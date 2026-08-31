MasterChef Celebrity 2026: quiénes son los famosos confirmados y la incógnita en el jurado

La última temporada de MasterChef Celebrity es uno de los programas más vistos de 2026. El ciclo que condujo Wanda Nara, que terminó a mediados de marzo, logró un promedio general de rating de 10,4 puntos y un 61,65% de share en las 119 emisiones que estuvo al aire. Con estas cifras, dentro de una pantalla chica empobrecida, no llama la atención que Telefe haya apurado una nueva edición para la última parte del año.

Nuevamente, Wanda Nara se pondrá al frente de la conducción de este reality y, como ya pasó en la edición anterior, Telefe volverá a darle más preponderancia al show que a la cocina, ya que varios de los nuevos participantes que se convocaron están ligados a los escándalos de la mediática. Una situación parecida a lo que ocurrió en 2025 cuando entre los aspirantes a ganador había varios “enemigos” de Wanda.

Como la grabación comienza a mediados de septiembre, ya se empezaron a conocer los primeros nombres de las figuras que se animarán a la cocina más famosa de la televisión. Para empezar, L-Gante confirmó su participación en PH, podemos hablar. Cuando el cantante confesó el vínculo cercano que tuvo con Nara, aseguró: “En las próximas semanas nos vamos a ver muy seguido”.

Luck Ra se sumará a MasterChef Celebrity Gentileza Sony

También será parte del programa Luck Ra que viene de una polémica separación con La Joaqui. Y varias figuras relacionadas al canal estarán presentes: Lizy Tagliani, Grego Roselló, Josefina “China” Ansa y Julieta Poggio. Como suele suceder, la mayoría tiene poca idea de la gastronomía, pero a todos los están entrenando para llegar al día del estreno con algún tipo de conocimiento culinario.

Sorprendió la figura de Pablo Giralt, el relator oficial del canal, que también se animará a cocinar. Si bien Telefe aún no lo confirmó oficialmente, él dio varias pistas cuando visitó a Kusnetzoff en PH. Y el último nombre que trascendió en las últimas horas fue el de Gimena Accardi, examiga de la China Suárez, otro de los temas preferidos de Wanda.

Gimena Accardi, otro nombre que suena fuerte para MasterChef Celebrity

Varios nombres más figuran en el borrador de la producción de MasterChef Celebrity como por ejemplo Dalma Maradona, Nora Colosimo, madre de la conductora, Martita Fort, Edith Hermida, la actriz Débora Nishimoto, Santi Talledo y Daniela Christianson, esposa de Maxi López, pero por ahora estas figuras no acordaron su participación.

Esta nueva temporada contará con 24 participantes y la otra gran incógnita es quién ocupará el lugar de Donato de Santis. El chef se despidió del programa la temporada pasada y entre los nombres que circulan para reemplazarlo están los de Dolli Irigoyen, Pamela Villar, Mauro Botana y Ximena Sáenz.

“Hice diez ediciones con esta actual de MasterChef, donde la pasé espectacular. La verdad, hermoso. Lo que quiero decir es que ha llegado el momento para mí de dar un paso al costado. Así que decidí que esta es mi última participación”, dijo por entonces De Santis, quien era uno de los jurados históricos ya que estuvo desde la primera edición en 2014, junto a Germán Martitegui y Christophe Krywonis.

Los chicos también cocinarán...

También Telefe ya abrió la convocatoria para lo que será la nueva temporada de MasterChef Junior. La versión de niños tendrá una frecuencia semanal y la conductora elegida es Verónica Lozano. Hasta ahora no se conocen detalles de quiénes serán los jurados, sólo trascendió que Ian Lucas, campeón de la última edición de famosos, es uno de los que el canal tiene en sus planes para ocupar ese lugar. Todos los chicos que quieran participar del desafío de cocina más famoso del mundo deberán llenar un formulario con la ayuda de su mamá, papá o tutor legal. Pueden concursar si tienen entre 8 y 13 años desde el comienzo de la convocatoria hasta el 31 de diciembre de 2026. Para anotarse deberán entrar a mitelefe.com/convocatorias.

En las ediciones anteriores de este formato para niños, la conducción estuvo a cargo de Mariano Peluffo y los chefs que evaluaron los platos fueron Donato de Santis, Germán Martitegui y Christophe Krywonis. La ganadora en 2015 fue María Sassola y Sebastián Flores en 2016.