Charlotte Caniggia reveló una dura verdad familiar: “Nunca me pasó que me dijeran te amo y estuvieran orgullosos de mi”
La mediática se sinceró en un diálogo profundo con sus compañeros de Gran Hermano (Telefe) y dejó en claro que quiere aprender a amar a sus padres “tal cual son”
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Quedan pocos días para que Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tenga una nueva ganadora y, mientras corre el cronómetro de descuento, las hermanitas se ponen más sensibles y dispuestas a abrir su corazón frente al público, como fue el caso de Charlotte Caniggia, quien sin titubear mencionó cómo es su familia y qué le gustaría mejorar de ello.
“Si vos tuvieses que identificar un propósito en tu vida, ¿cuál sería?”, le preguntó Martín, quien reingresó a la casa más famosa del país junto a otros exparticipantes para acompañar a las finalistas en los últimos días.
“Aprender a amar, creo. Sí. A mí me tocó una familia como muy complicada. Entonces quizás, cómo aprender a amarlos tal cual son y aceptarlos como son conmigo”, reflexionó la mediática sobre sus padres: Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.
De inmediato, uno de los presentes la interrumpió y acotó: “Pero vos sos cariñosa”. “Me cuesta. Mis papás no son muy demostrativos conmigo, me crié así. Claro, me cuesta el afecto a mí muchísimo”, respondió Charlotte.
A continuación hizo un descargo que llamó la atención de todos: “A mí no me pasó nunca esto de que mi mamá me llore y me diga, ‘Hija, estoy orgullosa de vos, te amo’. Nunca en la vida mi mamá me diría algo así. Tampoco lo espero porque sé que mi mamá no me lo va a decir, mi papá tampoco. Entonces, yo pongo como una pared con la gente”.
Al deslizar la falta de afecto que recibió de sus padres, Caniggia despertó la empatía de sus compañeros, quienes aseguraron que si en un futuro tiene hijos, va a poder criarlos con el amor que nunca recibió. Además, le remarcaron que debería intentar decirle “te amo” a su madre, aunque Nannis no lo haga, pero la mediática se negó.