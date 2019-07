Mick Jagger cumplió 76 años y los celebra sobre el escenario

Mick Jagger fue sometido a una cirugía cardíaca en abril de este año y en junio retomó la gira junto a sus históricos compañeros de The Rolling Stones Fuente: Archivo

Mick Jagger cumplió este viernes 76 años y lo celebra en medio de la gira No filter, con la que The Rolling Stones está recorriendo tierras norteamericanas y que contempla, para esta noche, un concierto de la banda en Houston.

A pocos meses de haber sido operado del corazón, el emblemático cantante sigue rodando sobre los escenarios con su característico despliegue vocal y coreográfico.

Camino a sus ocho décadas de vida, Mick sigue encandilando a su público con sus pasos y aleteos al frente de la legendaria banda de rock and roll, y de ello fueron testigos los miles de asistentes al show que la formación ofreció el martes en Philadelphia, donde Jagger cantó bajo una lluvia torrencial clásicos como "Start me up", "Miss you" y "Paint it black".

Su "majestad satánica" disfruta de un gran momento amoroso junto a su pareja, la bailarina Melanie Hamrick, quien hace tan solo unos días también festejaba su cumpleaños, número 32, junto al legendario artista.

"Me siento como una mariposa. Gracias, mi amor, por este hermoso día, y a mis grandes amigos por celebrar conmigo", escribió Melanie el pasado 18 de julio en su perfil de Instagram.

En la cuenta oficial de la banda en esta misma red social, el grupo felicitó a Jagger en el día de su cumpleaños, en este caso a través de un posteo acompañado de una foto de Mick bajo la lluvia en Philadelphia.

Pero los miembros de la banda también lo saludaron de manera personal. "Feliz cumple, Mick. Pásala muy bien. Con amor", escribió en su perfil de Instagram su célebre socio, Keith Richards junto a una fotografía en la que se los ve a los dos riendo a bordo de un avión.

Ron Wood también compartió una foto junto al líder de los Rolling Stones, y la acompañó con el siguiente texto: "Estoy deseando celebrar contigo".

Padre de ocho hijos, abuelo de cinco nietos y bisabuelo, el cantante sigue disfrutando de la música y del ruedo. Tras los problemas de salud que lo aquejaron a comienzos de este año, el líder de los Stones se mantiene en óptimo estado de salud a través de una intensa actividad física.

"Mick está en forma, se reserva tres horas al día para hacer ejercicio y eso le ha hecho muchos favores en su vida. Él es sobrehumano, realmente", afirmaba Wood, eterno compañero de ruta, un mes atrás en el reinicio del tour mundial, que se vio suspendido temporalmente a raíz de la operación del artista.