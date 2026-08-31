Lionel Richie fue internado en terapia intensiva tras su último concierto en St. Louis

Lionel Richie debió ser hospitalizado de urgencia tras actuar el último fin de semana en la ciudad de St. Louis. Según informó el medio estadounidense TMZ, el cantante de 77 años ingresó voluntariamente a un hospital local para someterse a algunos análisis y estudios después de sentirse mal durante su último concierto. Mientras se encuentra internado en la unidad de cuidados intensivos, los médicos investigan si la causa de su malestar se debe a un cuadro de deshidratación.

Según testigos que presenciaron su show del día sábado en la localidad de Missouri, el juez de American Idol se mostró con serias dificultades para terminar su presentación y pidió una silla mientras interpretaba su última canción, “All Night Long”.

El artista de 77 años debió ser hospitalizado tras su último recital en la ciudad de St. Louis Santiago Filipuzzi

Esta no es la primera vez que Richie sufre problemas de salud arriba del escenario. En junio pasado, durante la noche inaugural de su gira norteamericana, el artista tuvo que terminar su show de manera abrupta tras sentirse indispuesto. Según se puede ver en los videos compartidos por el público, el intérprete se vio obligado a sentarse varias veces mientras cantaba “Dancing on the Ceiling”. “Cuando se sientan mareados, siéntense”, le dijo a la platea sin esconder su malestar.

Aunque continuó con su actuación, el cantante hizo una pausa para recuperarse y dejó a su banda en el escenario, quienes tocaron alrededor de 15 minutos sin él. Casi una hora después, el saxofonista Dino Soldo se dirigió al público presente y les comunicó que el concierto se cancelaba porque Richie “no se encontraba bien”. Inmediatamente, el artista fue trasladado de urgencia al hospital de Minnesota.

No es la primera vez que Richie se descompone arriba del escenario. En pasado junio, tuvo que terminar su show en el Grand Casino Arena de St. Paul tras sufrir un fuerte mareo Santiago Filipuzzi

Posteriormente a esa presentación, el artista canceló dos conciertos en Chicago y Columbus, Ohio. “Siguiendo las recomendaciones médicas de descansar y recuperarse por completo, Lionel Richie ha pospuesto sus dos próximos conciertos”, anunció la productora de su gira en redes sociales.

El 30 de junio, la estrella regresó a los escenarios y bromeó: “Los tenía preocupados por un momento, ¿eh?. No tienen ni idea de lo que he pasado en las últimas 24 horas, escuchando a mis amigos darme consejos sobre lo que debería estar haciendo". Días después, recurrió a su Instagram para volver a llevar tranquilidad a sus fans. “Gracias por cada mensaje, cada palabra amable y por todo su cariño. Estoy bien y les agradezco a todos”, escribió mientras anunciaba sus próximas fechas.

Su próxima presentación con su espectáculo Sing a song all night long está programada para el 26 de septiembre en San Francisco.