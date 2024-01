escuchar

“Por motivos de salud del artista, Morrissey tuvo que cancelar sus shows programados para la gira en Latinoamérica. Por este motivo, su show en Buenos Aires, pautado para el 17 de febrero, en el Movistar Arena, no se llevará a cabo. Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda causar”, señala un comunicado de la productora de espectáculos que tenía a cargo la realización de este recital. El texto sigue: “ Morrissey se encuentra bajo supervisión médica a causa de agotamiento físico . Se le ha ordenado descansar y permanecerá en Zúrich”. La información es también la que se publicó desde las redes sociales del cantante.

Por segunda vez llegan noticias del astro del rock británico y no son buenas. En septiembre de 2023 se anunció la reprogramación para febrero de este año de los shows que había tenido que reacomodar en su agenda, también por problemas de salud. El 1° de agosto pasado se informó que las entradas para su actuación en el Movistar Arena estaban agotadas. Incluso, un mes después Morrissey hizo las valijas y puso rumbo a México, pero contrajo dengue y no pudo continuar. “La llegada de Morrissey a la Ciudad de México resultó en una infección de dengue. El virus tardará entre 2 y 3 semanas en desaparecer. La gira se reanudará en Florida. Morrissey no ha ‘cancelado’ ningún espectáculo, pero la infección hace imposible las dos semanas inmediatas”, se anunció en su página web.

Los fans se volvieron a entusiasmar en septiembre, cuando apareció la agenda con los casilleros cubiertos. El 3 de febrero en el Palacio de los Deportes de México, el 8 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, de Lima. Luego vendrían tres Movistar Arena de diferentes ciudades: el 10 en el de Bogotá, el 15 en el de Santiago de Chile y el 17 en el de Buenos Aires. El 22 tenía pensado actuar en el Espacio Unimed de San Pablo y el 24 en Brasilia. Pero todo quedó ahora absolutamente suspendido.

En 2018 fue su última visita a la Argentina. En ese momento el lugar elegido había sido el DirectTV Arena, donde presentó el álbum Low In High School. Durante esa gira, el artista también protagonizó una sorpresiva presentación en NET (Nunca es tarde), el programa de Fox Sports que conducía Germán Paoloski, espacio en el que interpretó en vivo su cover de The Pretenders, “Back On the Chain Gang” y el tema “Hairdresser On Fire”, del disco Viva Hate.

Vale recordar que hace diez años, en medio de otra gira por América Latina, debió ser internado en Lima, por una intoxicación severa. “ Estuve oficialmente muerto durante nueve minutos ”, explicó Morrissey en esa ocasión.

Los 40 años de carrera que venía celebrando son tan importantes para él como para el público que lo sigue desde la década del ochenta, cuando era el frontman del grupo The Smiths, una de las bandas de referencia para la escena británica de aquellos años. El proyecto que compartió con otros colegas, como Johnny Marr, duró apenas cinco años, entre 1982 y 1987, pero dejó una profunda huella. En 1988 Morrissey comenzó su exitosa carrera como solista con el disco Viva Hate. Desde entonces, en plan de cantautor y sin abandonar la estética pop y oscura que lo caracteriza, continuó editando su música. Ahora los planes cambian. Al menos de manera presencial, los fans tendrán que volver a soñar con un regreso que, sin duda, ya no podrá ser este año.

Devolución de entradas

Como no se trata de una postergación sino de la cancelación definitiva del show y de la gira, para los que ya adquirieron sus entradas hay algunas instrucciones. Si la compra se realizó con tarjetas de débito y crédito, el reintegro se realizará directamente a la tarjeta con la que se efectuó la compra. En caso de que fuera pago de tarjeta de crédito, la devolución se verá reflejada en el próximo resumen de cuenta, dependiendo del cierre. En cambio, la compra con débito implica que la devolución se verá reflejada de manera más rápida, aunque no instantánea. Se estima que el procedimiento podría tomar entre 7 y 10 días hábiles. Además, habrá que tener en cuenta que la devolución de entradas y de costos por servicio van por vías diferentes.

LA NACION

Temas Morrissey