitad de los setenta, y después formó la banda Blackjack, que fue telonera de Ozzy Osbourne. Con el tiempo fue decantándose por géneros menos duros y más románticos.

En una entrevista, en 2014, Michael Bolton aseguró que todo esto de su audición con Black Sabbath era sólo un rumor. "No sé cómo empezó", llegó a preguntarse entonces. Pero ahora Iommi lo contradijo abiertamente...

La suerte estuvo del lado del Bolton, ya que su carrera como solista en el pop meloso fue exitosa y, seguramente, con mayor difusión que la que habría tenido como cantante de una banda metalera que, en los 80, no pasaba por sus mejores días.