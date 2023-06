Morrissey regresa a la Argentina: se presentará en septiembre en el Movistar Arena

escuchar

Morrissey regresa a la Argentina con un nuevo show para celebrar sus 40 años de carrera en la música. Después de su última visita al país en 2018, el cantante británico volverá a reunirse con su público en un nuevo espectáculo que tendrá lugar al comienzo de la primavera.

El artista se presentará el 23 de septiembre en el Movistar Arena y las entradas saldrán a la venta a partir de la próxima semana. En el reencuentro con su público, la legendaria voz de la banda The Smiths recorrerá sus grandes éxitos en un show muy especial con motivo de su aniversario.

Los tickets se podrán adquirir en la página oficial de venta del Movistar Arena a partir del lunes 26 de junio a las 13 horas, exclusivamente para clientes del BBVA, que contarán además con la opción de pago en 3 cuotas sin interés durante toda la fase de la venta de entradas. La venta general, en tanto, comenzará el miércoles 28, a la misma hora.

Morrissey desembarcará en Argentina en el marco de su gira por Latinoamérica, con la que se presentará en distintas ciudades del continente. Su último show en el país tuvo lugar en 2018, momento en que presentó en el DirectTV Arena su disco Low In High School. Durante esa visita, el artista también protagonizó una sorpresiva presentación en NET (Nunca es tarde), el programa de Fox Sports conducido por Germán Paoloski, espacio en el que interpretó en vivo su cover de The Pretenders “Back On the Chain Gang” y el tema “Hairdresser On Fire”, del disco Viva Hate.

Morrissey durante su última visita al país, en 2018

El compositor británico comenzó su carrera en los años 80 como líder de la banda The Smiths, que fundó junto a Johnny Marr, con quien mantiene un distanciamiento de décadas. El popular grupo de rock estuvo en actividad desde 1982 hasta 1987 y obtuvo un gran reconocimiento internacional después de su álbum debut homónimo.

Tras la separación de la formación, en 1988 Morrissey inició su exitosa carrera como solista con el disco Viva Hate. El artista se destaca por su estilo vocal y su distintivo contenido debido a que sus temas musicales hablan sobre el aislamiento emocional, el anhelo sexual, la autodegradación y el humor negro.

La incorrección política fue siempre parte del sello de identidad del artista. A sus habituales ataques verbales contra la monarquía británica, el músico ha sumado a lo largo del tiempo duras críticas al feminismo, polémicos planteos sobre los inmigrantes ilegales en Europa e incluso ha dedicado algunas irritantes frases a Tommy Robinson (English Defence League) y Anne Marie Waters (For Britain), dos activistas de extrema derecha especialmente partidarios de la islamofobia.

El ex Smiths también destaca por lucha por los derechos de los animales y su defensa del veganismo. En diciembre de 2018, durante su último paso por la Argentina, llegó incluso al entonces presidente Mauricio Macri por un asunto vinculado con esta causa.

