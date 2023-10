escuchar

A sus 80 años, Mick Jagger no deja de sorprender y sigue apostando por más. El líder de los Rolling Stones sigue reinventándose a sí mismo y a donde sea que vaya, las cabezas se voltean para mirarlo. En esta oportunidad se alejó un poco de la música y se acercó a la pantalla chica, más precisamente a la de Saturday Night Live (NBC). Hizo una divertida participación en un sketch junto a Bad Bunny y tuvo un plus adicional que enloqueció a sus fanáticos. ¿Qué hizo? No solo que actuó y se caracterizó como su personaje, sino que también habló en español y causó furor.

Vestido con un conjunto de tres piezas de saco, chaleco y pantalón blanco, camisa negra, sombrero y bigote falso, el legendario músico irrumpió en escena hablando en español. “Yo soy tu papá. ¿No recuerdas?”, fueron sus palabras en español. Las mismas estuvieron dirigidas a sus “hijos de ficción” y uno de ellos era justamente el intérprete de “Me Porto Bonito”.

“Respetame”, dijo a continuación Jagger, con tono autoritario, y les pegó tres fuertes cachetazos a sus “hijos”. Sorprendidos con la presencia, los jóvenes quedaron desconcertados con su aparición. “Padre, creí que habías muerto. Te vimos caer en el volcán”, le dijo Bad Bunny, pero él le respondió: “El volcán estaba inactivo” y no faltó su risa malvada.

La performance de Jagger causó furor en las redes sociales y los fanáticos no tardaron en reaccionar a su actuación. “Me encanta tanto esto. Mick es tu padre”; “El volcán estaba inactivo. ¡Qué gran sketch!”; “Papá era un Rolling Stone”, fueron algunos de los comentarios en la publicación, que compartió la cuenta de X del programa.

Bad Bunny y Mick Jagger en el sketch de Saturday Night Live (Foto: Captura de Video / X @nbcsnl)

Asimismo, Mick Jagger tuvo una segunda intervención, pero con un rol completamente distinto. Para una escena del sketch, se disfrazó, junto a Bad Bunny y el resto del elenco, de monja, al mejor estilo Sister Act, y se robó todos los aplausos.

Fue una noche con invitados de lujo en Saturday Night Live. Además de Mick Jagger y Bad Bunny, que fue el protagonista del programa, también aparecieron Pedro Pascal y Lady Gaga.