“Cuarenta años de Morrissey. Las canciones que te hicieron llorar y las que te salvaron la vida, desde los primeros días de The Smiths hasta hoy”. Con estas frases la productora internacional anunciaba meses atrás un show de Morrissey en Buenos Aires, que estaba previsto para este sábado. Pero no podrá ser, al menos este año. Por problemas de salud, el cantante debió levantar las actuaciones que tenía previstas en América Latina. El anuncio lo hizo hace menos de diez días y hoy se conocieron las fechas en las que retomará su tour . Los fanáticos, ansiosos y no tanto, deberán esperar hasta el año que viene.

El 17 de febrero de 2024 será finalmente la cita con el cantante británico . La productora informó que las entradas ya adquiridas para el show del 23 de septiembre serán válidas para la nueva fecha, en el mismo estadio, el Movistar Arena. “En caso de no poder asistir, se podrá solicitar el reembolso hasta el 30 de octubre de 2023 inclusive, enviando un mail con el título Morrissey a soporte@movistararena.com.ar”.

El 1° de agosto pasado se informó que las entradas para su actuación en el Movistar Arena estaban agotadas. Incluso, un mes después Morrissey hizo las valijas y puso rumbo a México, pero contrajo dengue y no pudo continuar. “La llegada de Morrissey a la Ciudad de México resultó en una infección de dengue. El virus tardará entre 2 y 3 semanas en desaparecer. La gira se reanudará en Florida. Morrissey no ha “cancelado” ningún espectáculo, pero la infección hace imposible las dos semanas inmediatas”, se anunció en su página web.

El resto de la gira prevista hasta fin de año no tendría modificaciones. Retomaría la actividad con el concierto programado en Orlando, a principios de octubre.

Estas son las fechas de todos los conciertos reprogramados en nuestra región. El 3 de febrero en el Palacio de los Deportes de México, el 8 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, de Lima. Luego vendrás tres Movistar Arena de diferentes ciudades: el 10 en el de Bogotá, el 15 en el de Santiago de Chile y el 17 en el de Buenos Aires. El 22 llegará a Brasil para actuar en el Espacio Unimed de San Pablo y el 24 en el Opera Hall de Brasilia.

Todo reprogramado

Morrissey debía presentarse en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México (la misma sala donde reprogramó para 2024) para iniciar su gira por América Latina. Antes de ser postergado por los organizadores, ya corrían rumores (y memes) sobre la inminente noticia porque la última vez que había visitado México, en 2018, también hubo rumores de cancelaciones. En una primera instancia se pensó que el concierto pudo haber sido reprogramado para finales de octubre, sin embargo, el cantante y su producción decidieron pasar los siete conciertos para 2024.

En 2018 no hubo suspensiones. Además, fue su última visita a la Argentina. En ese momento el lugar elegido había sido el DirectTV Arena, donde presentó el álbum Low In High School. Durante esa gira, el artista también protagonizó una sorpresiva presentación en NET (Nunca es tarde), el programa de Fox Sports que conducía Germán Paoloski, espacio en el que interpretó en vivo su cover de The Pretenders, “Back On the Chain Gang” y el tema “Hairdresser On Fire”, del disco Viva Hate.

Vale recordar que hace diez años, en medio de otra gira por América Latina, debió ser internado en Lima, por una intoxicación severa. “Estuve oficialmente muerto durante nueve minutos”, explicó Morrissey.

Los 40 años de carrera que viene celebrando son tan importante para él como para el público que lo sigue desde la década del ochenta cuando era el frontman del grupo The Smiths, una de las bandas de referencia para la escena británica de aquellos años. El proyecto que compartió con otros colegas, como Johnny Marr, duró apenas cinco años, entre 1982 y 1987, pero dejó una profunda huella. En 1988 Morrissey comenzó su exitosa carrera como solista con el disco Viva Hate. Desde entonces, en plan de cantautor sin abandonar la estética pop y oscura que lo caracteriza, continuó editando su música.

